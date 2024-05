Nikola Jurčević po drugi je put gostovao na Net.hr-u. Ovog puta u drugačijem studiju. Za dva tjedna čitav nogometni svijet gledat će prema Njemačkoj gdje će se održati smorta najboljih reprezentacija Europe. Euro u nogometu po mnogima je najteže svjetsko reprezentativno nogometno natjecanje, jer je koncentracija jakih reprezentacija velika...

Hrvatska nogometna (vele)sila

Hrvatska nogometna reprezentacija u posljednjih dvije godine ostvarila je fantastične rezultate i podigla još više ljestvicu očekivanja javnosti i navijača.

Gledajući u povijest, ako uzmemo u obzir sva velika natjecanja, od 1998. pa do danas, Vatreni su osvojili broncu na SP-u 1998. i 2022. Srebro na SP-u 2018. u Rusiji, te srebro na Final Fouru Lige nacija prošle godine u Rotterdamu ili Crotterdamu, zbog "invazije" Hrvata na ovaj drugi po veličini nizozemski grad i najveću europsku luku za vrijeme Final Foura Lige nacija.

Turska 2008. šokirala Hrvatsku

U Austriji 2008. Hrvatska je bila na korak od polufinala natjecanja. U 119. minuti brojni su hrvatski navijači na bečkom Prateru, kao i igrači, već počeli slaviti pobjedu kad je Ivan Klasnić zabio za 1:0, ali Turci su se vratili u 122. minuti, iako sudačke nadoknade nije trebalo biti.

Jedna je duga lopta pronašla put do Semiha Senturka u hrvatskom šesnaestercu, a igrač kojeg je Terim uveo kao zamjenu u 76. minuti zabio je za 1:1. Između dva igrača. Da sto puta još puca, ne bi zabio to što je tada zabio...

Turska nas je, tako, na kraju izbacila nakon lutrije penala i spomenute drame u produžecima, nakon što su nas sekunde dijelile od poluzavršnice...

Nikola Jurčević bio je pomoćnik Slavenu Biliću na spomenutom EP-u kao i u Poljskoj 2012., što je bilo njihovo zadnje Europsko nogometno prvenstvo na klupi Hrvatske.

Jurčević igrao na EP-u 96'

Što se tiče igračke karijere, Nikola Jurčević 1996. igrao je za Hrvatsku na EP-u u Engleskoj, na kojem su naši slavni reprezentativci Boban, Šuker, Vlaović, Asanović, Prosinečki, Bilić, Štimac i drugi pokazali da su momčad za velike stvari. Bili su bolji od Njemačke u četvrtfinalu (Jura je odigrao čitavu utakmicu protiv Elfa, dosta je tijekom utakmice mijenjao mjesto u napadu sa Stanićem), ali nesretno izgubili 2-1. Sudac nije sudio faul u napadu Njemačkoj nad Nikolom Jerkanom.

Nesretno ispali od Njemačke u četvrtfinalu

Babbel se zabio u Jerkana, ali sudac Leif Sundell nije svirao kontrafaul. Nakon toga, Babbel je neometano ubacio, a Sammer je došao do lopte i poentirao. Njemačka je u tim trenucima imala igrača više, jer je ranije Štimac dobio crveni.

I dan danas, evo 28 godina poslije, kada se govori i priča o tome zašto Hrvatska nije "otišla do kraja" na Euru '96, prvom velikom natjecanju nakon samostalnosti, papagajski se ponavlja kako nas je protiv Njemačke u četvrtfinalu "izbacio sudac Leif Sundell".

Naravno, reprezentaciju je vodio nezaboravni Miroslav Ćiro Blažević. Jurčević je itekako bio zaslužan za gol Davora Šukera, njegovo rolanje Kopkea produkt je Jurčevićevog pritiska u obrani na dva igrača Njemačke. Ne samo to, Jura je čitavu utakmicu bio na visokom nivou i Šuker je umalo zabio glavom upravo na njegovo nabacivanje za 2-2.

Što se tiče gola Hrvatske za 1-1, Jurčević je prvo pritisnuo Sammera koji je pod naletom razigranog Jure morao vratiti loptu u obranu, a onda je došla do četvorke Freunda koji je ušao naknadno u igru. Jurčević je majstorski uzeo Freundu loptu, a Davor Šuker znalački je poentirao.

Nije nas Jura vratio samo u prošlost. Njegovo gostovanje u podcastu Net.hr-a trajalo je malo više od 48 minuta i imalo je tri tematska bloka- HNL, finale Lige prvaka i Euro.

"Sad kad je prošlo već toliko godina, analizirajući i gledajući iz igračke perspektive, ali i trenerske u ulozi asistenta Slavena Bilića, imali smo također odlične reprezentacije i mogli smo otići do kraja. Međutim, nedostajao nam je mentalitet pobjednika do kraja i samopouzdanje da mi to možemo. Izbornik Zlatko Dalić i ova reprezentacija razvili su pobjednički mentalitet i jedno samopouzdanje i to je ova reprezentacija sjajno napravila. Dva puta su takoreći otišli do kraja. I ove reprezentacije iz mog trenerskog perioda u njoj, kao i igračkog, imale su isto kvalitetu, ali nedostajao nam je taj mali element i nijansa jedna da odemo do kraja. Naravno, nedostajalo nam je i malo sreće", priča nam Nikola Jurčević.

