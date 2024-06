Hrvatska nogometna reprezentacija primila je papin blagoslov i sutra od 18.45 na stadionu Nacional do Jamor u Lisabonu igrat će blagoslovljenu generalku za Euro protiv Portugala, moćne reprezentacije koja nam nikako ne leži.

Portugal nam ne leži

Portugal je u svih 6 dosadašnjih međusobnih susreta pobijedio, a ovog će nam puta glumiti Španjolsku s kojom otvaramo nastup na Euru 15. lipnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu u 18.00.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Igor Pamić bivši je hrvatski nogometni reprezentativac koji je 1996. igrao protiv Portugala posljednju utakmicu u skupini. Izabranici Ćire Blaževića su izgubili glatko 3-0.

Sad toliko godina poslije, 28 godina, postoji i dalje priča da su naši tankirali utakmicu da u nokaut fazi izbjegnu Češku, tj da je Ćiro kalkulirao jer je poslao na teren drugu momčad plus neke pojedince iz prvog sastava, te ih posložio kao nikad prije po pozicijama. Bila je to jedna drugačija Hrvatska nego dotad.

Portugal 1996. na Euru za zaborav

Nakon samo tri minute susreta Portugal je poveo. Secretario je izbio na desnu stranu našeg gola i poslao loptu na drugu stativu na kojoj je usamljeni majstor Figo mirno zabio kraj Mrmića.

Imali su Vatreni jednu izglednu priliku u 20. minuti. Jarni je s lijeve strane dao izvrsnu loptu u sredinu, Vlaović je u gotovo idealnoj prilici bio na svega desetak metara od gola. Pucao je, no zahvatio je loptu loše i Baija je lakoćom obranio.

Drugi pogodak Portugalaca došao je na jedan odbijanac iz kornera, kad je natrčao Joao Pinto i lako zabio za 2-0. U nastavku izbornik Ćiro Blažević u igru ipak poslao naše najbolje igrače Bobana, Asanovića i Šukera, no povratka više nije bilo iako je bilo mogućnosti barem za ublaženje rezultatskog zaostatka.

U 83. minuti Portugalci stižu do novog pogotka iz pomalo komićne situacije. Pavličić je bio napucao jednu loptu koja je pogodila Bilića u glavu, što je odlično iskoristi Domingos i zabio za konačnih 3-0.

Dojma smo još uvijek da je Hrvatska otvorila susret u najboljem sastavu, da bi ishod bio drugačiji, ali otišli smo u drugi krug natjecanja i to je bilo najvažnije od dojma. Vatreni su na tom Euru igrali sjajan nogomet i u najboljem svjetlu predstavili se nogometnoj Europi na prvom velikom reprezentativnom natjecanju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Igor Pamić je bio dio toga.

'Nismo tankirali ni kalkulirali, nego odmarali najbolje igrače'

"Istina, igrali smo stvarno jako dobro na tom turniru, ali nismo igrali dobro protiv Portugala. Sjećam se da smo tri puta kretali s centra, dva puta u prvom dijelu kad sam ja igrao. Međutim, ovo za tankiranje, to su špekulacije. Nije točno ni to da smo mi tad kalkulirali zato što smo htjeli Njemačku, a ne Češku u nastavku prvenstva, jer je Elf tada u skupini C dobio Češku 2-0. Ćiro je izjavio da hoće Njemačku i obliku jačeg suparnika, ali realno ne želiš Njemačku nego Češku. Tako da su to stvarno gluposti, ali eto, Ćirina izjava je tako protumačena", tvrdi nam Igor Pamić na početku razgovora.

"Ćiro je odmarao nekoliko standardnih prvotimaca jer smo osigurali prolazak, a ne zato što smo htjeli izbjeći nekog. Mi se tada nismo bojali nikog, baš nikog. Bili smo prejaki, kao što smo i dan danas. Ćiro je jednostavno protiv Portugala odlučio dati šansu nama nekima koji nismo bili u krugu prvih 11. Nas nekoliko koji smo zaigrali igrali smo na poziciji na kojima nismo nikad igrali. Evo, ja sam bio na veznom. To mi je bilo smiješno i ne znam iz kojih razloga, ali dobro, nije to toliko bilo bitno na kraju", govori Igor Pamić.

Foto: Igor Kralj/24sata Igor Pamić aktualni je trener Karlovca.

Protiv Portugala smo igrali na Euru 1996. u sklopu trećeg kola u skupini D 19.06.1996. u Nottinghamu, na stadionu City Ground pred čak 30.000. Suci su bili Nijemci Bernd Heynemann, Wolf i Sather. Igor Pamić igrao je do 46., kad ga je zamijenio Davor Šuker. Goran Vlaović je bio u napadu u tom dvoboju. Pamić iza njega. Dobio je Igor žuti karton u prvom dijelu.

'Prijetila nam je katastrofa'

"'Uspješno' sam zaboravio tu utakmicu jer je i bila za zaborav. Ćiro me je mijenjao, ne samo mene nego i neke druge, jer je prijetila katastrofa za našu reprezentaciju. Ćiro je dobro mijenjao. Bila je to muka, toga se sjećam. Ne sjećam se tko me čuvao jer me nije ni trebao nitko čuvati kakvi smo loši bili. Ne znam iz kojeg razloga je Šimić igrao bočnog, ja veznog itd. To je bila Hrvatska koja nikad prije i poslije nije igrala više zajedno niti nastupila u takvom taktičkom poretku i na tim pozicijama. Neki igrači nisu nikad na tim pozicijama igrali u karijeri, a sad su zaigrali protiv jednog Portugala. Tu je bio veći problem", kazao je Igor Pamić.

Zašto Hrvatskoj ne leži Portugal? Sjetimo se samo i 2016., francuskog Eura i osmine finala turnira. Ispali smo nesretno od Portugala golom Quaresme u 117. Imali smo dobre prilike. Marko Pjaca je odigrao dobro svoju rolu kad je ušao. Zakasnio je tadašnji izbornik Hrvatske Ante Čačić na Bollaert-Delelisu s uvođenjem Marka Pjace koji je u 10 minuta pokazao da se morao ranije naći na terenu.

Cristiano Ronaldo u tri utakmice u skupini u svakoj je imao po 10 udaraca prema golu, a protiv Hrvatske u 90 minuta - niti jedan. Nažalost, dao je svoj obol u trenutku kad je to Portugalcima bilo najvažnije. Sutra neće igrati.

'Hrvatska je izuzetno dobra, a Portugal je test kakav nam treba'

"Kad smo kod te utakmice s Portugalom na Euru 2016., nemojmo zaboraviti, to odgovorno tvrdim, ne samo ja da je hrvatska nogometna reprezentacija na Euru 2016. igrala moža i najbolji nogomet ikad, nego to misle mnogi, ali nije imala sreće. Vatreni su na tom Euru 2016. igrali najbolje ikad što se tiče velikih natjecanja. Smatram da smo to prošli, da bi Hrvatska bila prvak Europe. Dogodila se to u produžetku što se dogodilo. Odigrali smo jako dobru utakmicu tada. Hrvatska je izuzetno dobra, a Portugal je test kakav nam treba. To će biti fenomenalan tekst za nas. Izvući ćemo velike pouke iz tog dvoboja."