Polufinala, završnice velikih natjecanja uvijek su otvorena i u njima je sve moguće. Hrvatska vaterpolska reprezentacija u jednom podosta izmijenjenom sastavu doputovala je u Mađarsku na SP, ne da bi bila prolaznik, nego da bi dala svoj maksimum, jer prvenstveno imaju od sebe osobno očekivanja...

Ivica Tucak: 'Imamo očekivanja prema samima sebi'

Upravo nam je to kazao nakon utakmice s Njemačkom Ivica Tucak i naglasio kako svi oni imaju očekivanja prema samima sebi i upravo na krilima jedne takve filozofije pristupaju svakoj utakmici na turniru...

"Mi smo u Mađarsku došli napraviti s jednom velikom željom što bolji rezultat, odigrati čim bolje i želimo dati svoj maksimum. Samo je to dovoljno. Ovo je jedna mlada i nova reprezentacija koja je tek u stvaranju. Međutim, ona ima potencijal koji je veliki i treba vremena za sve. Došli smo ovdje odigrati maksimalno ozbiljno turnir, dokle će nas to dovesti, ne znam, vidjet ćemo kakav će biti raspored. No, naša je želja da idemo do kraja čim više možemo", izjavio nam je glavni arhitekt uspjeha hrvatskih vaterpolista na ovom SP-u.

Povezivao do 2012. sve vaterpolske uspjehe Hrvatske

Bivši hrvatski trofejni vaterpolist, sad trener Primorja Igor Hinić (1975.), za Barakude je odigrao, prema podacima dostupnim na internetu, 417 utakmica i pritom osvojio 10 medalja. On je Barakuda s najdužim stažom u reprezentaciji. Od 1995., punih 17 godina je ovaj Div s Kvarnera bio na vrhu, igrao u top kvaliteti.

Dugo je Igor, praktično sve do 2012., povezivao sve najveće uspjehe hrvatske vaterpolske reprezentacije. Sudjelovao je u osvajanju dva europska srebra u Firenci 1999. i Kranju 2003. bio je svjetski prvak u Melbourneu 2007. i na SP-u u Rimu brončani 2009.

Osvojio je i olimpijsko srebro u Atlanti 1996. i zlato u Londonu 2012.. Bio je i član europskog prvaka u Zagrebu 2010. Dakle, trofejni hrvatski vaterpolski centar, nekad možda i najbolji na svijetu, zna kako je to igrati velike utakmice, a današnja protiv Španjolske (19.00) zasigurno spada među takve. Ulog je finale natjecanja, najmanje srebro...

'Ova Hrvatska izrazito je homogena'

"Pokazali su vaterpolisti u srijedu protiv Srbije da su jedna izrazito homogena skupina, pokazali su jednu veliku dozu agresivnosti. U polufinalu su šanse podjednake. Puno novih igrača Hrvatske reagiralo je jako dobro na SP-u. Izbornik Ivica Tucak ukomponirao je to super i očekujem da ponovno ponove dobru igru", kazao nam je Igor Hinić koga smo uhvatili za vrijeme kupanja s Vladimirom Vujasinovićem, nekadašnjim najboljim srpskim vaterpolistom s kojim je vodio velike bitke u bazenu jer su generacija. Samo je dvije godine razlike između njih dvoje. Veliki su obiteljski prijatelji. Oboje su igrali počeli igrati u Primorju i rođeni su Riječani.

"Ma, uživamo malo po otocima i kupamo se. Super nam je", kazat će Igor Hinić i izdvojiti koju minutu svog vremena na odmoru za portal Net.hr, da nam najavi današnje polufinale Hrvatske i Španjolske.

Što krasi ovu španjolsku reprezentaciju i općenito njihov vaterpolo?

"Jesu, stalno su Španjolci poput nas u vrhu, ali razlika je u tome što ova generacija Španjolske nikad nije bila na tronu. Nikad nisu bili na vrhu, uvijek su nešto blizu."

'Svaka reprezentacija nosi nešto novo'

I ova reprezentacija Hrvatske, nova, pomlađena, s novim imenima, nema više nekog istaknutog pojedinca, kapitalca...

"Ne bih se baš složio s vama, jer svaka reprezentacija nosi nešto novo, 70% reprezentacije Hrvatske koja sad igra na SP-u su igrači koji prvi put igraju na velikom natjecanju. To je za njih prilika da se afirmiraju i postanu ta imena, o kojima vi govorite".

Koliko realno ova Hrvatska u vaterpolu može daleko?

"Sve momčadi koje dođu u polufinale imaju otvoren put. Tu su sad neke, generalno pričam, reprezentacije koje su u ovom trenutku tu negdje, koje se razlikuju po tome možda kako su započeli turnir, ali sve su se te razlike sad smanjile, kako se turnir bliži svome kraju. Želja za pobjedom, agresivnost viđena protiv Srbije, obrana... Sve će to trebati imati u polufinalu sa Španjolcima. Trebat će se braniti dobro na španjolske kontre. Oni su jako dobri u tranziciji. Hrvatska ima sve ove preduvjete da napravi dobar rezultat. I Hrvatska, i Španjolska, Italija i Grčka htjet će doći do kraja."

'Imamo kvalitetu'

Tko vam se u reprezentaciji Hrvatske najviše dosad istaknuo, upao u oko?

"Evo, protiv Srbije se istaknuo Toni Popadić na golu, koji je opet ispred sebe imao jaku obranu. Sad opet imamo i tu situaciju jednu gdje smo igrali s igračem manje u rosteru, svi znamo da je Rino Burić zaradio suspenziju na tri utakmice, a meni se čini da je to još više homogeniziralo momčad. Znači, još su bili bliži, još su davali više. Od mladih igrača izdvojio bih Marina-Kragića, Žuvela je jedan all-round igrač, igra desno, ima šut, ulazi na dva metra, beka može pokriti, jedan jako vrijedan igrač. Plus, tu su ovi stari Vukičević, Vrlić, Krapić... Imamo kvalitetu i to je najbitnije".