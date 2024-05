Dinamo je sinoć pobijedio Rijeku na Rujevici u utakmici svih utakmica ove sezone u HNL-u. Završilo je 2-1.

Na kraju su "doktor" Bruno Petković i Arbër Hoxha anulirali pogodak Marka Pjace iz penala u 49. za vodstvo Riječana 1-0.

Nevera s Kvarnera tako je otpuhana u doslovno 15 minuta od plavog uragana. Do 75., Rijeka je, doduše, dominirala, ali onda je na scenu stupio plavi stroj i do kraja susreta, točnije do 89., postigao dva gola...

Momčad Sergeja Jakirovića ima četiri boda prednosti pred Rijekom tri kola prije kraja i bilo bi svjetsko čudo da maksimirsko društvo ne dođe do nove titule.

Dinamo je pokazao da je šampionska momčad, da ima pobjednički mentalitet, te da je nadmoćniji suparnik.

Upravo tako se ponašaju i utakmice zaključuju oni koji su najbolji, koji znaju kako se osvajaju trofeji. Svi klubovi u HNL-u mogu samo učiti od Dinama, uz dužno poštovanje svima. Stručnu analizu derbija Rijeke i Dinama dao je za portal Net.hr Saša Peršon, bivši kapetan Rijeke i igrač Dinama i Hajduka, kao i Cannesa i Orijenta.

Za Hrvatsku je Peršon odigrao prve dvije utakmice ikad. I jedine. Povijesne. Skupio je poslije još jedan nastup za reprezentaciju.

Foto: Miro Balov

"Nije da kao rođeni Riječanin nisam zadovoljan Već sad, evo, nekako u godinama, bavim se trenerskim poslom, pa utakmicu gledam iz trenerskog kuta. Normalno da kao Riječanin sam priželjkivao da Rijeka dobije Dinamo, da u najmanju ruku ne izgubi. Da prvenstvo ipak bude neizvjesno do samog kraja, ali eto, to je nogomet", rekao je u uvodu Saša Peršon i nastavio:

"Priznali mi ili ne, Rijeka je do 75. ostavila bolji dojam od Dinama. Zasluženo je vodila, imala je stvar u svojim rukama, ali pali su u posljednjih 15 minuta. Petković je pogodio sjajno iz slobodnjaka, a Smolčić nakon toga pogodio stativu. Dinamo je to preživio i okrenuo utakmicu u svoju korist. Možda bi neodlučeno bilo najrealnije, ali eto, to je nogomet."

Saša Peršon priznaje da je +4 Dinama u odnosu na Rijeku velik kapital i sve je u rukama Plavih.

"Arbër Hoxha je pogodio kroz noge suparničkom igraču. Bože moj, ni prvi, ni zadnji koji je pogodio malu mrežicu. Rijeka je u prvih 45 minuta bila bolja, zasluženo je povela. Svi su imali u svojim rukama. Dinamo do 75. i nije promašio neku veliku šansu. Nakon fanatstičnog gola Petkovića, Plavi su se probudili. Tek u posljednjih 15 minuta, Dinamo je počeo igrati. Da, sa 15 minuta dobre igre Dinamo je uspio preokrenuti u dobiti susret, najvažniji. To je nogomet. Plavima je i bod bio dovoljan, ali osjetili su moment kad se igralo otvoreno, iskoristili prostor koji je bio ostavljen. Dinamo nije odigrao vrhunski, ali je dobio u ključnom trenutku" .

Peršon nadalje govori:

"Da meni netko rekao kao treneru kaže - slušaj Saša, možda nećeš umirati u lijepoti, možda to neće biti neki odličan nogomet, ali ćeš dobiti utakmicu, rekao bi mu daj odmah da je dobijem i gotovo."

Pohvalio je Sopića...

"Sopić je odradio svoj posao dobro. Rijeka je vodila, imala vodstvo, više udaraca, ali Dinamo je u posljednjih 15 minuta sve karte bacio u napad. Ako si bolja ekipa na terenu, ne znači da moraš i da ćeš dobiti utakmicu. Dinamo je iskoristio svoju priliku."

Jednu stvar posebno navodi:

"Kvarner tuguje, ali Kvarner je ponosan i ne treba ovo tragično shvatiti. Znam da je tuga Riječana pregolema, ali Rijeka je došla u situaciju da će se praktički do zadnjeg boriti za naslov prvaka. Tko je takvo što uopće i mogao pomisliti na početku sezone... tu treba skinuti kapu HNK Rijeka koja se do zadnjeg borila za titulu. Ovaj poraz ne može baciti sjenu na sve dobro ove sezone. Rijeka se sad mora pokušati resetirati jer im je ostao Kup. Sve misli trebaju prebaciti na Kup. Jer, u prvenstvu, jedino neki kiks Dinama može Rijeku vratiti u igru. Ovih +4 ogroman je kapital u ovom trenutku za zagrebačke plave. Dinamo ima puno lakši raspored do kraja, Rijeka mora u Osijek koji nije još riješio pitanje Europe", zaključio je Saša Peršon.