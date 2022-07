Hrvatska vaterpolska reprezentacija završila je jučer svoj nastup na SP-u kao 4. Nova i pomlađena hrvatska nacionalna vrsta u Mađarsku je ispraćena s ne previše optimizma i 7 debitanata, ali izabranici Ivice Tucka pokazali su talentiranost i zajedništvo, te izborili borbu za medalju. Hrvatskoj je ovo bio deveti put zaredom na SP-u da se plasirala u polufinale. Do ovog turnira, hrvatski vaterpolo je imao sedam medalja u nizu.

'Igrači su najviše nezadovoljni'

Dopredsjednik i izvršni direktor HVS-a, alfa i omega hrvatskog vaterpola Perica Bukić, gostovao je u studiju Net.hr-a i dao svoj osvrt na završeno natjecanje.

Nije Pero govorio samo o hrvatskoj reprezentaciji i domaćinstvu SP-a koje je bilo sjajno, kao i o svemu što se događalo na turniru glede naše reprezentacije, nego je dublje ušao u genezu samog vaterpolo sporta i pričao o ostalim aktualnostima.

"Četvrto mjesto je nešto gdje si došao blizu medalje, borio se za nju, ali ju nisi uzeo. No, slično pitanje je s nama i kad si drugi. Jedino kad si prvi, onda te više nitko ne pita. Uvijek je cilj svakoj reprezentaciji doći u tu zonu medalje, polufinale. Nažalost, nismo uspjeli uzeti i osmu uzastopnu medalju na SP-u. Oni koji su uložili najviše truda i znoja u sve to su igrači, zajedno sa svojim trenerima, izbornikom i stožerom, da su oni najviše nezadovoljni. Nadali su se medalji", kazao nam je Perica Bukić i ušao u srž problema u hrvatskom sportu. Od ulaganja, pa do loše filozofije i stereotipnog shvaćanja sporta i sportaša u Hrvatskoj.

Hrvatski paradoks

"Sport je, u biti, rano odrastanje. Na sveučilištu se može primijeniti stečeno iskustvo u sportu, ali ne samo na sveučilištu, nego kasnije u životu, u poslu", rekao nam je Perica Bukić.

U svijetu se jako puno pažnje daje sportašima, dok u Hrvatskoj još ima ogroman prostor za unaprijeđenje tog sustava. Hrvatska ima jedan paradoks kad je sport u pitanju, jer se dičimo sportskim uspjesima, ali se ne razumijemo u važnost sporta.

"Sport se puno promijenio od kad sam ja bio igrač, više se u njega ulaže. Međutim, iako je hrvatska Vlada u sport uložila duplo više u odnosu na ranije, to je i dalje nedovoljno u odnosu na konkurentske zemlje. I apsolutno je danas u ovim okolnostima, pandemija i nesretnih potresa, pa i ovaj sad rat i inflacija, vrlo je teško sportu. Ulaganja su sve važnija. Mi nismo sportska nacija u ljubavi prema sportu, nego prema rezultatima. U SAD-u na sportaša gledaju kao na jednog fantastičnog budućeg poslovnog čovjeka, koji je kao mlad naučio raditi, naučio se disciplini, ulaganju itd... U školstvu nama nedostaje veće razumijevanje za sportaše i njihove obveze. Imamo nažalost vrlo loša iskustva s profesorima koji predaju u školama. Čak sam imao jedan slučaj, to ću sad spomenuti, da je jedna profesorica majci jednog djeteta koji se bavi sportom, rekla 'pa vaše dijete je preinteligentno da bi se bavilo sportom'. To je, onako, da čovjek protrne od jeze, da netko uopće na takav način može razmišljati".

'Ne sjećam se da je netko drastičnije kažnjen od Burića'

Perica Bukić pričao nam je i o Rini Buriću, odnosno o suspenziji od tri utakmice koju je zaradio zbog nesportskog poteza protiv Japana u skupini. Komentirao je i probleme s bazenima za nadolazeći Euro, koje će se organizirati u Splitu...

"Možemo to komentirati na više načina. Igrački nam je Burić svakako nedostajao. On nam je prvi bek, dečko koji je doveden na SP da bi, prije svega, on kao igrač napravio iskorak. On sudjeluje u svim fazama igre. Ja se ne sjećam kad je neki igrač bio kažnjen tri utakmice zabrane igranja na nekom EP-u ili SP-u, kao i na OI. To je drastično. No, ono što posebno boli je 1. kolo tog SP-a i utakmica Italija - Španjolska, gdje se dogodio jedan udarac preko vode, vidjela se i krv i da taj igrač uopće nije sankcioniran."

Bukić nam je ispričao što se događalo iza kulise, kakve akcije su poduzimali ljudi iz HVS-a, te što žele u budućnosti da se više ne događa...

"Nakon utakmice Italije i Grčke u polufinalu, dogodio se čitav niz udaraca, gdje je jednom od igrača slomljen nos, gdje smo mi drugi dan reagirali kao Savez i poslali u FINA-u gdje mi kao Savez podržavamo uvođenje čiste igre, kažnjavanje brutalnosti, i molimo vas da, ako vi nemate snimku, mi ju imamo i dat ćemo vam ju, na kojoj se vidi čisto udaranje šakom u glavu preko vode Talijana prema Grku, kao poslije toga Grka prema Talijanu. Nažalost, oni o tome nisu ni razgovarali. I to je nešto što se u svjetskom vaterpolu mora mijenjati i što je nedopustivo. Jer, Hrvatsku ćemo derati, a kad su u pitanju Grčka ili Španjolska, ili Italija, e onda se o tome neće niti raspravljati".

Što nam je Perica Bukić pričao i otkrio pogledajte u priloženom video intervjua.