Ardian Kozniku (56) veoma je dobra poveznica Hrvatske i Albanije zbog albanskog podrijetla. Rođen je i odrastao u Đakovici na Kosovu pa Prištini. Od 1990. je bio u Hajduku, potom postao i reprezentativac Hrvatske i onda završio u Dinamu.

Živi u Zagrebu, misli na Split i - Kosovo, doma je na sve tri adrese. Tj. na četiri, ako pridodamo onu današnju saudijsku, radnu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve o Europskom nogometnom prvenstvu, ekskluzivne podcaste, intervjue, priče, reportaže, analize, najaktualnije vijesti, rezultate, možete čitati, pratiti, gledati - OVDJE.

Osvojio broncu s Hrvatskom 1998.

Ardian Kozniku danas je trener koji radi s Antom Mišom već tri-četiri godine. Ponosi se jako što je igrao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u trenucima, vremenima, kad je to domovini bilo potrebno, kad je posebno ponosno bilo nositi dres Hrvatske zbog rata u domovini koja je njegova. Kojoj je on dao sve i koja je njemu dala sve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Robert Anic/PIXSELL Ardian Kozniku

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu 1998. osvojio je Ardian Kozniku s Hrvatskom brončanu medalju i upisao se zauvijek u povijest hrvatskog nogometa.

Kozniku je, uz sunarodnjaka mu Kujtima Šalu, jedini nogometaš albanskog podrijetla koji je ikad igrao za reprezentaciju Hrvatske u nogometu. Prihvatio je Kozniku dres Hrvatske 1994. i do te slavne 1998. odigrao 7 službenih utakmica uz dva gola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ja sam Albanac, Kosovo je moja država, ali hrvatska reprezentacija najveća je čast'

"Ja jesam Albanac. Kosovo je moja država. Kroz hrvatsku nogometnu reprezentaciju uvijek sam promovirao albanski nogomet. Imao sam tu veliku čast koja je za mene još veća jer sam igrao baš za moju Hrvatsku. Za mene je hrvatska nogometna reprezentacija najveća čast i nešto najveće što je iznad svega", započinje svoju priču za Net.hr Ardian Kozniku koji se trenutno nalazi u Hrvatskoj, u Splitu. Pio je jutros svoju jutarnju kavu i ukazao nam čast da malo popričamo s njim...

U utakmicu stane njegova čitava životna priča

Ardian Kozniku je trenutno na odmoru. Ruta mu je Split - Zagreb - Kosovo. Otišao je malo vidjeti svoju obitelj, braću... Ardian ima mjesec dana pauze i ako Bog da vraća se opet u trenažni pogon. Kuvajt, Saudijska Arabija, tamo ga je odvela nogometna sudbina proteklih godina, kojoj se nikad nije opirao. Uvijek je znao tko je, što je i što želi biti...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zanimljiv uvod u zanimljivu utakmicu Hrvatske i Albanije. U tu utakmicu stane čitava moja životna priča. Ali, idemo prvo onaj nogometni dio", kazao je u uvodu Ardijan Kozniku, srknuo guc kave i nastavio:

"Kvaliteta je na strani hrvatske nogometne reprezentacije. Rejting, ugled isto. Pa kad samo pogledate koji igrači nastupaju za našu reprezentaciju na čelu s jednim Lukom Modrićem, ništa više ne treba reći. Međutim, sve je to papir. Teren je nešto drugo. Ovo je specifična situacija za obje reprezentacije jer ulaze u utakmicu s -3. Najavio sam još prije Eura, rekao kako je Albanija ušala u najtežu grupu u povijesti Europskog prvenstva. Italija, Španjolska, Hrvatska..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot - Sofascore Poredak u skupini B nakon odigranog 1. kola.

Albanci nemaju što izgubiti

Gdje god u svijetu ima Albanaca, na Kosovu, u Albaniji, dijaspori gdje Albanaca ima možda čak i više nego u svojim domicilnim domovinama na našim prostorima, svima je želja da Albanija dobije u sve tri utakmice. Prva želja im se nije ostvarila, ali gori albansko srce za dvije preostale.

"Albanci nemaju što izgubiti i ako izgube, kao što je izgubila od Italije, nije smak svijeta. Bez obzira na poraz, da se razumijemo, teško je uvijek, ali nije smak svijeta na nekoj kolektivnoj, nacionalnoj razini. Sad dolazi jedna Hrvatska, velika Hrvatska kao i Italija", objašnjava nam Ardian Kozniku i pokušava približiti albanski pogled na svoju reprezentaciju, nastup i snove na ovom Euru...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Albanija je jako opasna reprezentacija. Nešto poput baš Vatrenih iz 1998. godine. Kao što smo su Kozniku i ekipa tada imali ogroman nacionalni naboj, takav albanska nogometna selekcija ima danas.

Albanci stalno imaju maksimalan nacionalni naboj, u svakoj utakmici koju igraju, nebitno radilo se o prijateljskom ogledu ili recimo Europskom prvenstvu. Za njih je igranje za reprezentaciju nešto najviše što se može doživjeti. Da, tu su isti kao mi, reprezentacija im je svetinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I Albancima kao i nama u hrvatskoj nogometna reprezentacija je svetinja. Imao sam čast biti dio hrvatske nogometne reprezentacije. Dragi Bog mi je dao to. Hrvatska je velika nogometne reprezentacija koja je od 2018. ostvarila jako dobre rezultate, plus onu našu broncu iz Francuske. Srebro 2018., bronca 2022., srebro na Final Fouru Lige nacija prošle godine. Albanci jako dobro znaju s kakvom reprezentacijom imaju posla, pa neće biti ni tragedija ako izgube. Ali, bit će velika fešta u slučaju pobjede ili boda jer bi to za Albaniju bilo veliko kao kuća", izjavio je Kozniku.

'Hrvatska je najbolja kad je u teškoj situaciji'

Koznikuovo mišljenje kao trenera i bivšeg nogometaša je sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrvatska je prošla puno teških utakmica i najbolja je onda kad je u teškoj situaciji. Reprezentacija se zna vratiti iz ponora kako treba, na pravi način. Albanija, a druge strane, ima jednu pravu, modernu, europsku momčad, ali sad nakon poraza od Italije, u utakmici u kojoj su mogli i izjednačiti na 2-2 pred kraj, možda će biti promjena u momčadi. I to je sad jedan novi moment onda. Hrvatska je stabilna momčad."

Bez obzira na sve, Albanija će 90 minuta biti nabrijana i strpljivo čekati svoju priliku. Izuzetno su opasni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Želim sve najbolje Albaniji, ali ipak želim više da Hrvatska bude prva

"Borbeno i trkački će biti na visokom nivou, a to je zeznuto u ovakvim utakmicama", tvrdi Ardian Kozniku kojem će ovaj sraz biti emotivan...

"Svatko tko zna moju priču zna da moje srce kuca za Hrvatsku, Kosovo, za albansko podrijetlo. Ja želim sve najbolje Albaniji, ali ipak želim više da Hrvatska bude prva. Utakmica će biti emotivna, a meni je najemotivnije bilo onda kad je igralo Kosovo - Albanija. Ja sam Kosovar, Albanija je Albanija, znamo što Albanija kao država i nacija znače za Kosovo. Mi smo kao sestra i brat, isto podrijetlo, braća smo, ista nacija na dva odvojena različita područja. Da sad ne ulazimo u povijest, da se ne zapetljavamo u nju. Pričamo ipak o nogometu. To vam je kao da igraju brat protiv sestre, baš tako. Kosovo i Albanija su sestrica i veliki brat. Bio sam pozvan i na stranu Hrvatske u ložu itd, pa sam osjetio i tu emociju koja je nešto posebno. Hrvatska je u meni u srcu. Drago mi je što Hrvatska igra s Albanijom na jednom velikom natjecanju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kozniku naglašava kako je od početka htio i govorio da bi volio da Hrvatska bude prva u skupini B i Albanija da prođe.

"Ja sam Albanac, Kosovo je moja država. Ja sam Kosovar. Živim u Hrvatskoj i također sam Hrvat", rekao je Kozniku i nastavio pričati...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Albanci, Kosovari, ma svi znaju da sam kroz jednu Hrvatsku promovirao i albanski nogomet. U ovoj utakmici emocije su podijeljene, ali i nisu, jer bi volio da Hrvatska bude prva. Ponosan sam jako što sam dio hrvatske nogometne povijesti. I moram reći ovo - svi moji zemljaci na Kosovu, u Albaniji, ponosni su što sam promovirao albanski nogomet baš u Hrvatskoj."

Za kraj je otkrio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Albanci jako poštuju i cijene Hrvate kao naciju. Kad su igrali Hrvatska i Kosovo u Albaniji i Zagrebu, tada sam za baš za vaš RTL davao izjavu, molim navijače, ovo-ono, sve je bilo TOP. U Skadru zajedno navijali, u Zagrebu isto, prijateljski i bez problema. Hrvati i Albanci tijekom povijesti su uvijek bili dobri i nikad nije bilo problema među tim zemljama, narodima i narodnostima. Na terenu može biti svašta, jer je to nogomet i sport, ali nema i bez zle krvi", zaključio je Ardian Kozniku.