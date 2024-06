Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak navečer na ispunjenoj Rujevici (8030 gledatelja- službeno) odigrala je prvu od dvije pripremne utakmice uoči Eura u Njemačkoj. Vatreni su bili bolji od Sjeverne Makedonije rezultatom 3-0.

Izbornik Zlatko Dalić šansu je u prvih 11 u ovom dvoboju dao Livakoviću, Erliću, Majeru, Kovačiću, Kramariću, Perišiću, Petkoviću, Sosi, Vidi, Juranoviću i Baturini. Dakle, krenuo je s drugom postavom plus pojedinci iz prvih 11, u formaciji 4-2-3-1.

Međutim, najbitnija stvar dogodila se prije utakmice i to je jedan od zaštitnih znakova i "oružja" ove družine.

Dakle, Zlatko Dalić pozdravio se s predstavnicima pobjedničkih Gardijskih brigada, ljudima koji su branili, dali obol, mladost i zdravlje, ovoj domovini. Da bi mi bili slobodni ljudi i imali svoju domovinu.

No, da prizor i trenutak bude još jači, s Dalićem se i najuspješniji hrvatski sportski izbornik Ivica Tucak zahvalio na žrtvi braniteljima, na svemu što su hrvatski sinovi dali za Domovinu u ratu protiv velikosrpske agresije. Tucak i Dalić dali su junacima i prigodne Zahvalnice. I to je najvažnija stvar koja se dogodila na utakmici, uz pobjedu naših dečki.

Jer, opće je poznato da Vatreni igraju i na pogonsko gorivo zvano domoljublje i branitelji. Dalićevi jurišnici igraju utakmice i pobjede posvećuju hrvatskim braniteljima. Bio je to pun pogodak i svojevrsni špinat za Popaja zvanog - Hrvatska.

Igrači su se do kraja nabrijali. Vidjelo se koliko branitelji, Dragovoljci Domovinskog rata znače Daliću, Tucku, igračima... Izbornički dvojac, ti arhitekti uspješnosti hrvatskog sporta, stajali su ponosno s braniteljima u trenutku dok se svirala pjesma Hrvatska zastava Ivana Mandića, koji ju je otpjevao uživo.

U očima im se vidio zanos. Bitnost trenutka. Nevjerojatni su Dalić i Tucak. Njihova ljubav prema domovini i zahvalnost braniteljima nešto je na što bi se mnogi u Hrvatskoj trebali ugledati. Tucak je, k tome, dragovoljac Domovinskog rata koji je branio svoj Šibenik i domovinu.

Isto tako, utakmici je svjedočio i legendarni hrvatsko-američki NFL trener Bill Belichick, koji ima čak osam osvojenih Super Bowla. Dva s New York Giantsima i šest s New England Patriotsima.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uručio mu je u Zagrebu prije utakmice domovnicu u povodu stjecanja hrvatskog državljanstva.

Pred početak utakmice fotografirao se Belichick s Dalićem i Tuckom. Nakon što je primio prigodne poklone od Marijana Kustića i Stipe Pletikose, predsjednika i tehničkog direktora HNS-a, publika na Rujevici nagradila je Belichicka pljeskom, pa potom, na početku utakmice, skandirala - Vukovar, Vukovar.

Posebno se pred početak susreta osjećao i veznjak Mateo Kovačić. Ušao je u ''Klub 100'' po broju nastupa za reprezentaciju i tek je jedanaesti Vatreni u povijesti koji je skupio sto nastupa za nacionalnu vrstu.

Igrači nisu htjeli da branitelji, Belichick i ostali koji su bili na utakmici, ostanu zakinuti za pobjedu, pa su već u 10. minuti odmah dali do znanja da su oni gazde na svom terenu, u svojoj kući. Sve navedeno posebno je naše reprezentativce motiviralo, nabrijalo. Onda je bljesnuo prvi hrvatski projektil...

Lovro Majer je majstorski iz slobodnjaka sa 20 metara zabio gol za 1-0 u 10. minuti. Tako je dobro potegnuo da golman Dimitrevski nije imao šansu, nije se ni pomaknuo. Lopta je završila u njegovoj lijevoj strani, Majerovoj desnoj.

U 45. minuti, nakon pete Brune Petkovića, odnosno kombinacije naših, Lovro Majer je plasirao i drugi torpedo u mrežu Sjeverne Makedonije za 2-0. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.

Drugi dio hrvatski nogometaši započeli su napadački. Igrali su u 4-3-3 formaciji u odnosu na 4-2-3-1 u prvom dijelu. Izgledalo je to bolje, razigranije, a to je bitno jer je to standardna formacija u kojoj hrvatska nogometna reprezentacija inače i igra.

Na početku nastavka izbornik Zlatko Dalić napravio je izmjenu kada je umjesto Matea Kovačića, koji danas odradio 100. nastup za Vatrene, u igru ušao Luka Sučić. U 54., Luka Ivanušec zamijenio je Andreja Kramarića.

U 59. Petković i Perišić su također izašli, a Budimir i Pjaca ušli. Zamjene su malo poremetile ritam utakmica, ali to je normalno kad su u pitanju prijateljski susreti.

U 66. Erlić je izašao, a Pongrančić ušao, isto kao i Martin Batrina umjesto koga je ušao Marco Pašalić i zaradio pljesak domaće publike na Rujevici, isto kao i Pjaca 7 minuta ranije.

Ante Budimir kao špica, Marco Pašalić desno i Marko Pjaca lijevo bili su najofenzivniji igrači hrvatske nogometne reprezentacije po svom ulasku. I Marco Pašalić i Marko Pjaca htjeli su se dokazati pred svojom publikom.

Marco Pašalić postigao je i briljantan pogodak iz voleja lijevom nogom pod prečku, gromovito i silovito, u svom stilu, za 3-0 u 80. minuti. Bio je to njegov prvijenac za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petom službenom nastupu...

Kako bilo, Vatreni su zaslužili pljesak. Odigrali su dobro i napunili se dodatno samopouzdanjem uoči gostovanja u Portugalu i početka Eura. Sad slijedi blagoslov u Vatikanu kod Pape i sraz s Portugalom, a nakon toga i Europsko nogometno prvenstvo.

Nadamo se da će dragi Bog uslišiti naše molitve i dati još jednom snagu našoj nogometnoj reprezentaciji Hrvatske.