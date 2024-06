Iza Duje Čopa fantastična je sezona u dresu Lokomotive s kojom će potpisati novi ugovor. Otkrio nam je to u četvrtak u razgovoru za portal Net.hr.

Taman je bio na aerodromu, putovao je na Europsko nogometno prvenstvo, pa je imao vremena prije polaska porazgovarati s nama. Po prvi put u navijačkoj ulozi Duje Čop otišao je na utakmicu Vatrenih na jedno veliko natjecanje i jako je uzbuđen zbog toga.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Oduševio čitavu Hrvatsku

Čop je nekad bio najbolji strijelac HNL-a, dvije sezone i prvi strijelac Dinama. Nosio je dres Vatrenih 14 puta, imao i dobre inozemne epizode. Bio je s Hrvatskom na Euru 2016. u Francuskoj. U prošloj sezoni HNL-a koja je nedavno završila, Duje je potpisao 12 golova uz 3 asistencije. I to u 35. godini. Nije loše za igrača koji je ušao u ozbiljne sportske godine.Nije puno igrao za reprezentaciju jer je Hrvatska u to doba imala jednog Olića, Eduarda, Jelavića, Kramarića, Mandžukića...

Možda je Duje u nekim razdobljima bio u dobroj formi kad je mogao dobiti koju minutu više. No, u takvoj konkurenciji može biti ponosan na svoje nastupe u reprezentaciji.

Inače, kad je Duje Čop napuštao maksimirski travnjak nakon što je povijesnim hat-trickom nokautirao Dinamo na startu proljetnog dijela sezone, simpatizeri su ga na stadionu Maksimir pozdravili pljeskom. Dinamovi kibici su gospoda koja ne zaboravlja koliko je Duje Čop zabio golova za Dinamo. Prema podacima s Transfermarkta, Duje je za Plave postigao 61 gol u 124 nastupa u svim natjecanjima uz 19 asistencija. Odigrao je Duje 8090 minuta za Ponos Zagreba.

"Igrači Dinama su moji prijatelji. Proveo sam najljepše dane u Dinamu i uvijek ću pamtiti te dane i svoj nogometni uspon. Svi znaju da sam natjecateljski nastrojen, da se volim nadmetati, igrati utakmice, uživati u nogometu, slaviti, pobijediti, biti što uspješniji. Volim se natjecati, a nema ništa ljepše natjecati se s najboljima.

Neki stručnjaci i nogometni pratitelji govore kako je zbog 12 golova i 3 asistencije Duje Čop tragičar Dalićevog popisa za Euro, odnosno izbora.

'Vatreni imaju sve potrebno i ne treba im Duje Čop'

"Hrvatska nogometna reprezentacija ima sve što je potrebno i ne treba reprezentaciji Duje Čop", onako sramežljivo, iskreno, skromno i ponizno nam govori Duje Čop.

Potpisnik ovih redaka rekao mu je kako to nije istina, jer je svakoj selekciji, momčadi, kolektivu u bilo kojem sportu, potreban dobar i kvalitetan igrač.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

"Ne bih htio to govoriti niti komentirati da ne ispadne da sam neki luđak. Svatko tko se dokaže, što govori i izbornik, ako je potreban izborniku za neku poziciju, što možemo vidjeti na primjerima Pjace i Marca Pašalića, svatko tko sezonu odradi kako treba, dobit će priliku. Sve je kako treba. Znam da bi moje ime na popisu putnika bila jedna filmska priča, nogometna romantika neke vrste, ljudi uvijek vole i žele takvu priču, ali realnost je nešto drugo. Da se razumijemo, ne postoji ništa ljepše nego obući dres hrvatske nogometne reprezentacije. Volim se natjecati i kad bi bila potriba, obukao bih ga ponovno. Ne može se to mjeriti niti s jednim klubom."

Niti jedan popis Hrvatske nikad nije bio točniji, odnosno nije se dogodio ovakav popis koji nema niti jednu jedinu zamjerku", kazat će skromni Duje Čop koji se ne voli povlačiti po medijima, davati intervjue. On radije priča na terenu. Za njega je teren najbolje mjerilo. Najviše Duje voli pričati igrama, golovima, potezima, nastupima, ne kroz intervjue. Ne voli medijsku pozornost, ali ovog je puta napravio iznimku.

"Uživao sam u prošloj klupskoj sezoni. Uživao sam u radu sa Silvijom Čabrajom i mladim igračima u Lokomotivi. Sa čitavom grupom. Baš sam uživao u nogometu i radu s njima. U drugoj polusezoni napravili smo baš dobre rezultate. Nažalost, nismo uspjeli uhvatiti Europu na kraju, ali napravili smo prave stvari i pokazali da možemo puno. Naravno da sam zadovoljan sezonom i svojim nastupima. Sve se poklopilo", govori Duje Čop.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tajna odlične sezone

U čemu je Dujina tajna dobrih igara?

"Sve je došlo, uz poklapanje nekih stvari u Lokomotivi i zbog toga što sam prošao pripreme, odnosno predpripreme. Nekoliko godina, zbog kroničnih problema s ozljedama, nisam taj dio priprema odrađivao, pa sam se toga htio riješiti, uz individualni rad tih šest mjeseci što nisam igrao nogomet, s Perom Kuterovcem i Miljenkom Rakom. Radio sam s njima individualno na prevenciji ozljeda i nekih stvari. Na kraju se sve poklopilo i uspio sam se vratiti u željenu formu."

Duje Čop priča kako Pero Kuterovac ne bi trebao hvaliti njega da je sjajan momak i nogometaš koji s njim naporno radi, nego bi on, kaže nam, trebao hvaliti Peru Kuterovca zbog posla kojeg je s njim obavio.

Kuterovac je po mnogima najbolji kondicijski trener u regiji, ali i šire. Sigurno u TOP 5 u svijetu, možda i TOP 3. Svjetski, a naše. Dr.sc. po obrazovanju, po iskustvu i više od toga. Trener plivanja višeg stupnja i kondicijski trener za sve sportove, ne samo vodene. Recentna mu je i jaka lista sportaša koje je trenirao. Duje Čop je dio te liste.

Kuterovac je čovjek koji je naše zlatne vaterpoliste doveo u takvu formu da su ju uspjeli održati i između dva velika natjecanja u razmaku od dvadesetak dana ove godine, EP-a u Hrvatskoj i SP-a u Dohi. Pravi pravcati je junak iz sjene tog grandioznog niza uspjeha za hrvatski vaterpolo. Kondicija je osnovni preduvjet za bilo kako ozbiljnije bavljenje sportom. Ona je baza svakog uspjeha. Kuterovac je pripremio i Čopa za izuzetne napore i doveo ga u formu s kojom je oduševio čitavu hrvatsku nogometnu javnost.

Foto: PIXSELL Duje Čop slavlje

'Kuterovac i Rak spremili su me fantastično'

"Pero Kuterovac, ako ne najveći onda sigurno jedan je od najvećih stručnjaka za fizičku pripremu, uz Miljenka Raka. Kad gledaš kompletni hrvatski sport, pa najveći uspjesi su i njihovo djelo. Oni stoje iza toga. Onako u sjeni, ali hrabro i značajno. Oni su junaci iz sjene. Vidi se kakav su posao napravili i samnom. Odradili smo pretpripreme i prevenciju od ozljeda", govori Duje Čop koji je pred potpisom ugovora s Lokosima, novog.

"Svaki dan sam pred potpisom ugovora s Lokomitivom. Nešto zbog obveza nisam mogao, ali 100% potpisujem za Lokomotivu, a sad nisam nikad trčao za nekim novcem. Najvažnija mi je obitelj, mi se dobro osjećamo u Zagrebu. Uživam, vidim se u Lokomotivi i sljedeću sezonu. Jedino ako bi došla neka nemoralna ponuda, onda bi morao razgovarati s Lokomotivom. Lokomotiva mi je pomogla kad mi je tribalo, kad nisam bio nigdi. Ja pamtim te stvari", navodi napadač Lokosa.

I za kraj, Duje Čop pričao je o Vatrenima i Euru koje počinje sutra u Munchenu utakmicom Njemačke i Škotske. Hrvatska u subotu od 18.00 na Olimpijskom stadionu u Munchenu otvara nastup na EP-u susretom protiv jake Španjolske u skupini B.

'Španjolci i Talijani gledaju na nas velikim očima kao nekad mi njih'

"Vatreno je ludilo počelo, krenulo. Aerodrom je pun već sad navijača, a utakmica Hrvatske je tek za dva dana. Prvi put idem kao navijač i jedva čekam da počne. Hrvatska je pokazala da je u samom vrhu europskog i svjetskog nogometa i samo ću reći ovo - ono što je bio Brazil, to je danas Hrvatska. Stih Baruna najbolje opisuje trenutni omjer snaga u europskom i svjetskom nogometu. Jedni Španjolci i Talijani razmišljaju o nama, kao što smo mi prije razmišljali o njima. Očekujem, naravno, najbolje od reprezentacije, da će dečki dati sve od sebe. Da se nametnemo i da krenemo protiv Španjolske po pobjedu od prve minute. Najveći adut Hrvatske je to naše srce i kvaliteta. Kvaliteta je neupitna u reprezentaciji Hrvatske. Nadam se pobjedi Hrvatske u svakoj utakmici, pa i sad protiv Španjolske, ali ono što želim naglasiti da su sad uloge po prvi put malo zamijenjene, da Španjolci i Talijani gledaju na nas velikim očima kao nekad mi njih. Španjolci i Talijani nisu favoriti, više nisu. To je sad Hrvatska", zaključio je Duje Čop.

