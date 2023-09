Sve je super i sve je za pet kad si muško i voliš nogomet. Ma, nije bitno da li si muško ili žensko, bitno je da hrvatska nogometna reprezentacija pobjeđuje i da pritom dišemo Hrvatsku. Jer, kockice, crven - bijeli - plavi i šahovnica, naša trobojka, posebna su ljubav koja ne može proć', velika emocija...

Prvi od dva rujanska cilja je ispunjen

Rujevica je, baš tako kao što smo rekli, disala za Vatrene u petak navečer i nosila ih do tri boda protiv Latvije, a Zlatko Dalić i njegovi momci ispunili su prvi od dva cilja u ovom rujanskom ciklusu. Sljedeći cilj je ponedjeljak i uspješan nastup u Jerevanu protiv Armenije.

Nije to bila neka posebno paklena atmosfera kakvu rade ultrasi, daleko je to od atmosfere kakvu Vatreni zaslužuju, ali u zraku se osjetio nacionalni zanos i to je ipak najbitnije...

Što se tiče sastava, izbornik je izveo uglavnom očekivanu postavu bez Matea Kovačića, ali s Brunom Petkovićem i Andrejom Kramarićem zajedno u postavi, samo što je Krama igrao desno na krilu, a Petko u špici. Mateo je prilikom zagrijavanja osjetio zatezanje, pa u našem taboru ništa nisu htjeli prepuštati slučaju.

Borna Sosa zaigrao je na lijevom beku, a Ivan Perišić na svojoj poziciji na lijevom krilu, u odnosu na Ligu nacija gdje je igrao specijal na lijevom beku. Uz njega, zaigrao je Luka Ivanušec, a na Final Fouru Lige nacija u Rotterdamu ili, bolje rečeno Crotterdamu (Hrvati su izvršili invaziju na grad i kultni De Kuip), igrao je ispred Perije na lijevom krilu. Ne samo da je igrao, nego se na toj poziciji i prodao u Feyenoord.

Govor tijela rekao je sve

Joško Gvardiol i Josip Šutalo bili su centralni stoperi, a Josip Juranović je bio pozicioniran na desnom beku. Luka Modrić i Marcelo Brozović držali su sredinu, a Dominik Livaković je bio jedinica, standardna, uobičajena, sigurna...

Već na zagrijavanju vidjela se kod Vatrenih energija prilikom ševe. Udarnih 11 letjeli su travnjakom i dali odmah do znanja da su spremni, fokusirani i da na svom terenu žele Latvijcima odmah dati do znanja tko je gazda, čisto da ne bi bilo nikakve zabune niti nedoumica. Gard naših nogometaša, govor tijela, bio je jako dobar.

Od samog početka utakmice Hrvatska je krenula po taj gol koji bi otvorio širom vrata tri boda. On je došao u 3. minuti iz slobodnog udarca. Niti autobus Latvijaca nije spriječio fantastičnog Brunu Petkovića da maestralno pogodi desnu stranu golmana Nilsa Tomsa Purinša. Bio je to trenutak inspiracije, djelić genijalnosti igrača koji ima ono nešto. Defnitivno, Bruno Petković najkompletniji je hrvatski napadač.

"Mi Hrvati, mi Hrvati", odjekivalo je s tribina. Latvijski izbornik Dainis Kazakevičs samo je slegnuo ramenima. Sve mu je bilo jasno...

Tako to rade svjetske velesile

Vatreni tu nisu stali. Preko bokova probijali su obranu gostiju, a prilikom opsade latvijskog šesnaesterca Gvardiol i Juranović stajali su vrlo visoko, na nekih 35 metara od njihovog gola, a 13. minuta bila je sretna za Hrvatsku. Luka Ivanušec odlično se snašao u petercu nakon jednog ubačaja Ivana Perišića s lijeve strane i u gužvi zabio za 2-0. Tribine su eksplodirale, publika je skočila na noge, a Vatreni su pohitali u zagrljaj. Da, tako to rade svjetske velesile. Brzo i efikasno...

Viktorija Hrvata kao 95.

Nastavila se jednosmjerna utakmica na Rujevici. Viktorija u kockicama zavladala je u svom punom sjaju već u prvom dijelu prvog poluvremena, bilo je jasno da su tri boda sigurna za Hrvate kao Knin za vrijeme Oluje.

Jednostavno, pucali smo i napadali iz svih smjerova i nisu nas mogli zaustaviti... U prvih pola sata igre, čak 91% lopta je bila u nogama naših nogometaša. Taj podatak najbolje dočarava dominaciju naših nogometaša.

U 27. minuti, u trenutku općeg napada Hrvata, s tribina je zagrmilo Luka, Luka, a u 28. minuti Livaković je skinuo čistu situaciju Latvijaca, kad su stvorili višak na desnoj strani, Udrikis se sjurio prema golu, ali Livi se nije dao prevariti.

Petko i Perija show

Pokazao je pravovremenom intervencijom, istrčavanjem i skraćivanjem kuta, a onda i reakcijom mačke, kako spada među najbolje golmane svijeta, ali to smo već znali, nije to nikakva novost...

Stadion je klicao Luki Modriću koji sutra slavi 38., a kapetan trči i igra kao da mu je 25. U 44. minuti, Bruno Petković i Ivan Perišić bacili su Rujevicu u trans. Opet... Petkoviću je to bio drugi gol na utakmici, a Perišiću druga asistencija...

Sigurnih 3-0 na poluvremenu

Vatreni su na poluvrijeme otišli s rezultatom 3-0.

Tamo gdje su stali u prvom, hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je u drugom dijelu. Dalić je Gvardiola zamijenio srebrno-brončanim Vatrenim Domagojem Vidom. U 48. minuti, Luka Modrić umalo je zabio gol za rođendan, ali pokušaj mu je odsjeo na gredi, a odmah potom drugi iz popravnog negdje na pomoćnom igralištu Rujevice.

Latvijci imali tri mrtvaca

U 61., Brozović je izašao, a zamijenio ga je Mario Pašalić. Luka Modrić dobio je standing ovation prilikom izlaska, a umjesto njega ušao je Nikola Vlašić, koji je imao manjih problema s ozljedom uoči dvoboja.

Latvija je imala u utakmici tri mrtvaca, ali Livi je prva dva skinuo, a kod trećeg je odlično reagirao Vida blokiravši pokušaj.

U 67. Bruno Petković dobio je pljesak Rujevice također, a zamijenio ga je Petar Musa. Bornu Sosu zamijenio je Borna Barišić.

Faktor X

I 18 sekundi poslije, Andrej Kramarić podigao je Rujevicu na noge pogotkom na asistenciju upravo Borne Barišića za 4-0. Hrvatska nogometna simfonija svirala je najljepše stihove, a svi koji su ju gledali mogli su uživati u taktovima momčadi koja ima, a u to smo se uvjerili više puta - ono nešto - faktor X!

U 78. minuti, nakon sjajne kombinacije Vatrenih po desnoj strani u kojoj su stvorili višak i prostor iza latvijskih braniča, Mario Pašalić maestralno je pogodio za 5-0. To je dobro za "Super Marija" da se napuni samopouzdanjem, jer u ovoj sezoni baš i ne igra u Atalanti. Šteta što u 87. Josip Juranović nije pogodio iz odličnog udarca, zaslužio je Jura pogodak zbog svoje predstave.

Perišić zaslužio gol

Zaslužio je pogodak i Ivan Perišić, koji je opasno potegnuo s distance ljevicom u 91., naciljao u bliži kut, no obranio je Purinš. Šteta, bio bi to, da je pogodio, šlag na tortu.

Sve u svemu, petarda na Rujevici dobar je znak za ponedjeljak i nastavak hrvatskog lova svog nastupa na Euru. Reprezentativcima Armenije, nakon ovakve jedne predstave Hrvatske, tresu se gaće.