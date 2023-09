Uočili smo ga kako za stolom sam sjedi podno tribine stadiona na Rujevici. Obratili smo mu se za pomoć, kako bi nas uputio negdje gdje bi se mogli laptopom priključiti da odradimo naš novinarski zadatak, a da se ne žurimo i ne strahujemo da će nam se laptop pritom isprazniti. Kad ono, mladić nije iz Hrvatske nego je - stranac.

"Ja sam iz Portugala, a ovdje sam poslovno. Radim na VAR sustavu".

"Jao, ma nemoj mi reć", prošlo je kroz glavu u tom trenutku vašem novinaru. Proteklih dana VAR je, naime, kao što i sami znate, u hrvatskoj sportskoj javnosti ponovno popularan zbog događanja prošle nedjelje na Pampasu i utakmice Osijeka i Dinama.

Podsjetimo - intervenijom VAR-a Dinamu su dodijeljena dva kaznena udarca u posljednjih 10 minuta susreta, Plavi su ga zabili i slavili preokretom 3-2. Zebec, glavni sudac derbija, nije prvotno dosudio kaznene udarce, ali intervencijom VAR sobe odluka je promijenjena. Bruno Marić našao se na udaru navijača Osijeka i Hajduka, kojima je navedeni crna krpa, a Zebec pod povećalom šefova u HNS-u. Jer, trebao je, prema njima, vidjeti da su bili penali.

"Ne znam, nisam čuo za taj slučaj, ali takvih slučajeva, situacija ima svakodnevno, svugdje u europskom nogometu. VAR je uvijek kriv za sve", govori nam Patricio, tehniko zadužen za instaliranje VAR uređaja (monitora, kablova, svih tehničkih detalja VAR sustava).

Ima 19 godina, dolazi iz mjesta nedaleko od Lisabona. On i njegova ekipa prije tri dana došli su u Rijeku.

"Ima nas u ekipi troje. Svi smo iz Portugala i da, bavimo se ne baš popularnom stvari u današnjem nogometu. Kad nekom kažem s čime se bavim, govore mi da ne spajam ništa, da VAR nije nogometu potreban. Inače, doputovali smo iz Belgije kombijom, bio je to road trip, ali preživjeli smo dug put, priča nam Patricio.

"Moja odgovornost je da sve dobro spojim, da ima slike i tona. VAR nakon mene, mog rada, posla, slaganja i namještanja, mora funkcionirati savršeno", otkriva nam mladić.

Naravno, kao svaki Portugalac obožava nogomet...

"Hrvatska je jako dobra reprezentacija i baš sam sretan što sam ovdje u Rijeci i što ću večeras prisustvovati utakmici Hrvatske i Latvije ovdje na Rujevici. Inače, obožavam Modrića, ali općenito, imate jako dobre nogometaše. Evo sad mali Gvardiol, najskuplji stoper svijeta, sad je u Cityju. To dovoljno govori o njemu. Ima još dobrih igrača, ne znam sad svima ime. Trebalo bi protiv Latvije za vaše biti lagana utakmica, bez VAR komplikacija hahaha", u šali nam je kazao Patricio i naglasio kako ne bi u VAR sobi vukao na stranu Modrića.

"Nema lobiranja za nikog, a niti ja to mogu naravno. Moje kolege će biti u VAR sobi, dok ću ja biti uz teren, paziti da sve radi kako treba, da nema nikakvih tehničkih problema."

Prvi put je u Rijeci, u Hrvatskoj općenito...

"Grad je jako lijep, podsjeća me na kraj iz kojeg dolazim. Klima je mediteranska, topla, sjajna. Pivo vam je TOP, nije uopće skupo, a najviše od svega dosad sviđaju mi se žene. Djevojke u Rijeci su, ono, wau, ali baš wau... Baš sam komentirao s kolegom - ovdje nema ružnih žena. Sve, ali baš sve su lijepe. Vrat me zabolio od okretanja za Hrvaticama. Fascinantno mi je koliko su djevojke u Rijeci lijepe, to još nisam vidio", zaključio je Patricio.

