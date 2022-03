Popularni španjolski sportski dnevnik As, ponovno je posvetio naslovnicu našem Luki Modriću. Doduše, ovog puta u prvom planu nije hrvatski nogometaš, ali zato Španjolci otkrivaju "njegovu tajnu". Madridski list pokušavao je otkriti kako je Luka na fantastičnoj razini i s 36 godina na leđima.

"Modrićevu tajnu", kako su nazvali tekst, otkriva Vlatko Vučetić, kineziolog koji surađuje s našim kapetanom već sedam godina. "Hrvat je i s 36 godina najdinamičniji igrač Reala", pišu Španjolci koji otkrivaju tajnu dugogodišnjeg uspjeha Luke Modrića.

Španjolci su Modrićevog trenera predstavili kao "profesora na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu i šefa Sportskog dijagnostičkog centra" te su istaknuli da surađuje s dvadesetak profesionalnih sportaša te radi kao predavač na Hrvatskoj nogometnoj akademiji.

Vrijedni detalji

Vučetić je bio prvak države u trkama na srednje staze te je više od 15 godina bio u svakodnevnim treninzima. U treniranju i brizi o fizičkoj spremi svojih sportaša brine na razne načine i metode. Ističe da je njegova metoda nastala iz složene dijagnostičke istrage.

"Gledamo građu tijela igrača, motoričke sposobnosti, eksplozivnost, fleksibilnost, skočnost, sprint, snagu, moć i izdržljivost. Važne su svakodnevne navike i životni stil određenih sportaša, a njihovo stanje mjerimo s više od 40 morfoloških parametara kao što su kosti, mišići…", objašnjava Vučetić.

Otkrio je i na koji način svoje igrače čini boljima.

"Ponekad se njihove sposobnosti mogu poboljšati samo što im promijenite način na koji ubrzavaju, stavljaju stopalo na tlo i pod kojim kutem koračaju. Mjerim i zrak, što je tema moje doktorske disertacije, a potom procjenjujem energetski kapacitet. To je nešto u čemu sam najbolji", otkriva.

Sportaši odabiru životinje

Potom je otkrio i zanimljiv način kako sa svojim sportašima radi na mentalnom planu. Prvo odradi test osobnosti od 16 pitanja, a potom svaki od njih izabere životinju ovisno o svom raspoloženju. Potom im ja jednom ili dva puta tjedno pošaljem sliku te životinje kako bi se probudio s njom prije utakmice, posebno pred one važne. Tu životinju koristim kao šifru", priča Vučetić.

Nahvalio je Luku i rekao kako je naš kapetan jedan od najboljih na svijetu u donošenju brzih odluka i rješavanju problema na terenu. Smatra da Modrić unaprijed vidi tri ili četiri solucije, koje ostali igrači ne vide. Ponekad razmišlja brže i od suigrača, pa ne shvate što je on htio od njih, kaže profesor.

"Planiramo i radimo svakodnevno. Prije deset godina s igračima sam radio jednom mjesečno pa onda jednom tjedno, ali posljednjih godina radimo svakodnevno jer se sve jako brzo mijenja. S Lukom radim svaki dan već sedam godina. On godišnje ne trenira maksimalno deset dana. Prošlog ljeta dok je bio na odmoru poslao sam mu poruku neka igra tenis i da vježba u moru. On je veliki radnik, igrač i osoba koja živi za nogomet i svoju momčad. Totalno je drukčiji od ostalih. Sve podređuje ekipi, a ne sebi. Sretniji je kad momčad igra dobro, a ne kada on ima sjajne predstave. Usredotočen je jako na svoje tijelo. Radi svakodnevno, jako često i čim se probudi, u pidžami po 10-15 minuta. Možete vježbati dok perete zube, čak i kada se ne osjećate najbolje ili ste bolesni", priča o suradnji s Lukom.

Španjolce je zanimalo može li Modrić igrati do svoje 40. godine.

"Naravno da može. Ako nastavi ovako trenirati, kao što treniraju Ronaldo i Zlatan, može i on. Njih trojica su nogometaši koji su jako koncentrirani na svoje tijelo", zaključio je.