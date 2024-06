Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Jurica Vranješ ugostio nas je u svojoj oazi u Volosku, malom ribarskom i turističkom mjestu 2 kilometra od središta Opatije. Volosko se nalazi nadomak Rijeke, na samom ulasku u Opatiju, a s Vranješom smo popili kavu uoči prijateljskog susreta Hrvatske i Sjeverne Makedonije na Rujevici (pobjeda Hrvatske 3-0).

'Volosko je moja oaza, najljepše mjesto na svijetu'

Pričali smo s Juricom Vranješom, uspješnim nogometnim menadžerom malo više od 50 minuta, a prvi dio intervjua, manji, objavili smo u ponedjeljak uoči dvoboja.

"Nalazimo se u Volosku, u gradiću koji, po meni, ima najljepši pogled na more. Tu sam često. Kako radim posao s igračima, ako ne moram nigdje ići, nešto, onda sam ovdje. Današnje vrijeme nekako nalaže, barem je došlo takvo vrijeme, da se dosta toga odvija putem telefona. Zvanja, preliminarna dogovaranja, razgovori preliminarni, bilo kakvi, komunikacija općenito, odvija se dosta putem mobitela pa mi je ovdje baza u caffe bar Volosko. Tu telefoniram s klubovima, s igračima, što god treba i onda kad je zadnji korak, onda idem na 'teren'. Ali evo, tu smo na ulasku u Opatiju. U jednom predivnom i mirnom mjestu u koji dolaze 80% domaći ljudi. U Volosku je najljepše kad nije vikend ili turistička sezona. Ovdje živim, u caffe bar Volosko mi je baza, a Volosko kao mjestašce moja oaza mira. Tu sam se pronašao", započeli smo razgovor s Juricom Vranješom. Sunce se izmjenjivalo. Malo se sakrije, pa se pojavi...

"U Zagrebu, primjerice, ljudi imaju svoj kvartovski kafić, a ovo je moj 'kvartovski' kafić, samo uz more. Da, predivno je ovako gledati u more, u brodove, prema pučini... uživati, upijat boje i mirise. Ovo je moj office. Malo je drugačije kad gledaš u more i razmišljaš malo nešto o tim transferima, pa te i to more nekako baci na drugu ideju, bolju, pa možda napraviš i nešto drugo. Ljepše je nekako sjediti i gledati u more. Mene more smiruje. Uz to, zrak je čist, zdrav, za zdravlje su takva mjesta sjajna. Uživam, baš mi je ovdje lijepo. Volosko je po meni najljepši dio, ne samo u Hrvatskoj nego možda i u Europi", dodao je bivši nogometni as.

Jurica Vranješ je tijekom impresivne karijere igrao 11 godina u Bundesligi. Nakon što je u Osijeku od 1997. do 2000. kao seniorski nogometaš ostavio značajan trag ostvarivši 54 nastupa uz 10 golova, spomenute godine je otišao put Njemačke. Velika zemlja. Nogometno i gopodarski. Nogometni snovi još i veći...

'Spoznao sam Njemačku bez nogometa'

Do 2003. nastupao je Jurica Vranješ za Bayer Leverkusen, klub koji je ove sezone pokorio Bundesligu i suvereno osvojio naslov prvaka. Od 2003. do 2005. kruh je zarađivao igrajući za Stuttgart. Najduže se zadržao u Werderu iz Bremena. Proveo je 6 godina u klubu.

Uslijedila je posudba u Gençlerbirliği, kratka sezona u Arisu, nakon čega se Jurica Vranješ vratio u Hrvatsku. Obukao je dres Rijeke i nastupio u 6 službenih susreta.

Jurica Vranješ menadžerskim poslovima počeo se baviti odmah nakon što je 2012. godine završio karijeru u dresu Rijeke. Rođeni Osječanin krenuo je u svijet nogometnog biznisa.

Posljednjih je 10 godina u menadžerskim vodama. Kada je završio igračku karijeru, krenuo je u trenersku školu, no brzo je, kako sam kaže, shvatio da to nije za njega. Dobro što je svojedobno upisao akademiju jer je shvatio da se ne bih mogao baviti tim poslom. Trener mora biti posvećen 24 sata dnevno. Lakše mu je raditi s mladim igračima, odnosno talentiranim klincima.

"U Njemačkoj sam proveo 12 godina. Stvarno mi je bilo lijepo. Dok igraš nogomet, a ja sam igrao u dobrim klubovima, 10 godina sam igrao Ligu prvaka. Svaka tri dana sam igrao. Sva moja koncentracija je bila samo na trening i na utakmice. I onda nekih šest mjeseci kad mi je istekao ugovor bio u Njemačkoj. Kad mi se mali rodio, još je bio beba, sad ima 14. Tada sam spoznao što je Njemačka bez nogometa. Iako poslije toga ne odeš, primjerice, u trenere ili među neke funkcionere u klub, tako da sam tada spoznao da Njemačka, za mene, nije za život. Nije za odgajanje djece. To mi je puno pokazalo da sam napravio pravi potez što sam došao u Rijeku igrati i što sam ovdje ostao živjeti."

Dosta mladih iz Hrvatske, se samo mladih nego općenito, odlazi iz Hrvatske raditi u inozemstvo. Irska, Njemačka, Austrija, kako tko, kako gdje...

'Kad odeš u Njemačku, ti ćeš uvijek biti stranac'

"Pa dobro, ljudi se moraju snalaziti u životu i naravno da ljudima s ovog našeg područja Njemačka, uz Irsku posljednjih godina, je obećana zemlja za zaraditi neke novce. Međutim, kad se podvuće crta, računica je vrlo jasna. Kad odeš u Njemačku, ti ćeš uvijek biti stranac. Bio sam i ja stranac u nogometu. Lijepo je to sve, kad si ti sam, kad odeš u Njemačku, primjerice, pa u prva dva-tri mjeseca zaradiš dvije-tri tisuće eura. Isti slučaj je s Irskom. Sve je to divno i krasno, zaradiš ti drastično više, nema, ali onda ti dolazi obitelj, povećavaju se troškovi drastično. Izdavanja su odjednom veća, apetiti su veći, te kad se onda podvuće crta, ti si u Njemačkoj, Irskoj, samo stranac s možda 500 eura više nego što bi imao u Hrvatskoj, u nekom gradu, selu, općini, bilo gdje, kad se podvuća crta onako kako treba. Znam, 500 eura našim ljudima u Hrvatskoj nije malo, ali ono što želim reći je da zbog 'par' stotina eura ne isplati i ne vrijedi mijenjati čitav život. Napuštati domovinu, familiju, majku, oca, prijatelje... pogotovo kad negdje u Hrvatskoj imaš neku zemlju, a kod nas puno ljudi ima nešto svoje, zemlju ili nešto. Ljudi moraju odlučiti što je bolje".

Vranješ je uzeo dah. Na trenutak prestao s pričom. Pogledao prema moru...

"Ljudi koji se odlučuju za tako nešto uglavnom idu u punoj radnoj snazi ili malo mlađi, a od njih 10, 7-8 ih ide radi obitelji. To su mlade obitelji. Nakon par mjeseci povuku svoje obitelji, bez obzira u Njemačku ili Irsku, ili negdje drugdje, te se zna dogoditi da djeca krenu u vrtić, u škole, steknu tamo prijatelje pa godinama ostanu, a neki se nikad ni ne vrate više. Koliko je samo starih generacija ostalo živjeti vani. Čuli ste već priče, otišao samo na godinu dana, a ostao čitav život, ono, 40 godina. Na kraju se vrate u Hrvatsku u mirovinu i stranci su i ovdje i tamo. A djeca im, primjerice, žive u inozemstvu. Meni nikako nije bilo napeto ostati u Njemačkoj."

'Ako čovjek ima sređen život i donekle financijsku situaciju, Hrvatska je najbolja zemlja za život'

Hrvatska je ipak domovina, a domovina je domovina.

"Ma naravno. Evo ovo more, ma ovo je najljepše. Ako čovjek ima sređen život i donekle financijsku situaciju dobru, Hrvatska je najbolja zemlja na svijetu za život. Naravno, čovjek uvijek mora nešto raditi. Ne možeš dići sve 4 u zrak i ništa ne raditi. Ovo je stvarno najljepši dio", govori Jurica Vranješ.

I geografski je dobro pozicioniran...

"Ti si ovdje u centru Europe. Bilo kojim poslom da se baviš, evo sad ovaj moj posao agenta u nogometu, u Zagrebu sam za sat i pol vremena, od Ljubljane sam na sar i pol. Od Munchena sam za 4 i pol sata. Sve mi je na pet sati. Beč mi je na pet sati, tako da u većini vremena, preko godine, imam pet aerodroma otvorena - Krk, Pula, Venezia, Zagreb... sve u krugu od 200 kilometara. A ono što je najbitnije da smo na moru. Normalni, dobri ljudi ovdje žive, dolaze, ne pate od nekih razlika ovdje ovaj dio. Meni je živjeti ovdje, zbog posla kojim se bavim, zbog života, nekako najbolje."

Pretpostavljamo da se može lijepo živjeti od posla menadžera u nogometu...

"Može, zadovoljan sam i može se. Dobro je. Samo sam se ja odlučio da kad radim neki posao, da radim do kraja, da bude TOP, kako treba. Da ne bude, ono, da zovem klubove ili ljude koji su igrali samnom, koji su sad po raznim klubovima. Tipa u Werderu, Bayeru iz Leverkusena, znači većinom po Njemačkoj, takvim ljudima ne mogu i ne želim nuditi baš svakog. To su veliki klubovi i ljudi imaju povjerenja, a opet s druge strane kod nas je teško nekog naći za taj nivo igre. Tako da sam se više opredjelio za malo mlađe igrače. Pratim ih. Imam sad dva-tri mlada igrača koja su došla do nekih 17-18 godina, dobri su talenti, pa ćemo vidjeti. Ima taj jedan mali u Hajduku Bobanović, junior Hajduka. Ima tu dva igrača 2008. i 2009. Oni tek dolaze. Imam napadača Admira Bristrića koji je u Olimpiji Ljubljana. Odličan igrač. Prototip modernog napadača. Čeka se eksplozija. Naravno, kod napadača su najbitniji golovi."

'Blizu sam bio za Salzburg da završim Vuškovića iz Hajduka kad je imao 16.'

Olimpija Ljubljana je posljednjih godina upala malo u krizu. Smijenili su dva-tri trenera i Bristrić nije više bio kao prvu godinu prvi ili drugi izbor, napadačka opcija...

"To je igrač koji će sigurno eksplodirati. Ona ima moć modernog napadača i čekaju se kod njega golovi. On je još mlad. Ima 21 godinu. Ova sad sezona biti prekretnica, u Olimpiji ili negdje drugdje. Imam mlađe dečke".

Jurica Vranješ je još prije Josipa Brekala odveo u Wolfsburg.

"Tko prati zna. I u Stuttgart i nazad u Wolfsburg isto. Za Joška Gvardiola, s njegovim agentom sam se par puta čuo, imao sam dvije-tri ozbiljne kombinacije za velike klubove u onom trenutku dok je još bio junior. Blizu sam bio za Salzburg da završim Vuškovića iz Hajduka. Tako da smo bili blizu, ali RB Salzburg nije htio dati taj malo veći iznos što je Hajduk tražio. Rekao sam im da bi bilo bolje da daju, prate iznos i odgovore s cifrom za nega, jer je Vušković igrač koji će napraviti, vjerujem u to, svoj put. Uletio je Tottenham. Platili su 12 milijuna eura. Ok, filozofija RB Salzburg nije ta da će platiti tolike novce za tako mladog igrača koji ima 16. godina. To je bilo prije nego što je debitirao tu. Hajduk je tražio malo više od par milijuna eura i s pravom su tražili malo više. To je bila odluka RB Salzburg da za mladog igrača ne daju više od 5 milijuna eura. "

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 6. Luka Vušković - 6 milijuna eura

Nastavio je pričati:

'Sve je manje pravih TOP talenata s kojima ja inače radim'

"Moram biti iskren, ali sve je manje pravih TOP talenata s kojima ja inače radim, najviše nekako radim. Nekad je ovo podneblje davalo veći broj TOP igrača. Naravno da je reprezentacija uvijek na broju 1 i mi se hvatamo reprezentacije, ali gurala je to reprezentacija godinama. Pratim sve mlađe selekcije, sva natjecanja. Upoznat sam s materijom i znam što pričam. Od Slavonije, preko Zagreba, pa do Kvarnera ovdje. Split isto. Naravno, uvijek ima djece koja igraju nogomet i znaju ga igrati. Ali, nema nekog TOP igrača primjerice, u ono vrijeme, Joška Gvardiola ili Josipa Brekala. Sad, evo, svjedočimo talentu Martina Baturine. Znači, radi se o igračima na kojima si ti vidio kad su imali 15.-16. godina da će oni biti TOP. Ekstra talenti. Ekstra talenta u hrvatskom nogometu sve manje i manje ima", tvrdi Jurica Vranješ.

'Znam što se traži u Europi. U Hrvatskoj više nema brzih igrača, a u današnjem modernom nogometu brzi igrači dominiraju'

"Znam što se traži u Europi. Nažalost, Hrvatska, u Hrvatskoj, više nema brzih igrača, a u današnjem modernom nogometu brzi igrači dominiraju. Isto nas to može koštati kad se ova zlatna generacija Hrvatske oprosti od reprezentacije nakon Eura. Ima njih 4-5. To nas u budućnosti može koštati velikog uspjeha. Navikli smo na uspjehe. Danas se traži u nogometu moć i brzina, a toga je sve manje i manje kod nas. Dugo nisam vidio igrača da je brz."

Foto: Profimedia

'Brzina i moć su ključni danas, a to Mbappe ima i vladat će godinama'

Objašnjava da, ako se i nađe neki brzanac, igrač da posjeduje brzinu, nije nogometno inteligentan, a ako je nogometno inteligentan nije brz.

"Takav sporiji tempo igre vani više ne prolazi. Teško. Lakše je mladim igračima koji su brzi i moćni napraviti svoj put danas u nogometu. Evo, u današnjem nogometu najbolja ekipa na svijetu je Man City. Bez obzira na novce. Samo im jedan igrač može pomoći u tome, a to je Mbappe. Kylian Mbappe je brži i jači od svih. Samo on može donijeti razliku. Ja drugog igrača ne vidim. I Vinicius, ali on je u Realu. Takvih igrača je sve manje i manje, ali opet kad s druge strane pogledaš, U-17 Srbija otišla je na EP. Evo, jučer su igrali polufinale Eura, turnira s kojeg smo mi ispali u grupi. Tako da nije to zakon da mora nešto biti, jer nogomet nema pravila. Ali, mlađi, brzi i moćni igrači, brzi i moćni, dominiraju u današnjem nogometu. Naravno, kvaliteta isto. Uz brzinu, kvaliteta i tehnika."

Foto: Profimedia

Vranješ je povukao paralelu s Alonsom i Bayerom...

"Bayer je postao prvak jer je Xabi Alonso od 11 igrača, standardnih, 7-8 igrača je doveo koji su porijeklom iz Afrike koji su brzi, moćni, a uz njih ima jednog-dvojicu koji posjeduju ekstra klasu. Bojim se da nogomet ide u smjeru NBA lige. Atrakcija, moć, spektakl, brzina, dominacija... Mbappe evo, po svim parametrima, on će biti taj kralj sljedećih 10-12 godina u Realu. Ide nogomet u smjeru tko je brži, tko je jači, tko može više ponavljati i tko može opstati da igra što brže iz jednog-dva dodira. Nitko nikad nije napravio tako brzu i talentiranu generaciju mladih igrača kao Real. Kraljevi pucaju od brzine, moći, talenta, dominacije. Uz njih su tu i stariji poput Luke Modrića od kojeg svi mogu samo učiti. Imaju svoje klince, nekog će iskopati mladog još. Kad sam ja igrao, tražio se taj zadnji vezni kao suho zlato. Danas se traži brz i moćan igrač koji može sve ili puno toga. Vrlo jednostavno. Što više može, daje, uz brzinu."

Vranješ nam je otkrio kako je njemu lakše raditi s većim klubovima, jer su to klubovi koji točno znaju što hoće, kakvog igrača želi i mogu ga platiti.

'Danas igrač prvo gleda gdje može dobiti više novca'

"Da se ne lažemo, danas igrač prvo gleda gdje može dobiti više novaca. Drugo, klub koji prodaje takvog igrača, ne zanima njega gdje će ići, nego tko više ponudi. Roditelji kao roditelji, menadžeri isto, 90% ih gleda samo kako zaraditi novce. Tko će više platiti. Sve se promijenilo. U međuvremenu je uletila Saudijska Arabija koja je sve poremetila, uzdrmala čitavo nogometno tržište sa svojim milijunima. I neka idu ljudi zarađivati. Pa, gdje bi u Interu Marcelo Brozović dobio toliki iznos kao u Saudijskoj Arabiji. U Rijadu je dobio pet puta više. I neka je, i ja bi da sam na njegovom mjestu u 31. otišao. U Interu mu nitko ne bi rekao ni hvala da je došao novi trener, da se situacija promijenila ili nešto. To je tako. Normalan je put igraču da kad uđe u neke godine, da želi riješiti pitanje svoje egzistencije. Kad si mlad, drugačije razmišljaš, prioriteti prilikom izbora klubova su drugačiji. Onda želiš igrati Ligu prvaka, na višoj razini, da se razvijaš što bolje".

'Marcelo Brozović nema nikakvih problema'

Marcelo Brozović je ipak, mišljenje nekih stručnjaka, malo pao kvalitetom jer igra u ligi koja je slabija od Serie A.

"Bilo koji drugi naš igrač da je u toj situaciji, osim njega i Luke Modrića, rekao bih da imaju probleme, ali Marcelo i Luka ne. Ok, nisu to europske utakmice, ali ako gledamo Brozovića koliko i dalje trči, kako igra, reprezentacija neće, ne bi smjela patiti na Euru. Brozović nikad nije ni bio upitan. Ima on mogućnosti za kilometražu u plućima i više od toga. Marcelo Brozović nema nikakvih problema i realno ako gledamo, ovaj Euro bi za Marcela mogao biti i posljednje veliko natjecanje s Hrvatskom. Ipak dolaze novi, mlađi, brži i moćniji, a sve je to dio nogometne biologije."

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Znači, Brozović bi isto mogao otići iz reprezentacije,u zasluženu mirovinu?

"Senatori u reprezentaciji su klapa i tu vlada jedan zakon, pravila, neka druga. Kad jedan-dva odu, dogodi se često da odu i ostali. Sjetimo se samo Bobana, Asanovića, Šukera. Da se ne lažemo, Hrvatska s Lukom, Marcelom, Perišićem i dečkima se nikad više neće ponoviti, kao što se nikad više neće ponoviti da igrač s ovih prostora bude Zlatna lopta, najbolji igrač na svijetu. Luka Modrić je jedan jedini. Ovo je kraj svijeta. Desetka Reala, šest puta osvojio Ligu prvaka, jedan od najvećih ikad. Naklon do poda za sve".

Foto: profimedia

'Gvardiol je poseban jer je stoper koji zna zabiti'

A Joško Gvardiol?

"On će imati veliku karijeru. On je i prije Cityja bio u jako dobrom klubu, Leipzigu, pa prije u Dinamu. Joško Gvardiol će biti vođa hrvatske nogometne reprezentacije u budućnosti. Nositelj igre. On je TOP igrač već sad, ovako mlad, među pet najboljih braniča svijeta u ovom trenutku, ali na stopere se ipak gleda malo drugačije. Ramos je igrao na TOP nivou perfektno desetak godina i ni blizu nije bio uzeti Zlatnu loptu. Naravno da se ofenzivci drugačije cijene i gledaju. Joško Gvardiol je poseban jer zna zabiti i gol. Vidjeli smo to sad i u završetku ove sezone. On može igrati u naprijed, ali nije dobro eksperimentirati u reprezentaciji prije Eura ili za vrijeme Eura, da igra zadnjeg veznog primjerice, niti bi Dalićto radio, niti je to dobro. Gvardiol je perfektan u ulozi u kojoj se nalazi. Gvardiola nitko ne može nadskočiti ili rijetko tko. Ne može mu nitko ni pobjeći. Ispred sebe u reprezentaciji ima Luku, Marcela i Kovu. Ima i Livakovića koji se dosta dignuo u posljednje dvije-tri godine. Možeš mu vratiti loptu nazad i on to zna riješiti. Prije je znalo biti lopte svugdje. Gvardiol je najbolji na lijevom beku. Jako je opasan kad ide u skok i kad ide naprijed. Imamo kompletnog igrača na toj poziciji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Mateu Kovačiću je lakše igrati u Man Cityju i nego u reprezentaciji Hrvatske'

A Kovačić... kad će pustiti svoj talent u reprezentaciji do kraja?

"Mateu Kovačiću je lakše igrati u Man Cityju i nego u reprezentaciji Hrvatske. Ne možeš igrati pored Luke Modrića i biti glavni. Više će se nametnuti u Cityju koji nema Luku. Tko će se pored Luke u reprezentaciji nametnuti? Luka je uvijek na vrhunskom nivou i ne znam kad je odigrao slabo za Hrvatsku. I hvala Bogu na tome. City je s transferom njega i Gvardiola dobio čak i više nego što je imao s Gundoganom. Ovaj je znao zabiti samo tako, ali ovi su stvorili situaciju da momčad lakše igra i zabije gol. Imaju više mogućnosti za sve. Kad Luka ode, tek onda će kvaliteta Matea Kovačića doći do izražaja i on će biti taj Luka Modrić."

Foto: Profimedia

Kakva su očekivanja Jurice Vranješa što se tiče reprzentacije Hrvatske na Euru?

"Dobili smo paklenu grupu, najgoru. Težu nego skupina D gdje su Francuska, Poljska, Nizozemska i Austrija ili skupina C gdje su Danska, Engleska, Srbija i Slovenija. Pogotovo što se od Hrvatske očekuje da smo favoriti, nakon bronce iz Katra i srebra s Final Foura Lige nacija. Naravno, ono srebro 2018. iz Rusije sa SP-a i bronce iz Francuske 1998. daju na tome, podižu ljestvicu. Da se ne lažemo, Hrvatska je ta reprezentacija koja spada u TOP u Europi. Hrvatska je isto jedan od favorita, kao i Francuska. Nemamo se tu što skrivati. Sad, što će biti, kako će se odviti, vidjet ćemo. Nogomet je zanimljiv sport."

'Za Bornu Barišića je trebalo pronaći mjesto u reprezentaciji za ovaj Euro'

Prvi dovoboj je sa Španjolcima 15. lipnja u 18.00...

"Težak suparnik, ali i oni nas respektiraju i trebaju dobiti. Talijani u 1. kolu idu na Albaniju. Albanci su zeznuti. Tko ti garantira da ćeš ti njih dobiti, ako prva ne krene kako treba? Čupat se na njih nije dobro. Tu je i Italija, branitelj naslova. Ima brdo kalkulacija. I mi i Španjolci, kao i Talijani, mogu biti prvi. Ne može se dogodti, tj teško se može dogoditi da Albanija bude prva. Sve ovisi o prvoj utakmici. Izbornik Zlatko Dalić napravio je jako jako dobar izbor igrača za Euro. Naravno da je uvijek netko nezadovoljan i netko uvijek ima nešto za reći. Tako ću i ja sad reći. Moje mišljenje, gdje bi možda ja samo stavio, jer nemamo mi tu puno izbora. Imamo 25 jako dobrih ili TOP igrača i onih koji pripadaju reprezentaciji, koji su za reprezentaciju. Ja bi tu možda nekako pronašao mjesta za Bornu Barišića, za trećeg beka. Ne kažem da je Dalić trebao voditi tri beka, ali možda samo još Barišić jer imamo Italiju i Španjolsku u grupi. To su teške, uz Albaniju, teške i ratoborne momčadi. Borna Barišić je po kvaliteti za unutra, a ne zato što je iz Osijeka, a ja sam iz Osijeka. Ako je sve u redu i OK, za Bornu Barišića bi pronašao mjesto u reprezentaciji. Ivan Perišić igra prema naprijed, a Borna Barišić je na toj lijevoj strani, uz stopera Gvardiola, uz Perišića najbolji, tj Borna Barišić najbolje na toj lijevoj strani odgovara Ivanu Perišiću. Ako nešto smijem reći, ja bi za Bornu Barišića nekako pronašao mjesto u reprezentaciji za ovaj Euro. To mi je nekako malo, jer ako bude stani-pani s Talijanima, ali da ne ispašta lijevi bok".

Foto: Pixsell Lijevi bek Borna Barišić u naletu.

'Borna Sosa ne bi ispaštao u igri zbog Borne Barišića'

A Borna Sosa?

"Ne kažem da on ne može, ali ništa manje Borna Barišić nije nezaslužio kao neki drugi. Kažem - neki vode 4 golmana, ima i onih koji vode tri-četiri napadača, ja bi poveo Bornu Barišića, bez da ispašta i Borna Sosa i Joško Gvardiol."

Josip Brekalo je najveći tragičar u reprezentaciji za ovaj Euro...

"To sigurno. Josip Brekalo je jedan jako dobar igrač. Nije imao dobar put. Istina, bio je u jako dobrim klubovima. Wolfsburg, Stuttgart, Torino u kojem je jako dobro odigrao. Vodio sam ga, odveo i u Stuttgart i u Wolfsburg. Pratio sam sve utakmice kad je bio u Stuttgartu i znam što govorim - Josip Brekalo je njima bio najbolji nogometaš. Josip Brekalo je tu i postao reprezentativac. Nažalost, nisu mu se posložile neke karte. Možda ga je u tom trenutku netko malo drugačije savjetovao nego što bi trebalo. Ja se sjećam da u onom trenutku kad je igrao u Fiorentini, prije nego što je išao u Hajduk. Fiorentina je tda bila 3. u prvenstvu. Bez obzira što je bilo tek na početku prvenstva, nekoliko utakmica, 5-6. Nebitno. Ulazio je, igrao je, otvorila mu se dizna dobrih igara, počelo je sve ići nabolje, otvorila mu se opcija posudbe u Dinamu i ja sam mislio da će otići u Dinamo, poznavajući da je Brekalo navijač Dinama, da je prošao omladinsku školu. Mislio sam da je to završena priča. I Dinamu je u tom trenutku nedostajao igrač kao što je to bio on. I dan danas mu nedostaje. Gdje je zapelo i što se dogodilo, ne znam. "

'Brekalo bi u Dinamu vjerojatno dobio poziv i s te strane se zeznuo, ali...'

Da li Hajduk bio dobra priča za Josipa Brekala?

"Je, nećemo pametovati i reći da je pogriješio, ali nije ispalo kako su i Josip Brekalo i klub zamislili."

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Da li se Josip, kojim slučajem, ipak zeznuo što nije došao u Dinamo, sa stajališta nekog tko je htio na Euro, a nije u tome uspio?

"Ako tako gledamo, onda se Josip Brekalo zeznuo. Da je došao u Dinamo, vjerojatno bi u Dinamu dobio poziv za Euro. Pa čak i ako ćemo iskreno, da je došao i u Rijeku, možda bi isto dobio. HNK Rijeka odigrala je odličnu sezonu. Možda bi mu rasterećenije bilo igrati u Rijeci nego što je u Hajduku. Nitko ne može reći da Josip Brekalo nije išao u Hajduk s nekom namjerom. Svi znamo da je njegov cilj bio Euro. Nije u tome uspio. Kod Josipa se vidi i u Hajduku da drugačije udara loptu od ostalih, kao što se to vidi i na Pjaci. Kao i na Marcu Pašaliću i Martinu Baturini u Dinamu. Splet ozljeda, pritiska, kumovali su. Da je sve išlo kako treba za Brekala, da je Hajduk postao prvak, da je on tome pridonio golovima i asistencijama, on bi sigurno išao na EP", zaključio je Jurica Vranješ.

