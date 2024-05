Jurica Vranješ jučer je pratio derbi Rijeke i Dinama na Rujevici. Tvrdi kako živi zid Riječana prilikom slobodnog udarca Brune Petkovića u 75. nije bio dobro postavljen, kao niti golman Labrović.

"Bio sam u kutu na tribini na Rujevici, gledao situaciju na terenu, meni je to izgledalo kao da je jako loše bilo postavljeno. Živi zid. A Bruno je to dobro odradio. Bananu. Padala je lopta u luku. Slobodnjak je bio odličan, ali ruku na srce, smatram da je živi zid bio jako loše postavljen i Labrović isto tako", rekao je Vranješ za Net.hr i dodao:

"Rijeka je počela jako i svatko tko se imalo razumije u nogomet, bilo mu je jasno da ne mogu tako svih 90. minuta. Mislim da je Rijeka pala kad je Ivanovića vadio van i stavio Marića. Prema naprijed su se umrtvili. Poslije toga Obregona isto uvodi. Ivanović je tu gazio prema naprijed, bio je kolika-tolika opasnost, bez obzira što nije tu bilo neke šanse. Ne možeš izdržati u tako ofenzivnom tempu svih 90. minuta i Dinamo je to znao iskoristiti. Čekao je i dočekao", govori Jurica Vranješ.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Sergej Jakirović, priča Vranješ, napravio je odlične izmjene s Ademijem i Rogom. Pogodio s Hoxhom isto tako. Odlučio je krilni napadač utakmicu u jednoj akciji kod prvog dodira, kao kad je igrao za Slaven Belupo. Imala je Rijeka svoju šansu za 2-0, nije zabila. Ispuhali su se na kraju Riječani.

Željko Sopić od prve je minute bacio sve karte prema naprijed. Postavio je ofenzivnu igru. Nije se skrivao jer se nema što skrivati. Otvoreno je stao u gard protiv nadmoćnijeg suparnika i hrabro pao u jednoj nogometnoj bitki dva najbolja hrvatska nogometna kluba. Dinamo nezaustavljivo juri prema obrani titule naslova prvaka HNL-a.

"Odmah Sopić išao gore u pritisak. Čak i izmjene što je radio, tri ofenzivna je tri. Imao je dobru namjeru, išao je na pobjedu, ali Dinamo je izjednačio i Mišić i kompanija su malo usporili, loptu su zadržavali. Dinamu je igrao i bod, ali su dobili na kraju. Igrao sam dosta utakmica, znam da kad je netko bio blizu i na kraju padne, da se do kraja sezone više ne digne. Rijeka mora gledati da ostane na kraju na ta 4 boda kao druga, a ne sad da izgube do kraja. Dinamo je slavljem napravio sebi fore do kraja. Idu na zaključavanje prvenstva. Dinamo zna što im to donosi i to je to", zaključio je Jurica Vranješ.