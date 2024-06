Vahid Halilhodžić, poznati bosanskohercegovački trener, jučer je dao opsežan intervju portalu Net.hr u kojem je, među ostalim brojnim temama, ipak smo s njim razgovarali pola sata, pričao i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, Zlatku Daliću, favoritima nadolazećeg Eura u Njemačkoj koje počinje 14. lipnja i trajat će točno mjesec dana, do 14. srpnja. Turnir će s e igrati u deset gradova domaćina, a na njemu će nastupiti 24 reprezentacije podijeljene u 6 grupa po 4 ekipe.

"Hrvatska nije više iznenađenje niti dark horse. Svaki put Hrvatska iznenadi na natjecanju, pa je to postala konstanta. Može se reći da je Hrvatska jedna od velikih reprezentacija koje mogu daleko na Euru, ali koliko, to ćemo vidjeti", priča nam popularni Vaha koji nam se javio iz Francuske, gdje će i pratiti Euro.

"Iako mnogi ne govore o Hrvatskoj kao o reprezentaciji koja je u krugu favorita, ja smatram da je Hrvatska jedan od favorita jer postižete uspjehe na velikim natjecanjima i imate izraženi momčadski kolektiv. Posljednji rezultati hrvatske nogometne reprezentacije pokazuju da na vas itekako treba ozbiljno računati. E sad, koji su dometi Hrvatskoj na Euru u Njemačkoj, to je već neka druga priča. Ne volim prognozirati dokle će tko otići, ali tvrdim da je Hrvatska jedan od favorita i može daleko", navodi Vaha.

Najveći favoriti za osvajanje naslova prvaka Europe su Francuska i domaćin Njemačka, a dotaknuo se i Srbije, Slovenije i Albanije, balkanskih reprezentacija koje nastupaju na turniru.

"Gledajte, Srbija ima izvanredne pojedince, kvalitetne individualce, ali kolektivno nisu napravili neki uspjeh i meni oni momčadski, što se tiče kohezije neke unutar ekipe, nisu nešto. Iako, nogometna reprezentacija Srbije ima mogućnosti i kapacitete za veći uspjeh. Što se dogodilo i što se događa u reprezentaciji Srbije po tom pitanju, stvarno ne znam. Mislim da su Srbi izvukli pouke iz zadnjih neuspjeha kojih su imali, da konačno naprave uspjeh vrijedan pažnje."

Slovenija i Albanija, kako Vahi izgledaju navedene reprezentacije i čemu se nadati kad pričamo o njima?

Što se tiče Albanije i Slovenije, za te reprezentacije nastup na ovom Euru će biti veliko iskustvo i doživljaj. Ovakva velika natjecanja prilika su za reprezentacije koje nisu stalni sudionici velikih natjecanja za napredak. Nogomet je nepredvidiv i zato ga toliko volimo, ali teško je, ma ne možeš očekivati da će Albanija i Slovenija napraviti neki veliki rezultat tipa polufinale - finale. Te reprezentacije nemaju tu kvalitetu. Međutim, njima će ovo natjecanje dati jedno samopouzdanje i iskustvo, Uvijek su moguća iznenađenja, ali u ovom slučaju - teško", govori Vahid Halilhodžić i dodaje:

"Meni ovako sa strane kao neposrednom promatraču, nogometnom pratitelju, jako je teško odgovarati na neka pitanja jer ne znam situaciju unutar momčadi. Primjerice, vidim da novinari dosta postavljaju pitanja o nekim unutarnjim stvarima, o taktičkom dijelu, očito je malo postalo pomodno. Zlatko Dalić, primjerice, pa uvjeren sam da taj čovjek zna sve u detalje o igračima i mogućnostima. On je taj koji je uz igrače, zajedno sa stručnim stožerom i on najbolje zna ima li definirano pitanje lijevog i desnog krila ili nešto drugo. Zlatko Dalić, izbornik općenito, poznaje psiho-fizičko stanje igrača, može li u datom trenutku taj igrač dati najbolje i najviše od sebe u specifičnoj situaciji. Odakle mi ovako sa strane znamo kako tko trenira, kako se ponaša, kako mu je... zato su ta pitanja o taktici i strategiji, o (ne)definiranim stvarima unutar momčadi, za mene, neću reći provokacija, ali deplasirano skroz. Za svaku odluku potrebno je znati prethodno ključne stvari o nečem. Gledajte, svaki trener želi da u njegovoj reprezentaciji igraju oni koji odgovaraju toj ekipi, ne i najbolji nužno, ako me razumijete."

Vaha tvrdi da Messi i Ronaldo za njega nikad ne mogu igrati zajedno u momčadi, a kad ga se pita koliko su visoka očekivanja u Francuskoj od njihove nacionalne momčadi koja je megajaka u nogometu, Halilhodžić nas uvodu u završnu priču intervjua, temu...

"Puno se pisalo i malo previše tinte prolilo o transferu Kyliana Mbappea u Real Madrid. Francuska je po meni najveći favorit uz Njemačku, to sam već kazao. Ima Francuska kvalitetu kakvu stvarno nema nitko na u Europi, nego i na svijetu. Ima enormne kapacitete u svakom pojedincu, da ne govorim o jednom Mbappeu. Iako, ne bi vjerovali, ali ova francuska nogometna reprezentacija nailazi na kritike. Stalno su neke kritike i to je isto očito postalo pomodno. Danas bilo koja selekcija, stalno neke kritike o izbornicima. Te ovo, te ono, nikad ništa nije dobro, a rezultati su tu. Za mene, Francuska ima najviše šanse za naslov, ali mnoge se stvari tu moraju poklopiti da jedna momčad ode do kraja. Tu su i Nijemci koji će igrati kod kuće, pred svojim ljudima. Za Engleze i Talijane, oni su mi enigma, iskreno. Gledao sam Italiju i Bosnu i Hercegovinu. Za mene, Italija je, ono, vrlo skromna ekipa. Ja koji pratim nogomet i koji sam u nogometu godinama, pa ja u reprezentaciji Italije dva igrača ne znam nabrojati. Engleze ne vidim kao Francusku i Njemačku, tako jake, ali su u krugu favorita, onih jakih selekcija koje mogu do kraja. Portugal, selekcija koju je Hrvatska dobila prošle subote usred Lisabona, oni su isto uvijek opasni. Hrvatska među tim najjačima ima dobre šanse i može daleko. Ovaj Euro bit će otvoren i jako zanimljiv. Dosta faktora odlučivat će tko će ići dalje. Od ozljeda, umora, odmora, stanja u momčadi, grupi... psihološka težina, aspekt, vrlo je važan na putu do uspjeha. Puno faktora utječe na to koja će ekipa otići do kraja", zaključio je Vahid Halilhodžić.