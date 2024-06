Branko Strupar i Branko Karačić sreli su se na parkingu ispred RTL-a, tu kod nas u Krapinskoj 45. Srdačno se pozdravili. Znaju se dečki, kako i ne bi. Jedan je taman odlazio iz studija Net.hr-a. Nakon Branka Karačića, na red za analizu, razmišljanje, očekivanje, komentiranje i prognozu Europskog nogometnog prvenstva koje počinje sutra u Munchenu utakmicom Njemačke i Škotske u 21.00, došao je Branko Strupar.

"Njemačka je domaćin. Mislim da Škotska nema kvalitetu. Imaju taj braveheart. Njemačka i Mađarska, kad bi prognozirao."

"S obzirom na sve grupe imamo možda i najtežu skupinu. Hrvatska prolazi, nadam se do polufinala. Uz Hrvatsku su tu Španjolci. Talijani se dosta muče. Serie A je jaka liga, Vjrojatno će netko iz naše grupe biti najbolji treći ili jedan od trećih koji idu dalje. Moj izbor su Hrvatska i Španjolska".

"Tu bi Engleze stavio. Imamo dvoje iz ex Jugoslavije. Danci su izuzetno čvrsti i opasni, Skandinavci su uvijek. Uf, stavio bih Engleska i Danska, ali treći iz ove skupine isto ide dalje. Dal' će to biti Srbija ili Slovenija. E sad, tko bi mogao proći dalje od njih... ne znam, puno je trzavica u ekipi Srbije bilo nekih, svađa. Dosta se kritizira Piksi i taj stil igre. Znam i Keka i njegovu disciplinu. Ne znam, stvarno ne bih prognozirao tu ništa. Siguran sam da će treći iz skupine ići dalje. Možda se netko od momčadi s ex Jugoslavije ubaci na drugu poziciju. Nezahvalno je prognozirati to".

"Francuzi i Nizozemci. Zabili su u pripremnom dijelu 4 ili 5 golova. Otpao im je de Jong, ali imaju toliko dobrih igrača. Nizozemska i Francuska u svakom slučaju. Austrijanci su ugodno iznenađenje. Oni bi mogli biti iznenađenje."

"Belgija i Ukrajina idu dalje. Imaju kvalitetu. Rumunjsku najmanje poznajem. Slovačka se bori. Ukrajina će biti druga. Moje mišljenje".

"Portugal u svakom slučaju. Nema veze poraz od Hrvatske, naletjeli su na dobru Hrvatsku. Čuvaju Ronalda, imamu odličnu reprezentaciju. Češka je u zadnje vrijeme napravila iskorak. Gruzija je debitant. Imaju par dobrih igrača, ali premalo je to. Turci su dobri. Igrat će takoreći doma. Imat će podršku kao i mi. Bit će euforija. Uf, to je jedna od grupa isto s trojicom koji idu dalje."

