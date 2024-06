Sitno odbrojavamo do početka Europskog nogometnog prvenstva. Sutra na Munich Football Areni Njemačka i Škotska otvaraju nikad otvoreniji Euro, na kojem će se nešto pitati i Hrvatsku. Branko Karačić, novi trener Vukovara 1991., gostovao je u studiju Net.hr. Poznati stručnjak dao je svoje predikcije, iznio svoja stručna mišljenja, ne prognoze jer su one nezahvalne. Baš zato što je prvenstvo nikad jače. Karačić je analizirao svaku od 6 skupina na turniru. To možete vidjeti u videu gore od 16.00.

"Njemačka je domaćin. U zadnje vrijeme, dvije tri godine, ne igra na onom nivou na kojem smo naučili od njih, ali zbog velikog broja navijača jer igraju kod kuće, mislim da će proći tu skupinu zajedno sa Švicarskom"

Branko Karačić iznio je svoje mišljenje o hrvatskoj skupini B:

"Svi očekujemo i vjerujem da će Hrvatska proći grupu. Sad, tko će biti drugi. Meni na neki način nije ni bitno, neka se bore drugi za tu drugu poziciju, pa neka to budu Španjolci i Talijani. Talijani su Talijani, nikad ih ne smijete podcijeniti".

"Isto složena skupina. Mislim da su tu Englezi favoriti i proći će dalje, a bit će tu velika borba između Srbije i Slovenije, tko će tu drugu poziciju u skupini uzeti. Slovenija zahvaljujući gospodinu Keku ima jednu disciplinu i želju da se pokaže na jednom velikom natjecanju. Srbija već godinama ima problema sa slaganjem jedanaestorice, dvadeset i petorice, bez obzira što imaju Dragana Stojkovića Piksija koji je bio veliki igrač. Međutim, kao izbornik, bez obzira na njegovu kvalitetu, mislim da Srbija godinama zaostaje za hrvatskom reprezentacijom, što na neki način i priznaju, iako imaju fantastične individualce. Trebali bi u tom momčadskom dijelu učiti od nas Hrvata. Slovenija je tu jedna nezgodna reprezentacija i tu će biti jedna velika borba između Slovenije i Srbije. Nema favorita. Slovenija može biti dark -horse, vrlo nezgodna, poznavajući Kekov način razmišljanja i njegov rad. Razvili su jednu disciplinu i moć. Mogu biti ugodno iznenađenje."

"Francuska je daleko najveći favorit i mislim da će bez problema proći skupinu, a Nizozemska bi mnogima mogla pomrsiti račune. Predstavljaju se na prvenstbvu s najofenzivnijom igrom. Mogli bi doći u situaciju da budu ugodno iznenađenje Eura".

"Za jednog favorita kao što je Belgija i najlakša skupina. Belgijcima je to posljednja šansa da na neki način nešto osvoje. Iako su, moramo reći, u laganom padu. Belgija svima može pomrsiti račune. Uz Belgiju, teško je reći tko je ta druga. Svi imaju iste šanse, ali zbog situacije u Ukrajini, oni će imati posebni nacionalni naboj."

"Tu je najlakše špekulirati tko će dalje. Portugal je uz Tursku favorit. Turska se diže u zadnje vrijeme. Imaju i glavu i rep."

