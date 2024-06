Znate li što tetoviraju naši nogometaši? Od Majke Božje do kokoši i mrtvačke glave - ima svega

Na pragu Europskog nogometnog prvenstva, koje se ove godine održava u Njemačkoj, naši nogometni junaci opet su u središtu pozornosti. Uz to što će se pažljivo analizirati igra na terenu, također će u središtu pozornosti biti i njihova istrenirana tijela, mnoga ukrašena živopisnim tetovažama.

Možda je među najupečatljivijima Šime Vrsaljko, nekadašnji Vatreni, sada ponosni ambasador HNS-a, čija su prsa, leđa i ruke ukrašeni brojnim tetovažama koje su privukle globalnu pažnju, posebno nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Šime Vrsaljko

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Šime Vrsaljko

Na leđa je tako stavio lik Majke Božje s Djetetom i scenu posljednje večere, na prsa simbol poput križa, a sirene, srca, svjetionici i leptiri krase njegove ruke. Na prstima nosi ispisano ime svog brata, što dodaje osobnu notu njegovim umjetničkim djelima.

Ostali aktivni reprezentativci također ne zaostaju za Šimom u pogledu tetovaža. Marcelo Brozović najprepoznatljiviji je po crtežu bombe na vratu. Ta tetovaža izazvala je niz šaljivih komentara među kolegama. Ivan Perišić i Dejan Lovren našalili su se na njegov račun na društvenim mrežama, komentirajući: "Majko mila, prešao si granicu" i "Puko si kao kokica, a ne bombica".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Soban/PIXSELL Marcelo Brozović

Jedna od Marcelovih tetovaža privukla je pažnju i britanskog časopisa Sun, koji je njegov crtež smajlića nazvanog "epic Brozo" proglasio jednom od najružnijih tetovaža među nogometašima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Marcelo Brozović

Marko Livaja također ima velik broj tetovaža s dubokim značenjem, a pitanje je može li ih i sam prebrojati. Na grudima nosi mrtvačku glavu s citatom iz pjesme Đorđe Balaševića: "Samo retki nađu retke". Na lijevom ramenu ističe se crveni poljubac i ruža s natpisom "Only God Can Judge Me", a na podlaktici iste ruke stoji latinski citat "Omnia vincit amor".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Marko Livaja

Na nadlanici lijeve ruke ima tetovažu riječi "love", dok na desnoj ruci nosi riječ "hate". Na trbuhu ima vjerski motiv s likom Djevice Marije i sklopljenim rukama, ispod kojeg je ime njegove kćeri Elizabet. Na desnoj podlaktici je ime Franko, vjerojatno u čast njegovog mentora Franka Bogdana, a na vratu piše ime brata Mirka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na svoje crteže po tijelu ponosan je i Borna Sosa, koji ih nerijetko pokazuje na društvenim mrežama. Na sebi ima dvadesetak tetovaža, a gotovo svaku od njih posvetio je omiljenim holivudskim zvijezdama, pa tako između ostalih Sosa ima tetoviranog Johnnyja Deppa, Leonarda DiCaprija i Heatha Ledgera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tu su i košarkaši Michael Jordan i Kobe Bryant, dok mu prsa krasi lik preminulog frontmena grupe Linkin Park, Chestera Benningtona.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Borna Sosa

Ivan Perišić ima jednu od, možda ne najljepših, ali svakako najupečatljivijih tetovaža - crtež kokoši s loptom za koju se odlučio zbog nadimka koji je dobio u djetinjstvu, a zvali su ga Koka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Ivan Perišić

Jedna od najnovijih tetovaža je ona posvećena belgijskom gradu Brugesu i njegovu nogometnom klubu u kojem je igrao od 2009. do 2011. godine, a uz nju ima i jednu posvećenu svom rodnom Omišu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vratar Ivica Ivušić ima tetovaže za koje kaže da nose posebna značenja. Na sebi tako nosi crtež ženskog lica, veliki sat i ružu na desnoj ruci, a na prsima se nalaze i vjerski citati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Ivica Ivušić

Martin Erlić dodatne poglede navijačica i obožavateljica plijeni crtežom stepenica i sata na ramenu, ima istetoviranog spartanskog vojnika, kao i natpise "hrabrost" i "snaga" na engleskom jeziku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najmanje tetovaža od išaranih Vatrenih nosi Domagoj Vida, i to samo jednu. Na desnoj podlaktici dao si je istetovirati lik pape Ivana Pavla II.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: IPA/SIPA USA Domagoj Vida

Mislav Oršić, kao i Vida, stao je na jednoj. Njegova tetovaža je jednostavna, ali duboko značajna. Na desnoj podlaktici istaknuto je ime njegove supruge Suzane. Nakon postignutog gola, često se snima kako ljubi tu tetovažu, pokazujući koliko mu znači.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Mislav Oršić

POGLEDAJTE VIDEO: Vida: 'Gvardiol je najbolji i bit će još bolji. Nadamo se da će prestići Luku'