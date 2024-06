Jurica Vranješ, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, za Vatrene je odigrao ukupno 26 utakmica u svojoj karijeri. Debitirao je 13. lipnja 1999. u seniorskom sastavu kod Miroslava Ćire Blaževića protiv Egipta na prijateljskom turniru.

U međuvremenu je Jurica Vranješ odigrao još mnoštvo utakmica za Hrvatsku, ostvario svoje sportske snove. Što se tiče klupske karijere, ime je izgradio igrajući ponajviše u Bundesligi za Bayer, Stuttgart i Werder Bremen. Igrao je i za Osijek od 1997.do 2000. To mu je bilo najplodnije razdoblje u karijeri što se tiče golova, jer je u 54 službena susreta, prema podacima s interneta, zabio 10 golova.

Nastupio je za Hrvatsku na SP-u 2002., što mu je bilo prvo veliko reprezentativno natjecanje s Hrvatskom, dok je na SP-u u Njemačkoj 2006. isto bio u rosteru. Vranješ je bio igrač u kojeg su se treneri i izbornici mogli pouzdati.

Jurica Vranješ danas uspješno radi kao nogometni menadžer. Ugostio nas je Jurica Vranješ u svojoj oazi u Volosku, malom ribarskom i turističkom mjestu 2 km od središta Opatije. Mali raj na zemlji.

"More me smiruje. Ovo je moj kutak koji ne bi mijenjao za ništa na svijetu", kazat će Jurica Vranješ. Naručili smo jednu s toplim mlijekom i razgovor ugodni je mogao početi.

"Dobro sam. Kad radim neki posao, uvijek želim i nastojim da bude nešto TOP, ne prosječno ili malo iznad toga. Igrao sam u Werderu, Bayeru, znam ljude, igrao sam s nekima, ne mogu baš svakog igrača svakom. To su veliki klubovi, a meni je stalo do svakog posla i igrača, bez obzira koji klub pritom bio u igri, 'mali' ili 'veliki', priča nam Jurica Vranješ i nastavlja:

"Evo, ovdje smo u cafe bar Volosku, najljepšem kafiću na svijetu s pogledom na more. Tu sam često, dolazim stalno ovdje. Na mobitelu sam, riješavam, dogovaram. Ovdje mi je baza. Tu telefoniram. Ovdje sve dogovaram, a zadnje korake rješavam u četiri oka, finiširam već što treba. Volosko je predivno mjesto na ulasku u Opatiju. Mirno mjesto gdje sam se ja kao rođeni Osječanin, Slavonac, pronašao. Najljepše je ovdje kad nije sezona. Znam gledati u more, malo razmišljati o transferima, o poslovima, more me na neku drugu ideju zna baciti. Djeluje terapeutski na čovjeka. Ovo je za mene najljepši dio, ne Hrvatske nego i Europe."

Jurica je u Njemačkoj živio 12 godina. Igrao je nogomet profesionalno. Zarađivao za život. Bilo mu je lijepo, ali kući je ipak najljepše. Spoznao je i što je Njemačka bez nogometa.

"Njemačka za mene nije za život i odgajanje djece. Puno puta se pokazalo da sam napravio pravi potez kad sam došao ovdje na Kvarner", navodi Vranješ.

Danas dosta mladih odlazi iz Hrvatske trbuhom za kruhom, ponajviše put Irske, Njemačke i Austrije, ali i u ostale zapadne zemlje.

"Ljudi se moraju snalaziti u životu kako znaju. Njemačka je uz Irsku Hrvatima obećana zemlja za zaraditi neke novce. Međutim, kad se podvuće crta, kad čovjek, mladi čovjek prvenstveno, ode negdje van, shvati vrlo brzo da je on u toj zemlji samo stranac. Tako sam i ja bio stranac u nogometu. Sve je to lijepo, divno i krasno kad ti u prvh par mjeseci zaradiš par tisuća eura, ali onda dolazi obitelj, veći izdaci i troškovi i kad se na kraju podvuće crta, ostane ti 1000-1200 eura. Premalo i premala cijena, po meni, za promjenu čitavog života, za napuštanje zemlje, obitelji, prijatelja, svega", tvrdi Vranješ.

Ljudi trebaju odlučiti što je bolje. Više zarađivati, ali ne sad tako jako značajno ili zarađivati manje, ali biti kod kuće, na svom.

"Većinom, u strane zemlje idu ljudi koji su mlađi, u punoj radnoj snazi. Od 10, 7-8 ih ide radi obitelji. To su mlade obitelji, povuku jedan drugog sa sobom. Da li je to Njemačka ili Irska, svejedno. Kao, idemo samo na godinu-dvije, a nakon toga ostanu čitav život. Ja nisam to htio. Meni nikako nije odgovaralo ostati u Njemačkoj. Ako čovjek ima sređen život, donekle sređenu financijsku situaciju, u Hrvatskoj, kod kuće, u domovini je najljepše. Naravno, pod uvjetom da se nešto radi, a ne da se digne sve četiri u zrak".

U Njemačku će Jurica ići sa 14-godišnjim sinom kao navijač. Ima ulaznice za Hrvatsku protiv Španjolske i Italiju u skupini B.

"Dobili smo paklenu grupu, najgoru. Težu nego skupina D gdje su Francuska, Poljska, Nizozemska i Austrija ili skupina C gdje su Danska, Engleska, Srbija i Slovenija. Pogotovo što se od Hrvatske očekuje da smo favoriti, nakon bronce iz Katra i srebra s Final Foura Lige nacija. Naravno, ono srebro 2018. iz Rusije sa SP-a i bronce iz Francuske 1998. daju na tome, podižu ljestvicu. Da se ne lažemo, Hrvatska je ta reprezentacija koja spada u TOP u Europi. Hrvatska je isto jedan od favorita, kao i Francuska. Nemamo se tu što skrivati. Sad, što će biti, kako će se odviti, vidjet ćemo. Nogomet je zanimljiv sport."

O današnjoj prijateljskoj utakmici Hrvatske i Sjeverne Makedonije na Rujevici (19.00) priča:

"Dobar test za ono što slijedi na EP-u. Portugal će u drugoj pripremnoj utakmici, nakon ove, 'glumiti' Španjolsku i naravno da u Hrvatskoj vidi dobrog suparnika za pripremu. Dvije zanimljive provjere. Luka Modrić igra, da se isto ne lažemo, posljednje utakmice za reprezentaciju Hrvatske. Želim djetetu priuštiti, zato, da na Euru vidi tu ikonu, da zapamti, da ga oduševi, bocne i nadahne za dalje u životu, kao što može nadahnuti i sve ostale mlade", zaključio je Jurica Vranješ.