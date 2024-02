Pero Kuterovac, član stručnog stožera hrvatske vaterpolske reprezentacije, pomoćnik Ivice Tucka, kondicijski trener, trener plivanja, izbornik hrvatske plivačke reprezentacije, gostovao je u studiju Net.hr. Čovjek koji je vaterpoliste doveo u takvu formu da su uspjeli ju održati i između dva velika natjecanja u razmaku od dvadesetak dana, EP-a u Hrvatskoj i SP-a u Dohi, junak je iz sjene grandioznog niza uspjeha za hrvatski vaterpolo.

"Gdje mi je medalja? Ne znam, u onom kaosu mislim da je ostala kod glavnog tajnika HVS-a. Ali, to mi je još enigma gdje je medalja", rekao nam je na početku razgovora Pero Kuterovac koji uopće ne broji medalje, niti ga odličje kao odličje zanima, nego samo uspjeh, ostvareno, zacrtano. Za njega su osvojene medalje samo odrađeni posao. Ne osvrće se, ne zanimaju ga. Ne broji ih...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mate Anić je bio ključ svega na SP-u, prevaga'

"Kad osvojim medalju, kreće novi dan, otvaram nosu stranicu. Svakog dana je novi izazov. Nisam ja najzaslužniji za ovaj uspjeh, nego svi jer smo svi dio toga, svi smo junaci iz sjene. ja sam za performans, izbornik vodi sve i nekako je najveći posao na nama dvojici, ali i na ostalima. Kondicijska priprema je osnovni preduvjet vještini", istaknuo je Pero Kuterovac.

"Mate Anić je na treninzima branio peterce nemoguće. Vidjeli smo i znali za što je spreman, a sve je opravdao s dvije obrane za slavu. On je bio ključ, prevaga na SP-u za ovaj trijumf. Što se tiče moje karijere kondicijskog trenera, definitivno je najteži sport tenis. Tenis je općenito najteži sport, a s tenisačima je najizazovnije i najteže raditi", tvrdi Pero Kuterovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Umjetnost Pere Kuterovca

Veliki Frano Vićan nam je u jednom razgovoru, tamo negdje prije finala prošlog tjedna, rekao kako je umjetnost to što radi Pero Kuterovac, kako sjajno održava maksimalnu formu igrača kroz duži period i na dva blizu vremenski natjecanja, tempira ju odlično uz sve žive prepreke i izazove u obliku umora.

K tome još, naši su vaterpolisti, svi u reprezentaciji, bili emotivno ispražnjeni nakon dramatično izgubljenog finala u Zagrebu kontinentalne smotre protiv Španjolske, u posljednjoj sekundi dvoboja. Za naslov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pero Kuterovac po mnogima je najbolji kondicijski trener u regiji, ali i šire. Sigurno u TOP 5 u svijetu. Naše mišljenje. Svjetski, a naše, rekli bi smo. Dr.sc. po obrazovanju. Trener plivanja višeg stupnja i kondicijski trener za sve sportove, ne samo vodene. Recentna mu je i jaka lista sportaša koje je trenirao. Od drugog najuspješnijeg plivača na Olimpijskim igrama ikad Ryana Lochtea do Damira Martina, Bojana Bogdanovića, Filipa Hrgovića, Borne Ćorića, Damira Martina, Karla Letice, Lovre Kalinića, Domagoja Duvnjaka, Marija Todorovića, pa do hrvatske muške reprezentacije i, naravno, vaterpolske muške selekcije. Trenutno radi u hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji i s Bornom Gojom, tenisačem, kao i s Damirom Martinom.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

2016. na OI pokazao moć i znanje

Ovo su samo neka od imena poznatih hrvatskih sportaša i selekcija koje je trenirao kao kondicijski trener. Dosad je sudjelovao u osvajanju najmanje 32 medalje na Olimpijskim igrama, Svjetskim i Europskim prvenstvima. Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. bio je jedini trener na svijetu čiji su sportaši osvojili medalje u tri različita sporta – vaterpolska reprezentacija (srebro); Damir Martin, veslanje (srebro) i Filip Hrgović, boks (bronca). Na istim Igrama je još vodio i štićenika iz četvrtog sporta – Mario Todorović, plivanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveći trag ostavio u vaterpolu

Ipak, ponajveći je trag ostavio u vaterpolu u kojem je od 2012. stalni član stručnog stožera hrvatske seniorske reprezentacije, a još dulje je bio i kondicijski trener vaterpolista Mladosti. Čovjek je svjetsko čudo što se tiče kondicijske pripreme sportaša. Htjeli su ga jedan Stanford, jako američko sveučilište. Nudio mu je posao i Slaven Bilić kad je radio u Saudijskoj Arabiji i košarkaška reprezentacija. Ali, što zbog kćerke Zoje koju obožava i obveza kojih ima preko glave, nije prihvatio ponude. Stamford mu je nudio 200 000 eura godišnje na 4 godine, da bude plivački trener, općento voditelj čitavog plivačkog dijela za sveučilište, kao i skaut. To nam je po prvi put otkrio Pero Kuterovac. Razgovarali smo s njim skoro sat vremena. Inače, američko sveučilište Stamford (Kalifornija) ima jednu od najboljih studentskih programa u plivanju na svijetu.

Pero Kuterovac je još prije proglašen najboljim kondicijskim trenerom u Republici Hrvatskoj postigavši velike uspjehe u kontinuitetu. Svoja znanja prenio je sportašima u ekipnim i pojedinačnim sportovima (vaterpolo, plivanje, rukomet, veslanje, boks, nogomet, tenis i dr.) u kojima je sudjelovao u osvajanjima odličja na Olimpijskim igrama te Svjetskim i Europskim natjecanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mr. sc. Pero Kuterovac, profesor tjelesnog odgoja, posjeduje stručno znanje koje je prepoznato diljem svijeta u najvećim i najjačim sportskim centrima i institutima od Amerike do Australije. Njegovo znanje i iskustvo, a i nešto je do karaktera, žele svi u svojim sportskim selekcijama, od vode do ostalih borilišta.

Kontinuirano se Pero Kuterovac usavršava na nacionalnoj i svjetskoj razini

Kontinuirano se Pero Kuterovac usavršava na nacionalnoj i svjetskoj razini, a svoju ljubav prema poslu, struci, sportašicama i sportašima od najmlađe dobnih kategorija na najkvalitetniji način i prenosi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovo stručno znanje je impozantno jer je zastupljeno u sportskom, kineziološkom, antropološkom, fiziološkom, anatomskom, pedagoškom i psihološkom segmentu te je kvalitetan temelj u ostvarenju svih vrhunskih rezultata na ponos Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Sudjelovao je u zlatu u vaterpolu na SP-u 2017. u Budimpešti, zlatu na EP-u 2022. u Splitu, srebru na EP-u ranije ove godine u Hrvatskoj i sad zlatu na SP-u u Dohi. Pero Kuterovac počeo je raditi u vaterpolskoj reprezentaciji Hrvatske kao kondicijski trener 2012. Vaterpolo reprezentacija osvaja zlatnu medalju u finalu Svjetske lige te godine s njim u stožeru, a nakon toga uzima i zlato na Olimpijskim igrama u Londonu.

Bez njega nema uspjeha

Kreator i arhitekt tog uspjeha je bio Ratko Rudić. Godinu dana poslije, hrvatski vaterpolisti su osvojili zlatnu medalju medalju na Mediteranskim igrama u Mersinu i broncu na EP-u u Barceloni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska veterpolska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na FINA kupu 2014., a 2015. srebro na FINA kupu s Perom Kuterovcem kao kondicijskim trenerom i trenerom plivanja istodobno. Nakon toga, vaterpolisti su se pod njegovim stručnom vođenjem u kondicijskoj pripremi osvojili srebro na SP-u u Kazanju, a 2016. na Olimpijskim igrama u Riju pokazao je svu svoju moć. Vaterpolisti su s njim uzeli srebro. To je bio njegov zalet u prve četiri godine. Samo pogledajte kompletna njegova postignuća do danas. Pobrojali smo ih sve - više manje.

Najvrijednija postignuća

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2004. - Najvrijednija postignućaIgor Čerenšek član Hrvatskog plivačkog Olimpijskog tima u Ateni.

2005. - Mediteranske igre Tunis, Dajana Zoretić srebrna medalja na 50 prsno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2006. - Na juniorskom Europskom prvenstvu Ivan Tolić osvaja zlatnu i brončanu medalju, a Mario Todorović dvije srebrne medalje.

2006. - Mario Todorović na Europskom seniorskom prvenstvu u Eindhovenu u disciplini 50 delfin osvaja 4. mjesto i srebrnu medalju u štafeti 4x 100 mješovito. Mario Todorović, Nikša Roki i Anja Trišić nastup na Olimpijskim igrama u Pekingu. Mario Todorović i Mario Delač brončani na Europskom prvenstvu u Rijeci u štafeti 4x 50 slobodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2009. - Mediteranske igre u Pescari: Mario Todorović osvaja zlato na 50 delfin. Europsko prvenstvo u Istanbulu članovi štafete Mario Todorović i Mario Delač osvajaju srebrnu medalju u štafeti 4x 50 slobodno.

2010. - Europsko prvenstvo u Budimpešti, Mario Todorović osvaja 4. mjesto na utrci 50 delfin. Europsko juniorsko prvenstvo, Ivan Capan osvaja broncu na utrci 50 prsno. Olimpijske igre mladih do 18 godina, Singapoure, Ivan Capan osvaja zlato na 50 prsno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2011. - Prema kriterijima Hrvatskog plivačkog saveza izabran za najboljeg plivačkog trenera u Hrvatskoj. Kondicijski trener Juniorske vaterpolo reprezentacije, koja osvaja naslov Europskog juniorskog prvaka.

2012. - Mario Todorović i Kim Pavlin ostvarili nastup na Olimpijskim igrama u Londonu. Vaterpolo reprezentacija osvaja zlatnu medalju na finalu Svjetske lige, kondicijski trener. Kondicijski trener vaterpolo reprezentacije koja na Olimpijskim igrama osvaja zlatnu Olimpijsku medalju. Prema kriterijima Hrvatske udruge kondicijskih trenera izabran za najboljeg kondicijskog trenera u Hrvatsko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2013. - Vaterpolo reprezentacija osvaja zlatnu medalju medalju na Mediteranskim igrama u Mersinu, kondicijski trener. Vaterpolo reprezentacija osvaja brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Barceloni, kondicijski trener. Mario Todorović osvaja 12 mjesto na Svjetskom prvenstvu u Barceloni.

2014. - Hrvatska veterpolska reprezentacija osvaja brončanu medalju na FINA kupu, kondicijski trener.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2015. - Hrvatska veterpolska reprezentacija osvaja srebrnu medalju na FINA Svjetska liga, kondicijski trener. Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvaja srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kazanj, kondicijski trener. Damir Martin osvaja naslov Europskog prvaka u samcu (skifu), kondicijski trener.

2016. - Hrvatski plivački reprezentativac Mario Todorović ostvario nastup na Olimpijskim igrama u Rio de Jeneiro. Hrvatska vaterpolska reprezentacija na Olimpijskim igrama osvaja srebrnu Olimpijsku medalju, kondicijski trener. Damir Martin osvaja srebrnu Olimpijsku medalju u samcu (skifu), kondicijski trener. Damir Martin osvaja naslov Europskog prvaka u samcu (skifu), kondicijski trener. Filip Hrgović osvaja brončanu Olimpijsku medalju u boksu, kondicijski trener.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2017. - Hrvatska veterpolska reprezentacija osvaja brončanu medalju na FINA Svjetska liga, kondicijski trener. Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, kondicijski trener. Damir Martin osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u samcu (skifu), kondicijski trener. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu U 20 u Beogradu, kondicijski trener. R.K. Lokomotiva Zagreb osvaja CHALLENGE KUP, kondicijski trener.

2018. - Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvaja brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Barceloni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2019. - Treće mjesto s vaterpolo reprezentacijom na SP-u u Gwangju. iste godine, Pero Kuterovac istrenirao je vaterpoliste za srebro u Svjetskoj ligi u Beogradu.

2022. - Zlato na EP-u u Splitu u vaterpolu - kondicijski trener i trener plivanja. Postao je krajem listopada iste godine i izbornik plivačke reprezentacije Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2024. srebro na EP-u u Dubrovniku i Zagrebu kao kondicijski trener i trener plivanja vaterpolo reprezentacije. Mjesec i tri dana poslije finala EP-a protiv Španjolske u Zagrebu, Pero Kuterovac okitio se zlatnom medaljom na SP-u u Dohi.

OBRAZOVANJE

DIPLOME:

Doktor znanosti

Magistar znanosti

Profesor tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja

Viši trener plivanja

Kondicijski trener

PREDAVANJA:

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Grčke

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Slovenije

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Srbije

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Hrvatske

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Irana

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Kazahstana

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Turske

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere Italije

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere FINA-e

• Pozvani predavač na seminaru za plivačke trenere LEN-a

NAGRADE:

2011.- Proglašen za najboljeg trenera plivanja prema izboru Hrvatskog plivačkog saveza.

2012. – Proglašen za najboljeg kondicijskog trenera u Hrvatskoj prema izboru Udruge kondicijskih trenera Hrvatske.

2013. – Odlikovan redom Danice od predsjednice republike Hrvatske

2014. – Najbolji trener grada Zagreba

2015. – Godišnja nagrada Franjo Bučar za zasluge u sportu

Referentna lista sportaša

Hrvatska plivačka reprezentacija Hrvatska vaterpolo reprezentacija Hrvatska rukometna reprezentacija - muška Hrvatska rukometna reprezentacija - ženska HAVK Mladost Zagreb RK Lokomotiva Zagreb Ryan Lochte (plivanje) Bojan Bogdanović (košarka) Gabrijel Marić (košarka) Borna Ćorić (tenis) Borna Gojo (tenis) . još uvijek Duje Ajduković (tenis) Sanja Jovanović (plivanje) Mario Todorović (plivanje) Lovre Kalinić (nogomet) Duje Čop (nogomet) Karlo Letica (nogomet) Ante Čorić (nogomet) Filip Benković (nogomet) Petar Bočkaj (nogomet) Marko Kopljar (rukomet) Domagoj Duvnjak (rukomet) Mirko Alilović (rukomet) Katarina Barun (odbojka) Božena Butigan (odbojka) Danil Donjoni (karate) Damir Martin (veslanje) Filip Hrgović (boks)

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.