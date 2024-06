Vahid Halilhodžić u Parizu će pratiti nadolazeći Euro na kojem je, za njega, Francuska najveći favorit za osvajanje prvenstva. Uz Njemačku.

Za sebe je priznao da ga je karakter možda, ali samo možda koštao nekih stvari u trenerskoj karijeri, ali tvrdi kako je svaki put ispravno postupio...

Foto: Profimedia

'Znali smo slaviti po 7 dana'

"Ma znao sam i ja proslaviti sa suigračima u mladim danima, slaviti do jutarnjih sati, pa onda isparavati i umirati ujutro na treningu. Znali smo slaviti valjda sedam dana u Mostaru kad sam igrao za Velež prilikom nekih pobjeda, ali neke sam stvari tek shvatio kasnije kao trener", kazat će Vahid Halilhodžić.

Kad govori o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, s velikim poštovanjem priča o Zlatku Daliću i momčadi koja je u posljednjih 6 godina ostvarila nevjerojatne rezultate, s obzirom na broj stanovnika.

"Hrvatska nije više iznenađenje niti dark horse. Svaki put Hrvatska iznenadi na natjecanju, pa je to postala konstanta. Može se reći da je Hrvatska jedna od velikih reprezentacija koje mogu daleko na Euru, ali koliko, to ćemo vidjeti", kazat će Vahid Halilhodžić s kojim smo razgovarali pola sata.

'Puno će igrača na prvenstvu opet biti umorno i iscrpljeno'

Javio nam se popularni Vaha iz Francuske.

"Teško je sad na ovom Euru očekivati neki veliki pomak u nogometu u odnosu na prije dvije godine, ne očekujem eksploziju nogometa, ali tako nešto spektakularno se ne mijenja u nogometu tako brzo. Jedno je sigurno. Puno igrača će na prvenstvu biti umorno jer iza sebe opet ima velik broj odigranih utakmica. To, pak, ostaje isto. Psihički isto će im biti zahtjevno. Koliko će se pojedinci, igrači općenito, uspjeti osvježiti u ovo kratko vrijeme priprema, to ovisi od puno stvari", počinje svoju priču Vahid Halilhodžić.

Istina, danas igrači zarađuju ogromne sume novca i moraju koristiti svoje sportske kapacitete maksimalno u službi toga.

"Igrači žele da se malo i provedu, opuste, da imaju trenutak za sebe. Svaki put je sve teže i teže izbornicima pronaći način za osvježiti igrače nakon naporne sezone. Odmor je neophodan za uspjeh, a njega u današnjem nogometu ima sve manje i manje", govori Vahid Halilhodžić i tvrdi da osim Francuske i možda Njemačke jer su domaćini, nema tu nekog izrazitog favorita...

"Iako mnogi ne govore o Hrvatskoj kao o reprezentaciji koja je u krugu favorita, ja smatram da je Hrvatska jedan od favorita jer postižete uspjehe na velikim natjecanjima. Posljednji rezultati hrvatske nogometne reprezentacije pokazuju da na vas itekako treba ozbiljno računati. E sad, koji su dometi Hrvatskoj na Euru u Njemačkoj, to je već neka druga priča. Ne volim prognozirati dokle će tko otići, ali tvrdim da je Hrvatska jedan od favorita i može daleko".

'Ekonomski dio diktira dosta toga'

Vaha je detaljno opisao veliki ulog koji stanuje na jednom ovakvom natjecanju.

"Uz sportski, tu je taj ekonomski dio svakog velikog natjecanja. Međutim, ajmo se pokušati zadržati samo na sportskom aspektu, iako nema šanse. Na velikom natjecanju kao što je Euro, jedna utakmica svakom pojedincu može donijeti puno. To je otvorena scena svakom igraču za dokazivanje, za uspjeh sa svojom zemljom. Svatko tko odigra dobru utakmicu, zabije gol, odluči, asistira, bude junak, povećava mu tržišnu cijenu. Isto tako recipročno raste i cijena i ugled momčadi. Međutim, danas ako nisi maksimalno i rigorozno motiviran, ako ne možeš podnijeti maksimalna opterećenja i ispuniti sve zahtjeve trenera, onda ne možeš participirati u modernom nogometu. Isto vrijedi i za trenere."

Detaljna analiza čitavog stručnog stožera, "sto puta gledanje videa", pojedinaca, velike mane i vrline, karakteristike i ponašanja u ključnim i prijelomnim trenucima, jako je puno detalja koje prati i analizira izbornik i njegovi ljudi.

"Danas svi koji igraju nogomet imaju odličnu bazu za pripremiti se u smislu dobro odrađenih priprema za nekog suparnika. Sve je danas dostupnije, ali je zato izazovnije. Francuska se jučer mučila muku s Kanadom koja nije u svjetskom vrhu niti je predstavnik takvog jednog visokog nogometa. Za svaku utakmicu morate motivirati igrače drugačije, odnosno ne motivirati jer svatko tko nastupa za svoju zemlju mora imati motiv sam od sebe, nego pripremiti igrača. Svaka utakmica ima svoju pripremu".

Ukoliko u svakoj utakmici izbornik, stručni stožer, igrači, svi daju svoj maksimum i pritom se zatvori čitav krug truda, upornosti, znanja, naravno i sreće, onda se događaju iznenađenja na prvenstvima, ostvaruju dobri rezultati, objasnio nam Vaha.

"I raspoloženje u momčadi utječe na rezultat, itekako utječe. Atmosfera je bitna. Uvijek ima nezadovoljnih, ali kad ti s njima provedeš mjesec dana, dosta bude teško i izazovno. Danas je biti izbornik i trener jako kompleksna stvar, jer nisi samo trener, nego moraš razmišljati o milijun stvari. Moraš imati razrađen sustav i proces kojeg svaki izbornik mora koristiti zajedno s pomoćnicima. Zato ih i ima. Nije lagano voditii zaštiti igrače od svih vanjskih utjecaja, a društvene mreže i mediji su prisutni više nego ikad. Izborniku danas nije lako adaptirati igrače na nešto".

Foto: Profimedia

Vahid Halilhodžić otkrio nam je kako se on nosio s tim stvarima kad je bio na klupi Obale Bjelokosti, Alžira, Japana i Maroka. Obalu Bjelokosti i Alžir, kad je vodio kao izbornik, tada nisu društvene mreže bilo toliko jake, niti su mediji bili na svakom koraku u bilo kakvom svojstvu i obliku.

'Red se treba znati'

Bilo da se radi o novinarima ili obožavateljima koji snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. U današnje vrijeme dotok i protok informacija je kud i kamo veći nego u periodu od 2008. do 2014., kad je kao izbornik vodio Obalu Bjelokosti i Alžir. Postoji danas više platformi i društvenih mreža za objavu svega. Brži je dotok informacija do recepijenta, odnosno primatelja. Svakakvih informacija. Točnih i netočnih.

"Vrlo je važna uloga pomoćnika u svemu tome. Svaki trenutak mora biti pripremljen u detalje. Danas je utjecaj društvenih mreža i medija iznimno velik i tu treba biti pametan, igrače znati maknuti od svega toga. Jer, te neke stvari igračima ne dozvoljavaju da skroz budu fokusirani na nogomet, nego im rade distrakciju. Treba tu napraviti jedan kućni red. Bez kućnog reda, svatko radi što hoće i to nije dobro. Konstantni pozivi, poruke, wapp, ovakve, onakve, sms ili nešto drugo, toliko je toga da do igrača dolaze svakakve stvari i remeti ih mir. Tu treba veliko povjerenje između izbornika, stručnog stožera i samih igrača kao najvažnijeg segmenta."

Na takvom jednom natjecanju kao što je Euro takve stvari mogu utjecati na rezultat, ali isto tako izbornik bi morao imati i određenu fleksibilnost. Jer, čvrsta čizma, strogoća, narušavaju mir svakom igraču, kolektivu i ne dolazi do povezanosti na relaciji izbornik - igrači. Nije dobro biti prestrog, treba ponekad znati i popustiti. Za mir u svlačionici, koheziju i viši clj.

'Trener mora biti fleksibilan, ali ne dopuštati da se narušava atmosfera'

"Naravno, apsolutno se slažem s vama. Svaki trener mora znati popustiti igraču, ali niti jeda igrač nije i ne može biti iznad kolektiva. Fleksibilnosti mora biti. Igrači su umorni, pod pritiskom, pod opterećenjem, ne treba im strahovlada i strogoća koja će dovesti do ljutnje, frustracije i nezadovoljstva kod igrača. Dogodi li se to, nema šanse da napraviš dobar rezultat. Odnosi u društvu se mijenjaju kako se mijenjaju socijalne relacije. Fleksibilnosti mora biti, ali isto tako i jedno povjerenje, disciplina i poštovanje. Sjećam se jednom u kvalifikacijama za SP. Igrači su nakon utakmice i to prve odmah, htjeli malo proveseliti se do 2 ujutro. Dopustio sam im do 3, ali onaj tko zakasni, bit će odstranjen iz sastava. Jedan je zakasnio i igrači su sami tražili da ga se odstrani. Povjerenja mora biti, a ja najviše prezirem kad se netko izdiže iznad momčadi i pritom niti malo nije povjerljiv. Pa, kako ćeš imati, kako će itko imati takvog igrača u momčadi?!"

Nekoliko nam je puta Vaha ponovio - "Kućnog reda mora biti, odnosno reda kao takvog mora biti. Ne može netko prije utakmice otići negdje u kafić, noćni klub, malo na zabavu i provest čitavu noć u diskotekama."

'Bilić i stručni stožer dobro su reagirali kod slučaja Fontana'

Podsjetili smo ga na slučaj Fontana...

Poznat mi je slučaj Fontana u eri Slavena Bilića, ali kad dođe do tako nečeg, onda izbornik mora lupiti šakom od stol. Jer, ukoliko ne reagira, autoritet i ugled kod igrača bit će mu pokopan, nepovratno narušen i bit će u budućnosti još gore. Bilić i njegov stručni stožer tada su dobro reagirali i sve se na kraju dobro završilo. Dečki su shvatili i ostalo je na tome. Koliko si god oni bili dobri s izbornikom, postoje granice koje se ne prelaze i koje se ne smiju prijeći."

Pitali smo Vahu je li ga ponead i čvrst trenerski karakter koštao nekih stvari u karijeri i da li je zbog karaktera i on sam možda ispaštao tijekom igračke karijere?

'Preko nekih stvari nisam mogao prijeći'

"E sad ovako. Iz ove perspektiva i s ovim godinama koje imam, a imam 71., možda sam nešto i mogao drugačije, ali odgovorno tvrdim da sam sve napravio ispravno. Preko nekih stvari ne možeš kao trener. Ako jedan počne raditi nešto, odmah to vide i drugi i počnu se buniti zašto to on može, mi ne i eto ti kaosa. Jako je zeznuto to i brzo sve eskalira. Ali isto tako, popuštao sam i ja. Pa, bio bih budala kad ja ne bi prvo ostvario ili pokušao ostvariti neki socijalni kontakt. Ako tu ne ide, ako netko narušava koheziju, takvog moraš odstraniti. Naravno da nikad nije sve idealno, ali kad vidiš da direktno neki igrač utječe na stabilnost i koheziju momčadi, tu treba bti rigorozan i napraviti rez."

Nastavio je monolog...

"Ostao sam bez tri SP-a iako sam ih izborio jer su me maknuli, ali na neke stvari ne možeš utjecati. To je kad o nekim stvarima određuje predsjednik, kad svoje igrače želi u momčadi. Tu sam rigorozan, tu ne popuštam. Pogotovo kad se inzistira na igračima koji narušavaju red. U reprezentaciji su najbolji igrači za ekipu, a ne najbolji igrači koji nisu za ekipu."

'Miljan Miljanić mi je priznao da je pogriješio što me posjeo na klupu'

Vahid Halilhodžić navodi nam kako neki igrači jednostavno ne podnose odluke izbornika, nego mora igrati ili neće uopće. Takve situacije, tvrdi Vaha, dovode do razdora i izuzetno je kompleksna. Otkrio nam je i koja je najkompleksnija situacija u kojoj je on sudjelovao kao igrač.

"Otkrit ću vam sad nešto. Bilo je to na SP-u 1982. u Španjolskoj. Nije Euro, a tema je Euro, ali nema veze. Veliko natjecanje je veliko natjecanje. Dakle, bio sam najbolji strijelac reprezentacije Jugoslavije, proglašen najboljim igračem. Došlo je SP i degradirali su me. Nisu me izbacili, ali sustav je bio bez napadača, bez mene koji je do tada bio standardan. Meni je jako teško to palo i kao trener kasnije sam imao traumu od toga. Bio sam strijelac, igrač završnice. Bio sam jako nediscipliniran. Ja da sam trener sam sebi, nikad se ne bi imao u momčadi. To odgovorno tvrdim. Izbacio bih sam sebe sa SP-a koliko sam bio nediscipliniran, u to budite sigurni. Inatio sam se do kraja znajući da sam u pravu. To je najgore. Moraš uvijek biti objektivan."

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Tek kasnije kao trener shvatio je o čemu se tu radi...

"Kao trener i ja sam nekog igrača uvodio kasnije ili mu namijenio drugačiju ulogu jer sam smatrao da će tako imati najjaču reakciju i za momčad i svoju osobno u datom trenutku. Meni je taj događaj 1982. kao igraču jako teško pao. Sad pazite ovo - 30 godina poslije susrećem se s pokojnim Miljanom Miljanićem, koji je tada bio izbornik. Htio je nešto pričati, ali samo sam mu rekao - čića, mi smo završili sve 1982. Pozdravljam te i to je to. On će meni - molim te samo da ti nešto kažem - onda mi je kazao - grdo sam pogriješo. Htio sam ti to reći. Zbog toga smo i loše prošli na prvenstvu. Samo da to znaš. Promijenio je način igre i fulao", tvrdi bivši trener zagrebačkog Dinama.

'Kad se slavi, slavi se, kad se radi, radi se'

Vahid Halilhodžić je otkrio i kakvih je situacija bilo u njegovim igračko-trenerskim danima...

"Od Veleža do PSG-a, Lillea, Rennesa... ma svugdje je bilo slavlja. Pa kad sam igrao za Velež, slavili smo po 7 dana, a ne jednu noć. Kad se slavi, slavi se, kad se radi, radi se. Služba je služba, a družba družba. Tako je kod mene. Kao igrači smo znali slaviti, ali smo radili na treninzima kao da sutra ne postoji. Postoje neke stvari koje se smiju, a neke koje se ne smiju sad kad si trener,kad više nisi igrač. Jao kao trener ne mogu čitavu noć piti s igračima i onda ujutro voditi ih na treningu. To nije zdravo za nikog. Nije ni produktivno. Ali, naravno da se nakon pobjeda malo proslavi, proveseli. Vodio sam i ja igrače malo na proslave, ali uvijek normalno", zaključio je Vahid Halilhodžić.