Jerko Leko bivši je hrvatski nogometni reprezentativac koji je za reprezentaciju Hrvatske igrao 7 godina. Od 2002. do 2009.

Utakmicu Portugala i Hrvatske u subotu od 18.45 možete gledati na platformi Voyo na kanalu Nove TV

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve o Europskom nogometnom prvenstvu, ekskluzivne podcaste, intervjue, priče, reportaže, najaktualnije vijesti, rezultate, možete čitati, pratiti, gledati - OVDJE.

U tom periodu, nastupio je na tri velika natjecanja - Euru u Portugalu 2004., SP u Njemačkoj 2006. i Euru 2008.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema podacima s Transfermarkta, Jerko Leko je za Hrvatsku odigrao 59 susreta i postigao 2 gola. Ostvario je u nacionalnom dresu ukupno 35 pobjeda, 15 neriješenih i 9 poraza.

Jerko Leko ima isti broj nastupa za Hrvatsku kao Dražen Ladić, sadašnji pomoćnik Zlatku Daliću na klupi reprezentacije Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Javio nam se Jerko Leko iz svoje oaze mira i sreće na Murteru za Netov specijal "Nogometna groznica". Ovo prvenstvo pratit će s mora. U svom miru. Možda ode u Njemačku, ali otom-potom. Trenutno je u takvoj fazi.

"Murter je baš moja oaza mira. Tu sam se pronašao. Još prije sam tu s pokojnim Turinom, tu smo prvi nekretninu kupili, među prvima. Naviknuo sam se i lijepo mi je tu. Uživam", rekao nam je trener NK Jarun Jerko Leko, s kojim smo prešli na nogometne teme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska i Euro?

"Mi smo kao nacija takvi da uvijek želim nešto više. Ja nekako gledam uvijek realnije. U grupi smo B, izuzetno teškoj sa Španjolskom, Italijom i Albanijom. Znamo kako su jaki Španjolci i branitelji naslova Talijani. Talijani, Nijemci, Francuzi, Španjolci su u vrhu europskog nogometa, ali Hrvatska je sad pokazala da je bolja od njih svih, manje-više. Španjolci su jedini koji su nam bolna točka. Ne bi stavljao naše dečke u stanje nekog općeg opterećenja što se tiče očekivanja i pritisak na rezultat. SP u Rusiji bio je potvrda veličine nogometne reprezentacije Hrvatske i jedne velike generacije, sad na ovom Euru trebamo uživati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako se dogodi rezultat, super, ako ne, ne treba očajavati i paničariti što sad. "Smjena generacije. Dobro, ali nema panike", tvrdi Jerko Leko.

"Smjena generacije je svakako nagovještena i dogodit će se sigurno na narednim natjecanjima dosta novih imena u reprezentaciji. Zato bih htio da ovo Euro doživimo kao nagradu i da uživamo u onom što smo napravili dosad. Ovaj Euro vjerojatno je posljednji reprezentativni ples Luke Modrića, možda i Ivana Perišića i još nekih senatora. Trebamo im kroz ovo natjecanje zahvaliti za sve prije što su napravili za Hrvatsku i ako se to potrefi s dobrim rezultatom, bit će još i ljepše. Navijački tako gledam, a trenerski možda malo i kroz prizmu rezultata. Htio bih da napravimo dobar rezultat", dodaje Leko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grupa B dat će odgovor gdje je Hrvatska u ovim trenucima...

"Teška grupa, ali naši su dometi veliki. Ne treba podcijeniti nikog. Španjolska, Albanija i Italija jamče jake utakmice. I Španjolci i Talijani puno očekuju na ovom Euru. Samo kad gledamo SP u Rusiji, moglo je završiti i drugačije na prve penale. Španjolci i Talijani imaju kvalitetu, jedan detalj i dobar nastup mogu napraviti da odu do kraja. To su sve detalji, ali i velike stvari. Italija uvijek ima snagu, isto kao i Španjolci. Nikakvu oni krizu nemaju. Takav status se Hrvatskoj može dogoditi na idućem Euru, da smo jaki, ali neviše toliko, pa ćemo vidjeti kakće tada ti naši novi reagirati. Italija i Španjolska ciljaju na rezultat na Euru".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lovro Majer se nameće kao hrvatsko rješenje za desnu stranu na ovom Euru.

"S utakmicom protiv Sjeverne Makedonije dobio je kredit i u fokusu je. Pokazao je Lovro Majer da je sazrio. Sjećam ga se još iz Lokomotive. Nije upitno je li dobar, nego može li na velikoj sceni biti tako dobar kao što je bio u Lokomotivi ili negdje. On pokazuje da može. Lovro Majer je prva Dalićeva opcija za desno krilo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedostaje li Jerku Leki profesionalni nogomet?

"Sad je lijepo pratiti, a tako je nekako i bilo kad sam mogao, dakle prije. Ponekad malo na treningu s njima odigram. Aktivan sam. Nisam zapostavio veliki nogomet kao puno njih kad završi, onda igraju malo mali nogomet, pa prijeđu na tenis ili nešto. Nastupam na veteranskim natjecanjima u velikom nogometu. Volim nogomet maksimalno još uvijek. Nije da mi fali nogomet, da sam igrao do prije dvije godine, pa kad gledaš utakmicu da ti fali."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jerku Leki je bilo lijepo u reprezentaciji Hrvatske.

"Uvijek je poseban osjećaj nastupati na velikim natjecanjima. Ja ih, hvala Bogu, s Hrvatskom imam tri. Malo nas je ona kobna Turska u četvrtfinalu Eura na Prateru u Beču dijelila od polufinala, gdje bi možda otišli do kraja. Imali smo odličnu klapu s Bilićem, ali i dosta neiskustva kao momčad. Nedostajalo je malo i sreće i iskustva. Reprezentacija je bila mlada, a takvi trenuci, tužni i bolni, izgrađuju i kolektiv i individualno igrače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako mu je bilo na Euru 2004. u Portugalu? Danas od 18.45 u Lisabonu Vatreni će odigrati generalku za Euro protiv Portugala.

"Sjećam se, igrali smo s Portugalom kad je mladi Cristiano bio u naletu. Onako mlad i brz. Niko Kovač i ja smo igrali na sredini terena. Niko je u jednom trenutku, na poluvremenu, rekao - daj više neka ga netko skine. Kao, aludirajući na nekog, mene ili nekog stopera. Onda je tadašnji izbornik Zlatko Cico Kranjčar kazao - dobro dečki, nećemo udarati. Prijateljska utakmica je, a uostalom, dečko je majstor. To je bilo 2004. Tad je Ronaldo imao samo 19. godina. Bio je Cristiano Ronaldo već tad moćan. Igrao je tad više u sredini nego na krilu. Portugal je meni europski Brazil, isto kao što su Portugalci dali nama nadimak europski Brazilci. Mislim da su ipak Portugalci europski Brazilci u smislu stila igre i profila igrača. Portugal nam je uvijek bio nezgodan. Imaju brzu tranziciju, tehnički su strašni. Ne leži nam njihov stil igre. Nikad nam nije ni ležao. Jak test u svakom slučaju. Pravi prije Eura", objašnjava Jerko Leko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koju utakmicu za reprezentaciju pamti najviše, općenito i što se tiče nastupa za Hrvatsku na dva Eura na kojima je nastupio?

"Najviše pamtim utakmicu s Belgijom na Maksimiru, kad smo ih prebili 4-0. Prvo, zabio sam jedan od dva gola ikad za Hrvatsku, a bio je to i moj povratak na Maksimir nakon odlaska u Dinamo Kijev. Taj čitav doček mi je bio emotivan, a 4-0 protiv Belgije mi je možda i najdraža za reprezentaciju. Što se tiče Eura, ono kad smo dobili Nijemce 2008. u drugoj utakmici u grupi. Bastian Schweinsteiger na meni je dobio crveni u zadnjoj minuti", prisjeća se Jerko Leko i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Napravio sam jedan faul profesionalni na korneru nad Schweinsteigerom. Kad je vidio da je 90., lupio me po glavi kad sam se dizao s travnjaka. Na to sam ja još pao, pa je dobio crveni, a ja žuti. Bilo je malo, ali to je normalno. Bili su jako ljuti zbog poraza".

Nastavlja pričati u jednom dahu Jerko Leko:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon toga smo igrali protiv Poljske i tad sam igrao, a protiv Njemačke sam ušao zadnjih 15 minuta. Pamtim i utakmicu s Francuskom na EP-u u Portugalu 2-2. Mornar je promašio u 90. šansu za tri boda. No, bez obzira, draža mi je pobjeda nad Njemačkom 2-1 i taj dvoboj", zaključio je Jerko Leko.