Dinamo je na Veliku subotu na Poljudu pobijedio Hajduk 0-1 golom doktora Brune Petkovića i tako u najvažnijoj utakmici dosadašnjeg dijela HNL-a, na suparničkom terenu protiv najvećeg rivala, uzeo krucijalna tri boda za ostanak u utrci za naslovom prvaka Hrvatske. Sutra na istom mjestu, skoro pa u isto vrijeme (prvenstveni derbi je počeo u 19.30, Kup počinje u 19.00), Dinamo ima priliku u potpunosti dotući velikog rivala koji se opasno ljulja kao grogirani boksač u nokdaunu. Ali, ranjena je zvijer najopasnija.

Simpatizeri Hajduka ušli su u 2024. s uvjerenjem:"to je ta godina kad uzimamo naslov, nakon 19 godina posta". I upravo ta pretjerana sigurnost - to je ta godina - koju su mnogi okarakterizirali kao bahatost bez ikakvog pokrića, kumovala je Hajduku da se strovali niz stramputicu, da otvaranje očiju bude bolno i da opet budu razočarani i frustrirani. Noć uoči Uskrsa, najvećeg krščanskog blagdana prije kojeg se ne bi trebalo uopće igrati, stiglo je bolno otriježnjenje za sve one koji su visoko poletjeli, a poznata ZG gospodska fraza najte kaj zameriti, koja je bila vidljiva na jednoj od zastava na štapu Bad Blue Boysa, ovih je dana lajtmotiv i uzrečica koja stavlja točku na i Dinamove dominacije u Splitu prije tri dana na svim poljima (i navijački i nogometno).

Prerano. I potvrda, pokazatelj - da Dinamo ima pobjednički mentalitet i da je nadmoćniji suparnik. Danas, nakon poraza od Dinama, malo tko od Hajdukovih navijača doista vjeruje u "uskrsnuće". Poglavito što je splitska momčad ostala bez glavnog igrača Marka Livaje. A Dinamovi navijači vjeruju u veliki come back i obranu naslova.

Dinamo je unio nemir i Rijeci i svojim navijačima donio euforiju, dobro raspoloženje i sreću. Jer, zagrebački su plavi zasjeli na drugu poziciju sa 5 bodova manje u odnosu na vodeću Rijeku, ali i utakmicu manje. Ukoliko dobiju Varaždin u zaostaloj utakmici, Dinamo će Rijeci doći na vrat - na -2.

Što se tiče polufinala Kupa Hajduk - Dinamo koji se igra na jednu utakmicu, svaki trofej je važan i svaki klub želi pobijediti. Jer, nogomet se i igra zbog trofeja. No, Kup je ove sezone važniji nego ikad i Dinamo ima priliku determinirati daljnje poteze i politiku na Poljudu. U slučaju Dinamovog prolaska u finale, drugog uzastopnog posrtaja Hajduka protiv mrskog rivala u samo 4 dana, Split s epicentrom na Poljudu pogodit će ozbiljni "potresi".

Osvajanje Kupa ove sezone ipak znači puno više nego prije. Naime, UEFA, krovna europska nogometna organizacija, napravila je velike promjene u sustavu kvalifikacija za europska natjecanja, a najvažnija za hrvatske klubove je činjenica da osvajač Kupa neće ići u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, kao što je to bilo ove sezone, nego će ići u kvalifikacije za Europa ligu, još jače natjecanje. Dakako, ako osvajač Kupa prođe sva četiri pretkola, igrat će skupine Europa lige. Važno je naglasiti da će, ako osvajač prvenstva i Kupa Hrvatske bude ista momčad, mjesto osvajača Kupa u kvalifikacijama zauzeti drugoplasirani u prvenstvu, a ne finalist Kupa.