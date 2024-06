Primož Gliha (56) bivši je slovenski nogometaš i reprezentativac Slovenije. Našoj publici ostao je najviše u sjećanju po hat tricku Hrvatskoj u travnju davne 1997. u kvalifikacijama za SP u Francuskoj. Ostao je poznat kao Slovenac koji je šokirao Poljud.

Slovenija je u samo dvije minute (65. i 67.) potpuno šokirala Hrvatsku i izborila veliki bod. Primož Gliha zabio je kao napadač sva tri gola i postao jedan od rijetkih koji je Hrvatskoj to uspio napraviti. Gliha je umalo koštao Miroslava Ćire Blaževića izborničkog posla.

Slovencima će taj bod biti jedini koji će osvojiti u skupini. Bili su zadnji u grupi, no taj neočekivani remi Hrvatsku je gotovo izbacio s Mundijala u Francuskoj. Izazvala je potrese...

Ćiro Blažević je godinama tvrdio da ga je utakmica protiv Slovenije na Poljudu koštala nekoliko godina života, a posebno je slikovit bio kad se prisjetio Primoža Glihe u razgovoru za slovenski Sportal u ljeto 2014.

"Ma j***m ga u usta, zbog njega sam skoro izgubio posao na klupi Hrvatske kao izbornik", u svom stilu je ispalio Ćiro.

"A dobro... za neke je ta noć bila tužna, a za mene sretna. Takav je život, pun iznenađenja kao ja te noći. Zapamtili ste tu noć, sve se pamti što je dobro", kazat će Primož Gliha, koji je bio u Dinamu u najtežem povijesnom razdoblju za Hrvatsku, one ratne 1991.

Tada je dobro upoznao naš mentalitet, karakter i ego. Oduševljen je Hrvatskom u nogometnom smislu jer smo mali, a postižemo takve uspjehe.

Za sebe Primož Gliha kaže i kako je on, kao osoba, više popodnevno - večernji tip, po svemu. Do 22 studenog 2023. obnašao je funkciju izbornika Kosova u 4 utakmice, odnosno dvije kao privremeni izbornik Kosova (ukupno 6). Najduže je Gliha radio na klupi U-21 Slovenije - 42 utakmice prema Transfermarktu.

Naručio je jednu dugu kavu i razgovor za Net.hr mogao je početi...

"Znači, vi ste jutarnji tip. Dobro je to. Ja nisam. Postoji tri tipa ljudi. Jutarnji, popodnevni i noćni. Tako vam je s igračima. I ako imaš ovih što ujutro ne mogu ništa napraviti, odmah trener nije zadovoljan. Ja sam više popodnevni tip tamo prema noći. Samo me ujutro ne diraj", u šali nam je kazao Primož Gliha koji nas je vratio i u prošlost:

"Moramo o povijesti. Vi ste puno mlađi, ne znam da li znate, ali za vrijeme bivše Jugoslavije Slovenci su bili svrstani u skijaše. Zbog geografskog položaja i toga što su nam išli zimski sportovi. Slovenci kao nogometaši bili su u drugom planu, a sad smo postali nogometna nacija, skijaši su, s brda i dolina, postali nogometaši i to puno bolji nego skijaši. Povijest je pokazala da nije tako. Dva puta smo bili na SP-u, dva puta na Euru."

Tvrdi kako je Slovenija napravila isto što i Hrvatska, samo su svojim okvirima, za svoju državu, sa svojim rezultatima.

"To je isti efekt. Samo, vi ste još kud i kamo više to digli na 4 milijuna ljudi, vi ste frontmeni te priče o nogometnoj uspješnosti na prostoru bivše Jugoslavije, uspjeha, a mi samo idemo za vama. Nas Slovenaca ima samo 2 milijuna. Vi ste i prije glasili kao vrsni nogometaši, nacija s loptom, mi kao nacija samo za zimske sportove jer smo alpska zemlja. Zato smo mi Slovenci jako zadovoljni zbog toga što radimo na nogometnom planu, jer od tradicije hokeja i skijanja, došli smo do uspješnosti i konkurentnosti u nogometu. Ljudi su zagrijani za nogomet i nogomet u Sloveniji kao sport i raste".

Foto: Screenshot - Sofascore Poredak u skupini B nakon odigranog 1. kola.

Gliha priča kako je Hrvatska stvarala šanse protiv Španjolske, ali nije zabila...

"Ekipa koja igra tako kao što je to igrala Hrvatska protiv jedne Španjolske, to nije šala, bez obzira što Hrvatska gola nije dala", navodi.

Rima štima vidimo, ali nije tako štimalo u igri Hrvatske prije tri dana na Olimpijskom stadionu u Beču.

"Reći ćete da sam lud, ali Hrvatska protiv Španjolske i način igre nije šala. To kako su igrači Hrvatske odigrali po svojoj navici, kako sam ja to kao trener vidio i kako ste vi kao nacija vidjeli, to je druga dimenzija. Vi Hrvati ste malo još u šoku, ali za mene kao nogometnog trenera nije tako loše. Navikli ste na jednu razinu, pa se dogodilo suprotno."

Protiv Albanije ćemo, tvrdi Gliha, vidjeti gdje je Hrvatska, jer je to utakmica istine za Vatrene na Euru...

"Ne gledam to sentimentalno, nego profesionalno. Prema rejtingu i iskustvu, više šanse za pobjedu dajem Hrvatskoj. Tradicija nogometa na vašoj je strani. Po kvalitetu isto vama. Međutim, uvijek u derbiju, u nogometnoj utakmici ima puno detalja koji su bitni. I ti detalji znaju odlučiti pobjednika. Sjetite se kako je bilo protiv Brazila na SP-u u Katru. Brazil je bio favorit, a Hrvatska je prošla dalje. Ako imate koncentriranu momčad, onda ste spremni na sve. Hrvatskoj protiv Albanije niti malo neće biti lako", zaključio je Primož Gliha.