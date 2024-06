Do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Europskom prvenstvu protiv Španjolske u skupini B ostalo je još 5 dana. Vatreni su stigli u Neuruppin, gradić kraj Berlina u kojem će biti smještena tijekom Eura. Momčad Zlatka Dalića dočekale su tisuće hrvatskih navijača, koji su im priredili veliki doček na glavnom trgu. Hrvatski navijači od jutra su stizali u Neuruppin, a imat će priliku pozdraviti reprezentaciju i na prvom treningu u ponedjeljak, koji će biti otvoren za publiku.

Počelo Vatreno ludilo u Njemačkoj

Hrvatska je u kamp stigla ravno iz Portugala kojeg je u subotu pobijedila 2:1 i tako na najbolji način zaključila pripreme za Euro. Dalić je u planu imao trening i u nedjelju navečer, ali ga je otkazao zbog umora među igračima. Tako će reprezentacija do subote i utakmice sa Španjolskom odraditi samo tri treninga u kampu.

Reprezentacija će na svaku od tri utakmice u skupini, sa Španjolskom (15. lipnja), Albanijom (19. lipnja) i Italijom (24. lipnja) putovati dan ranije u Berlin, Hamburg i Leipzig, te će trenirati na stadionima na kojima se igra. Očekuje se na svakoj od tih utakmica na stadionu i u gradovima veliki broj hrvatskih navijača. Možemo slobodno reći, pravu "invaziju" Hrvata. Osim što u Njemačkoj živi i radi veliki broj Hrvata, navijači u Hrvatskoj i ostatku Europe, svugdje gdje Hrvata ima, zapalili su se i nabrijali na ovaj Euro. Vatreni su dodatno zagolicali maštu svojim navijačima, čitavoj naciji, s ovim besprijekorno odrađenim pripremnim periodom. Prije tjedan dana na Rujevici su dobili Sjevernu Makedoniju 3-0, a u subotu po prvi put ikad, u osmom međusobnom srazu, Portugal u Lisabonu s 2-1. Međutim, više od rezultata (ukupna gol razlika 5-1) veseli igra koju su naši jurišnici prikazali.

"Polako, korak po korak. Ne treba sad padati u neku euforiju do koje će ionako doći. Sviđa mi se kako Zlatko govori 'polako, korak po korak'. Vidim kako priča, vidim kako se ponaša i kako govori. Smatram da je takav način najnormalniji. Protiv Portugala što smo vidjeli je bila stvarno fantazija od utakmice. Ne znam, možda ja gledam malo drugačije na sve. Zna se tko su nositelji i sve, ali najbitnije je da imamo budućnost, a Hrvatska ju ima i to jako veseli. To je velika stvar. Puno smo dobili s utakmicom protiv Portugala", rekao je za Net.hr bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske Nenad Pralija.

'Budućnost hrvatskog nogometa je svjetla'

Pralija je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju odigrao 11 utakmica. Zabio je i 1 gol. Prema statistici HNS-a, ima 6 pobjeda, 3 remija i 2 poraza.

"Budućnost hrvatskog nogometa je svjetla i to se zorno moglo vidjeti protiv Portugala. Nemam riječi", navodi Nenad Pralija kojem su nekad navijači tepali Hvaljen Isus i Marija i Nenad Pralija. Kad smo mu to spomenuli, nasmijao se na to...

"Sjećam se toga. Ma davno je to bilo", odmah nam reže jednu Pralija...

"Nekako više volim stajati u sadašnosti i gledati prema budućnosti. Najviše mi se u reprezentaciji Hrvatske sviđa klapa, zajedništvo, momčadski duh. Svi su kao jedan. Nema tu nekog tko može poremetiti nešto ili nekog, neku stabilnost. Tko nešto može napraviti. Oni su između sebe fenomenalni i to je najbitnije. Kad imaš dobre temelje, onda je lako napraviti kuću, a kad su temelji loši, od toga onda nema ništa. Najbitnije je da igrači i svi u reprezentaciji budu takvi kakvi jesu. Između sebe da budu odlični, povezani. Imaju momci fenomenalnog izbornika. Ne treba se bojati za našu reprezentaciju", navodi Nenad Pralija i naglašava kako reprezentaciji ne treba niti stavljati preveliki teret niti očekivanja. Jer, puno su već toga napravili.

'Volio bi da Hrvatska bude europski prvak, ali bez ikakvih očekivanja'

"Netko ni u primisli nije mogao ni sanjati da će hrvatska reprezentacija od 2018. napraviti to što je napravila. Srebro sa SP-a 2018., broncu sa SP-a 2022. Srebro s Final Foura Lige nacija. Nastup na svim velikim natjecanjima. Stabilnost u kvalifikacijama. Uvijek smo bili i ostali u igri. Normalno da bi volio da Hrvatska bude europski prvak. Ja razmišljam, a vjerujem da razmišljaju i oni, svakog poštujem, ali nikoga se ne bojim. Treba tako i nastupiti na Euru. Poštujemo svakog, ne bojimo se apsolutno nikog, sitisnut ćemo mu ruku, ali teško će nas netko dobiti."

Svaka utakmica koja čeka hrvatsku nogometnu reprezentaciju na turniru bit će drugačija. Trebat će drugačija taktika. Za Španjolsku će Vatreni trebati biti bolji nego protiv Portugala. Veseli što su svi koji su ušli protiv europskog Brazila, jednog od favorita prvenstva, pokazali da na njih možemo računati. Veseli i Ivan Perišić, koji je u pola sata pretrpio par muških duela. Neće u reprezentaciji puno lutati, znaju put i taktiku za Furiju.

"Jeste li vi vidjeli tu motoriju hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala? I ti mladi, novi igrači, kako su oni reagirali... Luka Sučić je bio kod mene u U-17. Joško Gvardiol je bio kod mene. Vidim i zamjećujem neke stvari, a dobar dio igrača i osobno poznajem. Sve su to fenomenalni momci s kojima sam imao čast i priliku surađivati i raditi u reprezentativnim selekcijama Hrvatske. Mario Pašalić, Martin Baturina. Budućnost je tu. Ne treba previše trošiti riječi o starijima, o senatorima. Što ćeš pričati o starijima. Budućnost hrvatskog nogometa je svjetla i svi ti mladi trebaju slušati i Luku, Broza, Vidu. Ima tu par starijih od kojih mladi mogu učiti. Zlatko Dalić je složio reprezentaciju savršeno. Ne znam, ne da je mene pitao, nego sve nas, svi bi 90% tako složili."

'Kućni odgoj je taj koji definira ponašanje svakog mladog pojedinca'

Nenad Pralija je nastavio:

"Većinu tih mladih znam. Oni su prvo jako dobro odgojeni, fenomenalni momci s fenomenalnim karakterom. Kućni odgoj je tu jako bitan, kao i sustav. Ako ti nešto ne doneseš iz kuće, onda ništa od toga. Mi možemo malo utjecati na mlade igrače u ponašanju i prihvaćenju svih nogometnih obveza i nepredvidivih situacija, ali ne možemo puno. Može se u mlađim selekcijama pokušati nekom biti 'roditelj', ali u klupskom nogometu više se zližava s mladim igračima, jer su treneri u klubu duže s igračima. Po cijelu dan. Svaki dan. U reprezentativnom sustavu, dobiješ mlade igrače na tri dana i odmah utakmica. Uvijek sam pokušavao biti s njima kao prijatelj. Odmah se vidi tko je kakav kad dođe u sustav. Treneri u reprezentativnim selekcijama mogu malo utjecati na ponašanje, ali kućni odgoj je taj koji definira ponašanje svakog mladog pojedinca. Ili ga ne definira, kako god."

Erlić je impresionirao Praliju, među ostalim mladim igračima.

"Ma kad tog momka vidim koliko je ponizan. Mario Pašalić isto. Znam mu i oca i sve. Igra, ne igra, nikad nisi na njemu vidio da kad uđe, da je razočaran i da neće dati sve od sebe. On uvijek da sve od sebe. Vidjeli smo kako je prelomio utakmicu svojim udarcem u prečku, nakon kojeg je Ante Budimir majstorski reagirao glavom. Livaković je isto sjajan. Složeno je sve super. I još jedna bitna stvar. I stručni stožer je složen. To su sve vrhunski ljudi unutra. Fantazija."

'Ponosim se što sam igrao i to malo za Hrvatsku s takvim igračima'

Pralija je prisjetio i svojih reprezentativnih dana...

"Igrao sam malo za Hrvatsku, ali ponosim se što sam igrao. Mogu samo reći da sam imao sreću trenirati s igračima kao što su Boban, Prosinečki, Bilić, Štimac, Asanović, Bokšić. Ponosan sam što sam bio s njima u reprezentaciji, trenirao, nešto malo i igrao. Bio dio, mali dio te velike generacije hrvatske nogometne reprezentacije. Uvijek ću biti ponosan na to. Sa svima sam bio dobar. Bokšić je moja generacija, ali uistinu sa svima. Prosinečki i ja smo živjeli u Barceloni. On je tad nastupao za Barcu, ja za Espanyol. S Bobanom sam bio fenomenalan. S Davorom isto. Ma sa svima. Jerkanom, Jarnijem isto, dakako... bio sam malo ponizan i sve, onda su me svi voljeli. Nikakav problem nisam nikad imao u reprezentaciji. Uvijek su me držali kao kap vode na dlanu. Od Dražena Ladića, Tonćija Gabrića, pa do svih ostalih. Čujem se sa svima. Vidio sam se sa Zvonetom neki dan. Čujem se sa svima. S nekima više, s nekima manje, ali u kontaktu smo."

I za kraj, Nenad Pralija nam je otkrio kakvu je ludnicu imao za ulaznicama. Svi su ga pitali može li koju nabaviti za kupiti..

"Najvjerojatnije idem na Euro, ali ne znam na sve utakmice ili koju ili kako. I da, ne zove me nitko više za ulaznice jer nema ulaznica više. Svi živi su me zvali, a onda mi govore da ne mogu vjerovati da ja ne mogu nabaviti ulaznice. Ljudi, nema ulaznica", zaključio je Nenad Pralija.