Krunoslav Jurčić uspješno plovi u egipatskoj prvoj ligi kao trener sa svojim Pyramidsima. Prvi su sa 53 boda i imaju čak 14 bodova više od drugoplasiranog Al Masryja koji ima i dvije utakmice više.

Kruno Jurčić se ne zanosi trenutnom situacijom u Egiptu

Međutim, kako neki klubovi, među njima i neprikosnoveni Al Ahli, ima značajan broj manje odigranih dvoboja, Krunoslav Jurčić se previše ne zanosi, niti momčad ne leti u nebesa, nego s obje noge čvrsto stoje na zemlji. Al Ahli ima samo 15 odigranih susreta. Dakle, čak 7 manje od Pyramidsa.

Foto: Željko Hladika/PIXSELL

"Specifičnost egipatskog prvenstva je što traje do polovice kolovoza sezona, čak možda i dulje. Egipćani su malo uprskali za vrijeme korone, a onda su nastavili taj sustav natjecanja. Imaju puno klubova. Prvi jesmo. Imamo niz od devet pobjeda. Iigramo i više nego dobro. S tim da je Al Ahli dominantan. Nedavno je osvojio afričku Ligu prvaka. Imaju dosta zaostalih utakmica. Al Ahli je gazda egipatskog nogometa i tu uvijek treba biti oprezan", kazao nam je u uvodu razgovora Krunoslav Jurčić koji se nasmijao na pitanje može li on postati gazda egpatskog nogometa?

"Uf...ne zanosim se velikim pričama. Prestao sam vjerovati u velike priče. Al Ahli nije samo jak na terenu, nego i van terena. Tako da ne letim, niti se zanosim. Igramo dobro i ako nastavimo u tom ritmu, možemo se približiti, ali kažem - mislim da su počela već neka podapinjanja. Ne zanosim se previše, ali naravno da vjerujem u svoje igrače".

Velika je razlika između egipatskog i europskog nogometa. Nisu vidljive te razlike samo na nogometnom terenu, nego i kulturološki. Vidjeli smo u Kairu na pripremnom turniru ranije ove godine kako su Vatreni izdominirali Egipat u finalu i osvojili turnir. Egipat ima strašno dobru i veliu bazu nogometaša i talentirani su za nogomet. Tvrdi su, izdržljivi, poletni i brzi. Imaju smisla i za tehniku.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Egipćani nisu trenerski educirani jer svatko može u Egiptu biti trener'

"Međutim, egpatski nogomet ima veliki broj neorganiziranosti. Posebno na nivou akademija i mladih selekcija. Nemaju sustav trenera, a samim time ni razvoj mladih igrača. Velika šteta jer u Egiptu ima strahovito puno mladih i potentnih ljudi koji bi mogli postati fantastični nogometaši. Egipatski nogomet su, nažalost, prekrile legende. Ja sam uvijek protiv legendi u nogometu. Bivši igrači, bivši reprezentativci, preuzeli su klubove, samo nemaju licencu. U Egiptu svatko može biti trener, to je nevjerojatno. U Egiptu nema licenciranja trenera i to su uglavnom preuzeli ti biznis igrači. Međutim, nisu se educirali i egipatski nogomet pati od tog zatvorenog, tvrdog nogometa, fizičkog, uglavnom 0-0. Bunker plus kontra. Nažalost, takav način igranja nogometa ne donosi napredak u bilo kojem smislu u nekoj zemlji, pa tako i u Egiptu."

Egipat ima igrača koji svojim znanjem i talentom mogu konkurirati za vodeće hrvatske klubove.

"Samo se postavlja pitanje koliko oni mogu izdržati u svojim navikama, profesionalnim, u europskom sustav rada, tj sustavu rada naših klubova u Hrvatskoj. Egipćani nemaju taj izraziti nivo profesionalnosti. Imaju svoje navike koje su vezane za njihovu kulturu. Jako ih je teško dobiti na jutarnjem treningu. Možeš odraditi, ali taj trening nema nekog efekta. Najveći moment u tome je vezan za njihovu vjeru, što ja u potpunosti poštujem. Trenira se uglavnom jednom dnevno i to poslije podne. Nisu oni vrhunski profesionalci, ali to je sve vezano za edukaciju u mlađim kategorijama".

'Živciraju me neke stvari'

Krunu Jurčića živciraju neke stvari i to se ne boji reći...

"Živcira me, naravno da me živcira. Jako je teško u jednom klubu koji ne želi imati neke stvari organizirane i u kojem je dosta kaotična situacija. Jako je teško u takvom klubu raditi posao, slijediti neki program, da bi se napravio uspjeh. Zato su na cijeni u Egiptu hrvatski i portugalski treneri. Jer se možemo prilagoditi. Varamo ih na razne načine i napravili smo veliki iskorak baš u vrijeme Ramazana. Podigli smo nivo trenerskog rada. Mi smo za vrijeme Ramazana napravili iskorak jer smo radili jako ozbiljno dok drugi baš nisu i trenirali smo u 11.00 navečer. Ali, odradili smo jako ozbiljno i kvalitetno. Kad oni vide da dolaze rezultati, igrači slijede sve. Imaju volju iželju za napretkom i radom".

Idemo na Hrvatsku. Igrao je Kruno Jurčić kao igrač za Hrvatsku od od 1997. do 2000. Osvojio je s Vatrenima broncu na SP-u 1998. Ima i 21 službenu utakmicu u svojim nogama u dresu Hrvatske. Očekivanja Krune Jurčića od Vatrenih na Euru?

"Nemam velika očekivanja jer ne bi stavljao nikakav teret ovim momcima koji su toliko toga lijepog donijeli hrvatskoj državi i hrvatskom nogometu. Što god oni naprave na Euru, jaću biti zadovoljan. Dečki su stvarno osvjetlali obraz hrvatskog nogometa. Oni će sigurno ovako organizirani i dobro vođeni od Zlatka Dalića sigurno napraviti dobar rezultat. U dosta smo zahtjevnoj skupini. Trebat će Hrvatskoj sreće koju smo imali prethodnih natjecanja".

'Hrvatska me oduševila'

Ako zadržimo taj nivo sreće, uz dobro vođenje Zlatka Dalića, opet ćemo napraviti dobar rezultat. Vjeruje u to Kruno Jurčić...

"Moram priznati da, gledajući utakmicu Hrvatske i Egipta uživo u Kairu, a dugo ju uživo nisam gledao, zadnji put tamo na Euru u Francuskoj 2016. Tad kad sam ih gledao, izgubili smo protiv Portugala u osmini finala nakon produžetka. Quaresma je zabio onaj gol u 119. Sad sam Hrvatsku uživo gledao protiv Egipta i to su sve igrači koje sam ja trenirao, većinu. Međutim, oni su mene oduševili. Oduševili su me. Hrvatska ima enormnu kvalitetu. Nevjerojatna su riješenja tih igrača, što oni mogu u datom trenutku. Toliko su moćni u kontroli da oni svoj nogomet nametnu suparniku. Možemo naš način izvedbe nogometne igre nametnuti svakom suparniku, naš ritam, brzinu i kao takvi mi smo opasni za sve".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Španjolci i Talijani su u silaznoj putanji'

Jurčić tvrdi kako su Španjolci i Talijani u silaznim putanja, ne uzlaznim...

"Više su u silaznoj, da, jesu. Ali, Furija je, Španjolska kao zemlja, poznata da je rasadnik vrhunskih talenata i složit će oni momčad punu igrača Reala, Barcelone, Atletico Madrida. Tu je i naš Olmo. Respektabilna reprezentacija koja je uvijek u vrhu, u krugu favorita. Ukoliko mi dobijemo ili Italiju ili Španjolsku, prolazimo dalje".

Joško Gvardiol je briljantan. Branič, a zabija kao veznjak...

'Gvardiol uživa najbolji period'

"Ovoje njegov životni nogometni period u kojem je on svjestan svojih moći. On posjeduje nevjerojatnu lakoću izvođenja nogometne igre. To nema veze s godinama niti iskustvom. To je u njemu. Ugodno se osjeća na terenu i nije impresioniran ničem. U svakom trenutku se ponaša prirodno i da daje najbolje od sebe. On je defanzivac, pa će se teško prometnuti u zvijezdu Eura, ali Joško Gvardiol igrat će značajnu ulogu za Hrvatsku. Kad kažem teško, često prve zvijezde prvenstava su ofenzivci. Golovi, asistencije.. napadači i vezni igrači."

Martin Baturina i Marko Pjaca?

"Baturina je izrazito nadareni veznjak koji može napraviti razliku i zabiti gol, asistirati. Na ovom Euru, kako je još mlad, nov u reprezentaciji i ovo mu je prvo seniorsko veliko reprezentativno natjecanje, on neće imati nekog prostora za pokazivanje. Izbornik će se odlučiti za prokušane igrače. Pjaca je odigrao izvanrednu sezonu i jako mi je drago što se vratio na velika vrata u hrvatski nogomet. Dolazak u Rijeku mu je bio pun pogodak, jer je imao manji pritisak. Mi nemamo rješeno pitanje, definirano, ni jednog ni drugog krila, pa će Marko Pjaca imati, ima puno više šanse za dokazivanjem, odnosno da imat će minutažu. Bljesnuo je Lovro Majer protiv Sjeverne Makedonije i pokazao kvalitetu. Imamo lijevo Perišića i Ivanušeca, desno može i Majer. Marko Pjaca će imati dosta prostora za pokazati kvalitete lijevo jer je Perišić bio dugo out, iako se vraća".

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Godine nemaju nikakve veze. Hrvatski vezni red je moćan i jak. Nepredvidiv'

"Hrvatska nogometna reprezentacija nije logična reprezentacija", tvrdi Kruno Jurčić...

"Više puta su nam dečki pokazali da su vrhunski i kad su ih svi otpisali. Vatrene ne treba nikad otpisivati. Energija Luke, Marcela, Kove i ostalih je ogromna. Godine nemaju nikakve veze. Hrvatski vezni red je moćan i jak. Nepredvidiv. Ono što sam vidio u posljednje vrijeme i što može probuditi neku zabrinutost je forma Brozovića. Ne bi ja rekao da je Saudijska Arabija slaba liga, ali nažalost igra u tako jakom klubu gdje su u oni u većini utakmica dominantni. Brozović svoju izvedbu zasniva samo na ofenzivi u takvim okolnostima, a ne u punom kapacitetu. Taj defanzivni dio morat će odrađivati u reprezentaciji na Euru. To mora u reprezentaciji raditi, a taj segment igra slabije u svojoj matičnoj ligi, u klubu, jer je tako postavljen. Najviše će Marcelo trebati igrati u reprezentaciji zadnjeg veznog koji puno trči i tu moramo biti malo oprezniji, osigurat se malo više. Ne bi tu trebali biti nikakvih problema. Godine nisu nikakav problem", zaključio je Kruno Jurčić.