Španjolski nogometaš Rodrigo Hernandez "Rodri", koji je proglašen najboljim igračem Europskog prvenstva, pjevao je u ponedjeljak navečer u Madridu "Gibraltar je španjolski", čime se tijekom proslave osvajanja naslova prvaka Europe dotaknuo dugogodišnjeg spora.

Gibraltar je britanski poluotok sa 33.000 stanovnika na jugu Španjolske oko kojeg se desetljećima spore London i Madrid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gibraltar je španjolski, Gibraltar je španjolski...", pjevao je 28-godišnji Rodri, vidi se na snimci objavljenoj na portalu novina Marca.

Španjolska je u nedjelju pobijedila s 2-1 Englesku u finalu Europskog prvenstva odigranog u Berlinu. Rodri, vezni igrač engleskog prvaka Manchester Cityja, proglašen je nakon te utakmice najboljim igračem turnira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolska javna televizija (RTVE) navela je na svojoj internetskoj stranici da je tijekom slavlja više igrača "u nekoliko navrata" pjevalo o španjolskom Gibraltaru.

Na trgu Plaza de Cibeles, koji se nalazi ispred gradske vijećnice u Madridu, deseci tisuća navijača proslavili su s igračima osvajanje naslova europskog prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolski izbornik Luis de la Fuente poručio je da je ponosan na momčad i pozvao na jedinstvo Španjolaca. "Živjela Španjolska!", uzviknuo je.

Navijači sa španjolskim zastavama euforično su proslavili četvrti pehar najboljeg na kontinentu. S igračima je na pozornici bila i 10-godišnja djevojčica koja boluje od raka, a kojoj je bila želja upoznati igrače Španjolske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Proslava, koju je vodio kapetan momčadi Alvaro Morata, završila je u ponoć pjesmom "We Are the Champions" britanske grupe Queen.