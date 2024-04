Branko Strupar specijalist je za Premier ligu. "Engleze" najviše voli pratiti, a ako bi se radila neka rang ljestvica omiljenih mu stranih liga, onda bi to bilo - Premiership u kojem je igrao je broj 1, Primera je na broju 2., Serie A je na 3. mjestu, Bundesliga je 4., Belgijska liga je peta, pa Francuska liga, pa ostale. U Italiji, primjerice, jako mu dobro igra Inter i Atalanta. Stalno Inter spominje kad priča o klubovima koji mu dobro igraju.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Branko Strupar plješće.

'Englezi su najjači'

"Ma meni su Englezi najjači, čista snaga, dinamika, moć i uzbuđenje. Nikad ne znaš tko će dobiti, u Premier ligi svatko svakog može pobijediti, a Inter i Atalantu volim gledati u Serie A jer igraju atraktivno. Ta atmosfera u Engleskoj, mene to fascinira, ide se 150%", kazat će Branko Strupar.

Nogometaši Atalante napravili su sinoć veliki korak prema plasmanu u polufinale Europske lige nakon što su u prvom susretu četvrtfinala na kultnom Anfieldu pobijedili Liverpool s 3-0, uz pogodak u 83. hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića. Golove za Božicu iz Bergama zabili su Gianluca Scamacca (38, 60).

Atalanta je ovom pobjedom prekinula Liverpoolov niz bez poraza na Anfieldu koji je trajao čak 33 utakmice. Posljednji domaći poraz "Redsi" su doživjeli u veljači prošle godine od Real Madrida (2-5) u Ligi prvaka, a potom su spojili 28 pobjeda i pet remija.

'Igrači Liverpoola imaju poseban motiv'

"To što Kloop odlazi iz Liverpoola nije psihički utjecalo na igrače Liverpoola, jer sam siguran da igrači žele za svog trenera osvojiti naslov prvaka Premier lige i to im samo može biti dodatni motiv. Jednostavno, Redsi su imali loš dan, a Atalanta odličan. Liverpoolu je Premier liga sveti gral, najbitnija stvar i vjerujte mi na riječ - sve će napraviti da ga osvoje. Premier liga je njima iznad svega. Svi bi radije imali osvojenu Premier ligu nego Europsku ligu. Englezima je Premiership božanstvo, sveta stvar. Da se razumijemo. Ovaj poraz je šokantan, naravno da je šokantan kad bude 0-3 na Anfieldu. Pa, da Barcelona u najboljim danima dođe na Anfield, ne može reći da će dobiti 3-0 Liverpool, jer nitko, ali nitko nije favorit na Anfieldu. Sve je za Liverpool odmah krenulo nizbrdo. Od početka su Redsi zaigrali light. Ti kad uđeš, kad dođeš na Anfield, gaće ti od straha skliznu, spuste se na pola od straha. Atmosfera, napada Redsa", priča nam Branko Strupar koji je za Derby County igrao od 1999. do 2003. i u 43 službene utakmice za klub, u 2.878 minuta u dresu Derby Countyja, postigao 16 golova uz svega dva žuta kartona, prema podacima s Transfermarkta.

Foto: AFP PHOTO / BELGA / ROBERT VANDEN BRUGGE Foto: AFP PHOTO / BELGA / ROBERT VANDEN BRUGGE

Branko Strupar je Watfordu zabio prvi gol u mileniju što se tiče britanskog nogometa. Zabijao je Chelseaju na Stamford Bridgeu i Man Unitedu na Old Traffordu. U to doba je Man United uzeo Ligu prvaka protiv Bayerna u onom dramatičnom finalu. Zabijao je Branko u hramovima nogometa, igrao na Highburyju. To su trenuci koje će pamtiti zauvijek, to je bilo nešto što mu je označilo karijeru u onom vrhunskom smislu.

Gostovanje Strupara u studiju Net.hr

Odmah bi prestao igrati jer to je bilo to za njega, taj trenutak, plafon, vrh vrhova...

"Ono, mali ljakse iz malog Prečkog zabija i igra u jednoj engleskoj ligi, na Old Traffordu i zabija velikanima. To su bili lijepi trenuci. Ali, pazite sad ovo, najviše me pamte po ona dva gola Hajduku koja su meni bila nešto dotad nedosanjano", rekao nam je u listopadu 2022. u studiju Net.hr Branko Strupar.

Jutros nam je, pak, istaknuo:

"Atalanta igra atipičan talijanski nogomet. Atraktivno. Vidjeli smo jučer, prve tri prilike i odmah dva gola za Atalantu. Nije samo tako hvatati Atalantu. Da je priznat Liverpoolu onaj gol za 2-1 od strane Salaha, bila bi to drugačija priča možda. Atalanta je majstor u tranziciji, tu su oni zabili još iz kontre, 3-0 i doviđenja. Ali sad gledajte. Liverpool ako u sljedećem kolu Premier lige dobije Crystal Palace na svom terenu, ovaj poraz ne da će se izbrisati kao gumicom, nego će opet navijači Liverpoola biti mišljenja da će biti prvaci."

'Pašalić je moćan'

Mario Pašalić mu je odigrao odlično...

"Baš sam ga pratio. Uvijek pratim posebno Hrvate, s posebnom pozornošću. Mario je bio Super Mario. Trčao je strašno puno protiv jednog Liverpoola. Ok, Pašalić je trkački moćan, ali protiv Liverpoola u veznom redu nije lako jer tu vladaju neke druge zakonitosti. Moraš se duplo više nametnuti. Veznjaci Redsa su fizički, tehnički i trkački zahtjevni. Dobro je zatvarao prostore. Bio je defanzivni, ali uvijek s intencijom za završnicu. I taj pogodak koji je zabio mene uopće ne čudi. On ima tu moć dolaska u završnicu, to je neupitno. Koliko je iz drugog plana samo zabio. Nje to slučajno, to je spoj trkačke moći i inteligencije. Osjećaj gdje će lopta završiti. To nije slučajno, tako se rodiš. Meni su tako rekli, moraš Branko imati osjećaj za pogodak u fucking šesnaest metara. Gledao sam ovog tjedna i Kovačića i Gvardiola, kao i Luku u utorak. Pričali smo... rekao sam kako mi je smiješno da su Gvardiola samo tako pustili da puca, kao neće on. Vraga neće. Luka je za 20 minuta, ušao je u 71., napravio više nego ovi svi u 71. minutu. Bio je čudesan."

'Englezi ne pitaju koliko si star, nego je teren mjerilo'

Strupar nam je nastavio pričati...

"Ne znam zašto Luka ne igra više u Realu, ali dobro. Nije moje. Znate, u Engleskoj se ne pita koliko imaš godina, na terenu se ne pita za osobnu iskaznicu, a ta je filozofija došla baš od Engleza. Vjerujte mi, da je Luka Modrić u Engleskoj, stalno bi igrao. Englezi ne pitaju koliko si star, nego je teren mjerilo, jedino je teren mjerilo svega. Zato je Teddy Sheringham nikad nije, pa i u poodmaklim profesionalnim godinama, dao naslutiti da manje trči, da je usporio, isto kao ni Luka… Luka ima retrovizore u igri, uvijek uspješno čuva i sakriva loptu od suparničkih igrača. Čak i od dva. To je inteligencija. nenadmašan je tu Lukica."

Strupar je dodao:

"Znači, Luka je čovjek, nogometaš, kojeg godine nisu profesionalno i fizički unazadile. On i u 39. igra u jednom Realu na visokoj razini i radi prevagu, donosi preokrete i ključne poteze. Znate kako ja i moji frendovi kažemo - za Real nije lako navijati, a kamoli igrati. Ima 38. godina, a igra kao da ima 28. Koliko je to samo odricanja i ulaganja u sebe. Sportskog života. To znaju samo oni koji se bave nogometom".

Vlatko Vučetić oplemenio formu Luke Modrića

To zna najbolje doc. dr. sc. Vlatko Vučetić. voditelj sportsko dijagnostičkog centra, te savjetnik dekana na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s kojim smo imali priliku razgovarati prije dvije godine. OVDJE pročitajte taj intervju.

Vlatko Vučetić uveo je Luki vježbe s kojima preventira ozljede i jača mišiće, a to su vježbe su gumama, koje možete ponekad vidjeti i na TV-u prilikom zagrijavanja za trening reprezentacije, ali ne samo Hrvatske nego i u Realu.

Potpisnik ovog teksta vidio je jednom na pripremama kako rasteže nogama gumu.

"Ne dozvoljava si Luka Modrić alkohol ili ovako neke stvari. Luka vrlo rijetko popije nešto alkoholno. To su vrlo rijetke situacije. On baš jako pazi na te stvari, a uz to Luka 350 dana godišnje radi prevenciju", rekao nam je Vlatko Vučetić 9. ožujka 2022.

Luka je posvećen gumama

Modrić redovito, pričao nam je Vučetić, dolazi ranije na trening barem pola sata i tih pola sata odrađuje s elastičnim rekvizitima, s gumama. "To su neke moje specijalke", kazat će Vlatko Vučetić.

Branko Strupar nam je, pak, rekao sljedeće:

"Da, radi s Vlatkom Vučetićem s KIF-a. Mi smo susjedi u kvartu bili. Znači, jedan pored drugog. Znam koliko je Vlatko, recimo, posvećen tome. Baš nenormalno. Tim svojim inovacijama koje usvaja i radi i Luka Modrić. Idealan. Mlad je i stalno nešto novo složi. Nije tu samo Luka, nego i mnogi igrači. To što radi s gumama, možda su danas malo podcijenjene, ali vrhunski novitet. Samo pogledajte Luku. Moraš ti te mišiće održavati u tim godinama. On trenira nenormalno, a istezanje je najbitnije", zaključio je Branko Strupar.