Ruski milijarder Roman Abramovič prodaje Chelsea. U srijedu se putem službenih klupskih kanala obratio javnosti i prekinuo sva nagađanja i priče.

Ovo se dogodilo nakon što je Abramovič bio izložen velikom pritisku javnosti. Britanski zastupnik Chris Bryant obećao je da neće prestati sa svojim zahtjevom za sankcijama protiv Abramoviča dok on ne osudi ruske napade i dok se javno ne odrekne Vladimira Putina. To je bila jedina alternativa za Abramoviča, koji je izgubio sva prava u Velikoj Britaniji.

Navodno će Abramovič dio zarađenih sredstava poslati žrtvama rata u Ukrajini. Zanimljivo, prije više od deset godina, Luka Modrić mogao je imati nešto drugačiji put u nogometnoj karijeri.

Htio ga je dovesti u dva navrata

Modrić je danas igrač Real Madrida, gdje se upisao u povijest kluba, a u Španjolsku je stigao iz Tottenhama. Chelsea je navodno htio dovesti Modrića još dok je nastupao za Dinamo, a potom i 2011. godine dok je već bio igrač Tottenhama. Modrić se čak i sastao s Abramovičem na njegovoj jahti u Azurnoj obali. Hrvatski kapetan je otkrio detalje tog sastanka.

The Guardian je izvukao dio iz njegove biografije u kojem priča o sastanku s ruskim oligarhom. Tada su poduzeli sve mjere da se ništa od toga ne sazna. Modrić se vozio od Cannesa do Nice u automobilu sa zatamnjenim staklima, da bi potom s čamcem dovezao do Abramovičeve jahte. Tamo je bio u društvu njegove obitelji, ali i osiguranja koje je pratilo Rusa.

"Da vam budem iskren, nisam nikad mislio da će se to dogoditi. Bilo je jako teško da će me Tottenham prodati u Chelsea koji je njihov rival iz istog grada. Bilo je lijepo da su me željeli kupiti jer je to bio znak da igram dobro, ali nije se dogodilo jer me Tottenham jednostavno nije htio prodati", rekao je Modrić u razgovoru za FourFourTwo prije nekoliko godina.

Znali su da će biti teško dogovoriti transfer

"Bila je to ogromna jahta. Bio je to lijep trenutak. Razgovarali smo i on je jedna zbilja ugodna osoba. Upoznao sam ga prvi put tad, ali više se nismo vidjeli. Svi znaju da je Levy (vlasnik Tottenhama op.a.) tvrd pregovarač. Kao igrač nekad ne možete razumjeti kad vas ne žele pustiti da odete, ali on je samo gledao što je najbolje za interese kluba", rekao je tada Modrić.

U biografiji je detaljnije opisao dolazak na jahtu:

"Bilo je veoma uzbudljivo. Oko 20 ljudi koji su bili članovi osiguranja su nas dočekali na jahti. Sve je bilo brzo i dobro organizirano. Nakon što smo ugodno sjeli za jedan od luksuznih stolova došao je Abramovič", prisjeća se, a potom je Rus započeo:

"Znamo da si kvalitetan igrač. Želio bih te dovesti u Chelsea. Misliš da će se Tottenham odupirati transferu? Hoće li se boriti za tvoj ostanak?"

"Mislim da će pregovori biti teški", poručio mu je Luka koji je na jahtu stigao u pratnji supruge Vanje Bosnić i tima menadžera.

Nakon razgovora, Abramovič je ponudio Luki da ostanu na jahti te se podruže i plivaju, ali je hrvatski nogometaš ubrzo napustio jahtu.

Obojica su bili svjesni da će do transfera teško doći. Tottenham i Chelsea veliki su rivali, a vlasnik Spursa i inače teško pušta svoje najbolje igrače, pogotovo kada su u pitanju izravni rivali. Chelsea je poslao nekoliko službenih ponuda Tottenhamu, ali na kraju od svega nije bilo ništa, iako je htio napustiti Tottenham i otići u klub s većim ambicijama. Luka je godinu dana kasnije potpisao za Real i ostalo je povijest.