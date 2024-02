Osvajanje zlatne medalje hrvatske vaterpolske reprezentacije na SP-u u Dohi, neviđeni doček u Zagrebu (jer ga stvarno nismo vidjeli), onaj viđen jučer u Dubrovniku i Splitu, kao i danas u Šibeniku i dalje su tema hrvatskih sportskih rubrika. Ivica Tucak je na pozornici bio u društvu svog pomoćnika Jure Marelja i izvršnog dopredsjednika Hrvatskog vaterpolo saveza, legendarnog Perice Bukića.

Lokalna razina odradila posao

Ono što se nije napravilo u gradskoj vlasti u Zagrebu koja je napravila propust, napravili su na lokalnoj razini na jugu Hrvatske.

Perica Bukić, glavni operativac HVS-a, bivši dugogodišnji predsjednik, proslavljeni bivši vaterpolist koji zna kako je to osvajati naslove i na reprezentativnoj razini (ima dva olimpijska zlata i povijesno srebro s Hrvatskom na OI 1996. u Atlanti) i u klubu, javio nam se danas sa puta iz Zagreba prema svom Šibeniku, gdje su ga odvele poslovne obveze.

Naravno, Bukić je otišao na doček grada Šibenika svojim sportskim junacima, Bukiću i nevjerojatnom Ivici Tucku.

Pobjednička ekipa

Odlučio je u sportski eter putem Net.hr-a po prvi put javno izreći neke stvari, osvrnuti se u detalje svega što se dogodilo u posljednjih dva i pol mjeseca, koliko su igrači, Tucak i članovi stručnog stožera proveli zajedno u kreiranju ovog grandioznog uspjeha, ne samo za hrvatski vaterpolo, nego sport u cjelini.

Po prvi će put javno istaknuti imena ljudi koji su donijela, ne samo ovaj uspjeh, nego i neke uspjehe ranije. Jer, pobjednički tim je uvijek isti. Plus poneko jako pojačanje, kao što je Ratko Rudić na mjestu šefa Stručnog savjeta HVS-a. Iako, Ratko Rudič je stalno tu.

Činjenice izvrsnosti hrvatskog vaterpola

Činjenice su sljedeće - hrvatski vaterpolo je u posljednjih mjesec i pol dana uzeo euro srebro u Hrvatskoj, svjetsko zlato u Dohi, a 2022. naši su vaterpolisti osvojili zlato na EP-u u Splitu. Ako tome dodamo i broncu sa Svjetskog prvenstva u Gwangjuu u srpnju 2019., onda samo u posljednjih 4 godine, tri i pol točnije, do 4 velike medalje, od toga dva zlata, srebro i bronca.

Pa vi sad vidite. I to u situaciji kad se nadoknađivalo korona natjecanje i razmak između dva, od tri najveća vaterpolska reprezentativna sportska natjecanja, je bio petnaestak dana, malo više, dvadesetak. U godini kad su Olimpijske igre u Parizu.

Mjesec i tri dana je prošlo od kad su naši vaterpolisti tugovali zbog propuštene prilike u finalu EP-a i Zagrebu protiv Španjolske, gola vodene Furije u posljednjoj sekundi za trijumf i trenutka kad su osvojili, zasjeli na svjetski tron.

Anomalija pretvorena u trijumf kakav se nije još u vaterpolu dogodio

Nikad se u vaterpolu, u sportu, nije dogodila takva jedna anomalija malog razmaka, manjka odmora i održavanja maksimuma forme igrača, što je loše za zdravlje, a u takvoj jednoj specifičnoj situaciji hrvatski su vaterpolisti istrčali maraton s ukupnom pobjedom. Za onu konačnu, morat ćemo se obračunati sa svijetom još jednom, ali na najvećoj mogućoj sportskoj pozornici - Olimpijskim igrama.

Idemo još malo secirati uspjehe. Na 11 SP-a, Hrvatska je 10 puta igrala polufinale. U tih 11 godina, ovo je bila osma medalja. Treće svjetsko zlato.

Sveukupno, hrvatski vaterpolo ima osvojenih 31 medalju, a Ivica Tucak je tome pridonio više od pola. Od kad je 2012. zamijenio slavnog Ratka Rudića na izborničkom kormilu Barakuda, uzeo je 16 medalja, ako ubrajamo i Europsku ligu, Svjetsku ligu, Svjetski kup i Mediteranske igre. Pametnom dosta...

Perica Bukić je po prvi put progovorio i demantirao sve one koji misle da ozbiljan vaterpolo u svijetu igraju samo tri reprezentacije. Tvrdi i kako je vaterpolo najtrofejnii hrvatski sport, ali kako je nogomet ipak svijet i dimenzija za sebe, u svim segmentima. Zašto? O tome više u tekstu. Vežite se, polijećemo...

'Žao mi je zbog nespretnosti s dočekom u Zagrebu, ali smirimo strasti'

"Idemo ispočetka. Sport nije matematika, neke se stvari poklope kad daš 100% od sebe. Naravno, tu je i izbornik. Imaš 15 igrača + izbornik i 5 pomoćnika i rodi se pobjednička sinergija. Žao mi je što se to sa dočekom u Zagrebu dogodilo, ali želim odmah spustiti i smiriti strasti i buru koja se digla, jer je posrijedi očito neka pogreška, nesporazum, nespretnost. Stvarno to mislim i sve dalje da pričamo o toj temi nedočeka u Zagrebu, odnosno dočeka u Dubrovniku i Splitu, skrećemo s teme, onog bitnog u svemu tome. Ono što je važno da smo mi odradili ono što smo trebali. Nama je grad Zagreb bio partner u organizaciji Europskog prvenstva koji je na neki načn temelj i ovog uspjeha. Grad Zagreb je nama važan i zbog statusa klubova, prije svih Mladosti kao jedan od stupova hrvatskog vaterpola. U tom smislu očekujem da će se prepoznati u gradu Zagrebu, ako ne kroz doček koji je trebao biti, onda kroz praćenje i pomoć u funkcioniranju vaterpola kao sporta", kazao nam je u dugom uvodu Perica Bukić i nastavio svoj monolog:

'Vaterpolo je donio svih 6 ekipnih posljednjih zlatnih medalja našeg sporta'

"Nisu ovi uspjesi samo zadnjih dvije-tri godine, nego zadnjih 15-16-17 godina, tamo od 2007. kad smo prvi put bili zlatni na SP-u s Ratkom Rudićem. Hrvatska je u ekipnim sportovima osvojila šest velikih zlatnih medalja i svih šest je donijelo vaterpolo. Iza toga jedan ozbiljan rad i jedan od važnih segmenata su klubovi. Moj apel je jučer bio i predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću. Isto kad smo poslije došli i kod gradonačelnika Tomaševića, da se sa pozicije središnje države da se pomogne funkcioniranju klubova, ne samo vaterpola, nego u svim ekipnim sportovima. Naravno, kad smo došli kod gradonačelnika, tu smo poslali isto jedan apel - da se klubovi koji nose kvalitetu grada Zagreba, da im se pomogne. Ovaj uspjeh bi trebao pozicionirati vaterpolo kao što je - u ovom trenutku najtrofejniji hrvatski ekipni sport."

Nastavio je Perica Bukić pričati:

'Hrvatska je živjela s vaterpolistima'

"Prije svega, jedan od sportova koji uistinu nosi sreću, zadovoljstvo, širokim masama. Mislim da je čitava Hrvatska živjela s nama u ovih mjesec i pol dana. I ovi dočeci u Splitu, Dubrovniku i danas u Šibeniku, su dokaz koliko ljudi vole vaterpolo, sport. Taj naš mentalitet kojeg imamo, mentalitet pobjednika, ti momci koji žive i daju srce i dušu kad igraj za Hrvatsku. Prepoznata je u narodu ta jedna velike emocija naših vaterpolista, izbornika i stručnog stožera. Emocija, zajedništvo, isplivali su na površinu. Ta nespretnost sa dočekom je jedna epizoda koja je iza nas, ali nije ovo ni početak ni kraj uspjeha hrvatskog vaterpola. Idemo mi dalje".

Ništa to neće imati smisla, niti ovaj uspjeh i kontinuitet izvrsnosti u sportskom smislu, ako neki novi klinci ne odluče, prvo ako ne znaju naučiti plivati, a onda izaigrati vaterpolo.

Popularizacija

Popularizacija sporta je nužna i ključna, a ona, kao u slučaju nogometa, rukometa ili košarke, ne očito ne dolazi samo uspješnosti nacionalne selekcije i klubova. Treba nešto više. Gdje zapinje?

"Ono što je činjenica je da su naši suparnici, konkurenti u svjetskom vaterpolskom vrhu, prije svih Mađarska i Grčka, kao i Španjolci i Talijani, imaju neusporedivo veće proračune i ulaganja su puno veća nego kod nas. Mi se doslovno borimo za svaki euro. Stalno smo u dilemi koliko od tih sredstava upotrijebiti za nacionalne selekcije. Kako pomoći klubovima. HVS kao Savez pomaže klubovima značajno zadnjih 3 do 4 godine, ali nije to dovoljno. Bez lokalne zajednice, bez države, neće to tako lako."

U kojim sportovima u Hrvatskoj je to najvidljvije?

"Vidimo u košarci, odbojci, rukometu, koliko se to odražava na ukupan rezultat, koliko popularnost živi na rezultatima, koliko se neki novi klinci pale na uspjehe koje iznjedri i idole. Znamo da smo nekad bili konkurentni i s klubovima u Ligi prvaka i u košarci i u rukometu. I u vaterpolu. Daleko smo danas od tih naslova. Jednog trenutka se to moralo osjetiti i na rezultatima reprezentacije".

Tko sve stoji iza uspjeha hrvatskog vaterpola, koji su to ljudi?

Ljudi koji stoje iza uspjeha

"Mi uz jedan silan angažman cijelog Saveza, ali naravno da su tu prije svega stoji izbornik Ivica Tucak i njegovi pomoćnici. Prvi pomoćnik Hrvoje Marelja, kondicijski trener i trener plivanja Pero Kuterovac. Tu je i Ratko Rudić koji je naš u posljednjih godinu i pol dana, novi predsjednik stručnog savjeta. Tu je još čitav stručni Savez uz Milivoja Bebića, Boška Lozicu, Zorana Roju, Ognjena Kržića. Tu je naš predsjednik Mladen Drnasin, te glavni tajnik Ivan Milaković."

Nastavio je nabrajati:

"Nemojmo nikako zaboraviti sjajnog trenera vratara Renca Posinkovića, vrijednog Igora Pezelja, te dva fizioterapeuta, Damira Luketića i Zlatka Kercela. Sve su to kotačići koji maksimano daju svoj dio i iza ovih rezultata stoji jedan silan rad."

Međutim, uistinu ako želimo, a želimo, Hrvatsku na krovu svijeta i za 5 i za 10 godina, ulaganja u klubove moraju biti kvalitetnija, moraju biti s više razumijevanja. Kad znamo što je potrebno za jedan ozbiljan rezultat, navodi nam Perica Bukić i naglašava:

"Moramo sad javno reći da predsjednik Vlade Andrej Plenković ima jedno veliko razumijevanje. Prilikom svakod domaćeg vaterpolskog natjecanja, stajao je iza nas, projekta. Tu je krenula ta jedna lijepa priča hrvatskog vaterpola. Hrvatska je živjela s nama kroz turnir u Dubrovniku i Zagrebu, godinu i pol malo manje prije toga, živjela je kroz pohod naših momaka i izbornika, stručnog stožera, prema zlatu na EP-u. Sve to se nastavilo u Dohi."

Sve se na kraju isplatilo...

'Odličan rad i simbioza svih'

"Srebro iz Zagreba i zlato iz Dohe samo su rezultat odličnog rada. Svi zajedno smo napravili strašan posao u posljednjih dva i pol mjeseca. Neke stvari se uopće ne znaju u smislu odricanja i predanosti svih nas, ali najbitnije od svega da su izbornik Ivica Tucak, igrači i stručni stožer, HVS kao Savez, maksimalno se dali i odradili posao vrhunski."

Posebno je stavio naglasak na igrače...

"Igrači su posebna priča, kategorija. Dali su svoj maksimum da bi Hrvatska ponovno bila na krovu svijeta. Uživamo jedan ozbiljan pogled sa svjetskog trona i respekt svjetskog vaterpola. Kako organizacijski, tako i sportski. Mislim da je to jedno ogromno postignuće. Glavni cilj čitave priče, stalno i neprekidno to spominjem, je da ti sportski uspjesi učine to da što više mladih ljudi uskoče u bazen, da se što više mladih ljudi počne bavti sportom."

Ušao je Perica Bukić u problematiku generalno kod mladih danas, posebno onih najmlađih...

"Vidimo i sami, svjedoci smo ovog turobnog vremena za po tom pitanju, vidimo u kojem danas okruženju ti mladi ljudi žive. Koliko je i više nego ikad potreban i jedan sustavni rad po klubovima. Nažalost, djeca su više na ulici, kompjutoru, tabletima, mobitelima, na društvenim mrežama, nego što se bave sportom. Ovo na ulici, ulica može donijeti i sport, terene, igranje ekipnih i pojedinačnih sportova, a toga je generalno sve manje", objašnjava nam Perica Bukić i nastavlja:

"Mladi kod nas se vrlo malo ili nedovoljno bave sportom. Tu najveći značaj dobivaju klubovi, sportski savezi, koji tu djecu animiraju. Odvlače ih iz ovih svih negativnosti. Vidimo koji su problemi s pretilošću, koji su problemi zbog nekretanja ili smanjenog kretanja. Te društvene mreže su problem kod mladih generacija. Oni su ludi za njima. Dnevno borave na mobitelima po šest, sedam, deset sati."

Poslao je još jedan apel...

'Sportu moramo dati potrebnu važnost'

"Moj apel je da damo jednu potrebnu važnost sportu koju on ima, s jedne strane, s druge svih nas koji vodimo HVS. Mogu posjetiti na neke moje izjave prije 20 godina, kad sam postao predsjednik HVS-a. Tamo 2004. Nakon onih Olimpijskih igara u Ateni, kod dovođenja Ratka Rudića, kad su me pitali što mi je cilj, kazao sam - doći na vrh svijeta i ostati. Hrvatska i je 20 godina na vrhu svijeta. Podsjetiti ću da na 11 SP-a, Hrvatska je 10 puta igrala polufinale, što je spektakularan uspjeh. U tih 11 godina, ovo je osma medalja u posljednjih 11 naših zadnjih nastupa. Treće svjetsko zlato. To je čudesan domet."

Neke stvari je htio javno reći...

'Deplasirano je pričati kako vaterpolo igra svega nekoliko država'

"Te priče kako u vaterpolu ozbiljno igraju svega nekoliko država su stvarno deplasirane. Podsjetit ću da jedna Amerika, koja je apsolutno ravnopravna sa svima najbolja, završila 9. na SP-u, Da smo mi u Fukuoki završili 9. na SP-u. Moraju svi znati jedno. Prekinimo mistifikacije i obmane. Vaterpolo danas, ozbiljni vaterpolo, igra 10 reprezentacija. Te reprezentacije se bore ravnopravno za zlatnu medalju i mislim da i u drugim sportovima nema puno više država koje igraju vrhunski, bez obzira radilo se o košarci, rukometu ili odbojci."

'Nogomet ima poseban status u društvu'

A nogomet, cijene li se više uspjesi u nogometu nego u vaterpolu?

"Ne bih uspoređivao nogomet niti s jednim sportom. Nogomet je nogomet. On ima jedan poseban status u društvu. To što je napravila hrvatska nogometna reprezentacija, da su u posljednjih pet i pol godina bili jednom drugi na SP-u, drugi na Final Fouru Lige nacija, treći na SP-u, kako nacija reagira na uspjehe, e to je pravi spektakl i za mene - uspjeh bez presedana."

Perica Bukić je nastavio u jednom dahu...

"Ja im skidam kapu, nakon do poda, ali mislim da vaterpolo zaslužuje jedan dostojan respekt u odnosu na naše rezultate. U odnosu na to da smo, ponavljam u tih petnaestak godina tri puta bili prvaci svijeta, dva puta igrali Olimpijsko finale, osvojili jedno zlato pritom i srebro. Da smo tri puta organizirali sjajna Eura, uzeli dva zlata i srebro. I kad se to sve stavi na papir, to je jako i moćno, vrijedno divljenja."

'Imamo jasne pokazatelje stabilnosti'

"Kao prvi operativac Saveza u posljednjih 20 godina izuzetno sam ponosan na sve te rezultate. Reći ću samo da smo u tih 20 godina, hrvatska vaterpolo reprezentacija je imala samo dva izbornika - Ratka Rudića i Ivicu Tucka. Kad tome pridodamo i predsjednike Saveza, samo mene osam godina, Predrag Sloboda, pa Mladen Drnasin. Imamo tri predsjednika u 20 godina."

Bukić tvrdi:

"Dva izbornika u 20 godina. To je dokaz stabilnosti, promišljanja, kvalitete i organizacije. Imamo sinergiju unutar hrvatske vaterpolo obitelji od Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke, Zagreba, Korčule. Kad se podvuće crta, rezultat su uspjesi. Iako, stalno s problemima u financijama. Najveće vaterpolske sile, Španjolska, Italija, Grčka, nemaju problem financiranja, mi imamo."

I za kraj, Perica Bukić je naveo:

"Uz pomoć Vlade RH otišlo se korak naprijed u tom segmentu, moramo biti pošteni, međutim i reći da je na razini klubova nismo ni blizu potreben razine. Savez je, tu je napravljen ogroma iskorak, ali klubovi nisu ni blizu jedne potrebne razine. Nadam se da će ovi uspjesi u zadnjih dva mjeseca koji su sjajni, doprinijeti da će u tom segmentu biti napravljen ozbiljan iskorak, i s klubovima, financiranju istih", zaključio je Pero Bukić.

