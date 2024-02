Jeste li znali da je ugledni kondicijski trener, član stručnog stožera svjetskih vaterpolskih prvaka Pero Kuterovac, odbio bogatu ponudu Sveučilišta Stamford iz Kalifornije na 4 godine za 200 000 dolara godišnje? Da, dogodilo se to nakon Olimpijskih igara u Tokiju. Pero Kuterovac honorarno predaje na Stamfordu.

Bogata ponuda Stamforda

Tada su mu Amerikanci, impresionirani njegovim znanjem i iskustvom, nudili, uz školovanje za kćerku Zoju (a to je još jedno 70-80 000 dolara, kako nam je otkrio Kuterovac osobno) i posao athletic directora čitavog sveučilišta, a imao bi i funkciju skauta, tj radio bi i na recrutingu.

U prijevodu, prepoznavao bi i dovodio nove mlade talente u sportu. Tražio ih... naravno, vodio bi cijeli trenažni, razvojni i rezultatski segment. Uz sve benificije (smještaj, auto). Bio bi glavni za sport na Stamfordu. Za sve sportove, ne samo za vodene. Glavni trener za performans na čitavom sveučilištu i skaut. Nije loše...

Zoja presudila tati

Ne samo to, nego od brojnih ponuda koje je imao, a koje je odbio jer je htio nastaviti raditi u Hrvatskoj (Stamford je odbio zbog kćerke Zoje, nije htjela ići iz Hrvatske studirati u Ameriku), bila je i ona, kako tvrdi Pero Kuterovac osobno - Slavena Bilića. Na kraju je ostao raditi u Hrvatskoj. Tko zna, možda je Zoja spasila tatu koji bi stvarno poludio u Americi, jer je to jedan drugi život i svijet.

Tamo nema socijalnog kontakta, a Pero je socijalna, društvena osoba. Ima puno poznanika, prijatelja, puno ljudi s kojima surađuje. Kako nam je objasnio, voli ljude i voli se družiti s njima.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Pero Kuterovac i Zoja

Želi biti više uz kćer

Kako je zbog privatnih razloga otpao kondicijski trener koji inače surađuje sa Bilićem, upravo taj kondicijski trener, inače njegov kolega, pitao ga je bi li on uskočio za period Saudijske Arabije. Odbio je i tu ponudu, kao i košarkaške reprezentacije Hrvatske.

Pero Kuterovac, ponosni Slavonac rodom iz Slavonskog Broda, prebivalištem i životom u Zagrebu, ima neka svoja, ajde nećemo reći uvjerenja, ali želi maksimalno u poslu biti korektan do te mjere da sve što zacrta, sav posao odradi kako spada. Također, tu je i njegova kćer uz koju sad želi biti više nego što je bio slučaj kad je odrastala, u nekim trenucima. Non stop zauzet zbog posla, na putovanjima, nije dovoljno bio uz svoju princezu.

'Zoja puno trpi, kad je bila dijete neke sam stvari preskočio'

Najbolje da vam to objasni Pero Kuterovac osobno. To je nešto samo njihovo...

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Pero Kuterovac i Zoja kad je bila mlađa. Tata i kći.

"Sport je cijenjen na tržištu, ali vaterpolo nije sport visoke materijalne vrijednosti. Plivanje je cijenjen u SAD-u, tu se slažem s vama. Imao sam na tisuće i tisuće ponuda, nešto u nogometu, nešto u košarci".

Što u nogometu, što u košarci?

"Imao sam priliku možda raditi sa Slavenom Bilićem, trenerom kojeg poštujem. Kad je bio u Saudijskoj Arabiji, jer je moj kolega, koji je bio kondicijski trener, se morao vratiti. Imao je nekih obiteljskih problema", priča nam Pero Kuterovac.

Zašto niste prihvatili?

"Zato što, u principu, ja sve što radim, radim na neki olimpijski ciklus. Znači, na period od 4 godine. Jednostavno, nisam čovjek koji bi uništio svoju reputaciju zbog novca. Ako sam ja nešto vama obećao, onda ću ja to i odraditi. Taman i da moram dići 10 kredita da preživim... jednostavno, tako sam odgojen. Možda sam glup, ali takav sam kakav jesam. Materijalno meni ne znači ništa... ova medalja, uspjeh, znače mi više nego svi milijuni ovog svijeta. To je potvrda mog rada i kvalitete. Ne znam, možda ću kad budem imao 60. žalit što nisam imaš raditi u nogomet i zaradio si neku lovu da mogu u miru biit u šumi i uživati, ali takav sam, kakav sam, nešto neobjašnjivo", otkrio nam je Pero Kuterovac.

A košarka?

"Imao sam neku opciju za reprezentaciju, ali jednostavno ne mogu, nemam vremena. Da, moja obitelj trpi, trpe svi. Moja kćer najviše. Zoja je uz mene zavoljela sport. Ona studira farmaciju, otišla je u taj neki dio. Jako je bistro dijete. Jednostavno, morala je zavoljeti sport uz mene, samnom je bila na bazenu kad je imala godinu dana. To joj je ostalo. Ja mislim da ona duboko u sebi to sve razumije, ali isto mislim da joj jako nedostajem. Pokušavam svaki svoj slobodni trenutak biti s njom, ali opet to nije dovoljno, pogotovo kad je bila dijete, neke sam stvari preskočio. Duboko u sebi vjerujem da ona to razumije. Nisam joj dao svoje vrijeme jer ga nisam imao i to priznajem. Sorry Zoja, ali nadam se da ti to razumiješ", između ostalog nam je kazao Pero Kuterovac.

To možete pogledati u videu gore od 25.00.

