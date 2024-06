Legendarni bivši nogometaš Branko Strupar, ikona Prečkog i zagrebačkog nogometa, obljubljena persona u Belgiji i podno Sljemena, gostovao je u Nogometnoj groznici, specijalu Net.hr uoči Europskog nogometnog prvenstva.

Najavio nam je popularni Branko Strupar u studiju Net.hr Euro u nogometu i govorio o svojoj karijeri, Hrvatskoj, prognozirao sve skupine na turniru, mogući sastav Hrvatske za Španjolsku. Pričao o Belgiji, Genku i preminulom suigraču, srčanom udaru, oporavku i promjenama u životu, pokojnim roditeljima koji su mu bili sve na svijetu. Razgovarali smo s njim malo više od 34 minute.

"Zdravlje, hvala Bogu - dobro. Ima boljih i lošijih dana. Imam svoju terapiju, pijem svojih 5-6 tableta dnevno. Jednu injekciju mjesečno. Terapija je tu. Ne pušim. Disiplina. Malo vježbam, počeo sam i trčati. Hodam od doma do Jaruna, pa opet do Prečkog 7 km, 6 dana u tjednu idem iz Prečkog do Jaruna i nazad. Ušao sam u tu rutinu. Kako je bilo, sad je super", rekao je na početku razgovora Branko Strupar, kojeg smo malo "iskritizirali", špotali, jer se ponekad na tenisu i padelu preforsira. Ne da mu vrag mira.

"A da. U ponedjeljak sam igrao protiv prijatelja koji je duplo mlađi od mene. Nisam se dao. To je ono moje. Na kraju krajeva, tako sam i napravio karijeru i iz jednog Španskog došao sam do vrha, ostvario snove, a ni sanjao nisam da bi se moglo dogoditi. Upornost i rad. Nema predaje. Ništa ne radim na svoju ruku. Razgovaram s liječnicima, ali da, možda bih malo morao usporiti i više paziti. Ali, nogomet je moja ljubav", govori Branko Strupar kojem je pokojni tata bio srčani bolesnik. Nije se nadao da će genetika napraviti svoje, ali i životne navike. Ipak je bio sportaš, profesionalni nogometaš. Međutim, jedna mu je žila bila jako zaštopana na 90%.

"Imao sam ogroman kolesterol. Bila je ta žila jako zaštopana i dobio sam dva stenta. Nisam ni mislio da bi se to moglo dogoditi. Sve je dobro ispalo zahvaljujući profesoru Babiću. Postali smo na kraju i prijatelji. Da, promijenio sam životne navike, ugrozio sam bio svoj život. Spopao me jedan ružan period. Ni sam nisam znao što sad. Kad izađeš iz bolnice, onda je to što sad, što smijem, što ne. I u novčaniku uvijek sad imam andol 300. Za pod jezik. Zlu ne trebalo, za prvu ruku. Da, dođu takvi trenuci, životne situacije. Prvo što sam dobio kad mi se dogodio srčani udar je andol 300 pod jezik. To te spašava. Katolik sam, nisam neki veliki vjernik, ali moja je majka bila. Išla je pa gotovo svakodnevno u crkvu. Nažalost, preminula je od Alzeihimera. Jako me pogodila smrt roditelja. Umrli su oboje u kratkom periodu. U mjesec dana su mi otišli i jedan i drugi. Tu sam pojačao cigarete, nakupilo mi se sve, tuga me slomila. Eskalacija je bio srčani udar. Teško je o tome svemu pričati. Zbog Boga sam tu sad s vama i pričam. Moglo me ne biti".

Branko nam je otvorio dušu.

"Odem roditeljima na grob. Zapalim svijeću. Malo si porazgovaram tamo. Baš sam jučer bio na groblju. Nekako mi je lakše. To me ispunjuje. Na groblju mi je neka posebna dimenzija. Imam neki mir. Osjećam se dobro. Nažalost, kad nekog bliskog izgubiš nikad nije dobro, ali evo, odem na grob, porazgovaram si i lakše mi je. Postoje neki trenuci koji te ispune, vrate u normalu. Nažalost, tako je, kako je. To je život".

Branko Strupar o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji govori samo u superlativima i vjeruje u izabranike Zlatka Dalića, kao i u izbornika i čitav stručni stožer.

"Stvarno je dobra. Hrvatska je jaka. Nije to ništa novo. Imamo zbilja odličnu reprezentaciju. Možemo biti optimisti. Iako, treba ostati na zemlji jer je to veliko natjecanje. Respektiraju nas svi, pa i Španjolci i Talijani, blagi favoriti. S tim se ne bih složio, iskreno, da su Španjolci i Talijani blagi favoriti, kako se to nekako nameće. Mi smo u rangu njih. Pokazat će Španjolci veliki respekt prema nama. Prva utakmica Eura, nitko ne želi izgubiti. Ne bi ih stavio u ulogu favorita. Hrvatska je spremna, pokazali smo to protiv Portugala. Hrvatska ima širok kadar".

Svi Hrvati u Neuruppinu su poput zvijezda, a Vatreni su poput Beatlesa.

"Znam kako im je. Bio sam na Euru 2000. kad sam igrao za Belgiju. Mene je trener jednom napao jer sam kasnio u autobus jer sam se morao potpisati klincima. Pa, ne mogu djetetu ne dati autogram, potpisati mu se na čelo, majicu. Ne mogu ja djetetu reći neću ti se potpisati. On me čeka, a ja mu u očima vidim veselje. I ja zakasnim u bus. Bio sam jako popularan u Belgiji. Što se tiče Hrvatske, naravno da su popularni, to su sve svjetski igrači. I opet kažem, što se tiče mene, opet bih isto napravio. Djeca su najvažnija i ta njihova neiskvarena ljubav, to kako te oni vole kao nogometaša, kako te gledaju i dive ti se, pa kako ćeš nekog odbiti i otiću u bus. Nikad nikog nisam odbio za autogram. Uvijek sam imao vremena za navijače. Lijepo je kad te cijene. Prvi put sam došao u Genk 1994. i bio sam do kraja 1999. U tih 5 godina napravili smo povijesni uspjeh. I dan danas sam najbolji strijelac Genka u povijesti. I ta ljubav i emocija koju nosiš, ajde na terenu, ali ako si ti bahat i bezobrazan van terena, uvijek ćete brzo zaboraviti. Da, za navijače sam uvijek imao vremena".

Nastavio je Branko Strupar pričati:

"I dan danas me vole u Belgiji. Kad sam igrao za Genk i belgijsku nogometnu reprezentaciju, doslovno sam bio stvar. Bio sam rođendanski poklon, poklon na krizmama i svadbama, prvim pričestima. Bio sam poklon mladenki na svadbi. Roditelji od njezinog dečka, supruga, dofurali su me njoj kao poklon. Ona je navijala jako za mene. Bio sam baš kao stvar. Tako sam se osjećao. Pitao sam svoje u klubu - pa, ne moram uvijek ići ja. Ne, hoće baš tebe. Imao sam malo slobodnog vremena. Otvarao sam dućane, pekare, cvječarne, nema što nisam otvarao i gdje nisam bio gost iznenađenja, ma sve. Uzimalo mi je to previše vremena, da popularnost me umarala, a nikad nisam mogao reći ne. I u Genku me trener napao da ne mogu tako, da se moram više odmarati. Nije to baš tako sjajno, iako je svaka podrška bitna i zlata vrijedna. Treba dozirati da se dečki ne umore, da ne padnu pod euforiju, da se naši reprezentativci Hrvatske odmore."

Što je sve Branko Strupar govorio pogledajte u priloženom videu gore.

