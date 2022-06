Kad smo razgovarali jučer u najavi balkanskog Clasica između Srbije i Hrvatske (12-14) s Milivojem Bebićem, proslavljenim bivšim vaterpolistom, istaknuo nam je kako i Hrvatskoj i Srbiji nedostaju jaka imena u momčadi i kako Srbija, poput Hrvatske, trenutno u vaterpolu na SP-u ne ovisi o pojedincima...

Veliko vaterpolsko ime

"Ni oni nemaju nekih zvučnih igrača poput Vujasinovića, Udovičića, Filipovića... Imaju jednu zvijezdu Davida Mandića koji dosad nije odigrao na zavidnoj razini", rekao nam je Milivoj Bebić.

I kao da je znao da ćemo se nakon utakmice čuti sa spomenutim Vladimirom Vujasinovićem, legendarnim bivšim srpskim vaterpolistom, rođenim Riječaninom (1973.) koji je još kao mladić, noseći kapicu Primorja, dao naslutiti o kakvom se potencijalu u bazenu radi.

"Ma Beba je kralj, prijatelj. Iako je čovjek podosta stariji od mene, ali uvijek smo imali izuzetan odnos. Legenda", kazat će, pak, Vladimir Vujasinović koji se odmara na Cresu kod obitelji Hinić i svog prijatelja, nekadašnjeg velikog suparnika u bazenu, jednako slavnog bivšeg hrvatskog vaterpoliste Igora Hinića (1975.). Zajedno su i gledali utakmicu, navijali svaki za svoje...

"Ma Igor je moj veliki prijatelj, Hinići su naši veliki prijatelji. Super je ovdje na Cresu, uživamo u mirnijoj sredini. Dolazimo kod Hinića obiteljski često. Gledali smo zajedno utakmicu, ma super je stvarno sve, TOP".

Igrao za Hrvatsku, prešao u Crvenu zvezdu

Iz Rijeke je 1992. inače Vladimir Vujasinović, kao mladi hrvatski reprezentativac, all-rounder, iznimno talentiran, otišao u Beograd, počeo igrati za Crvenu zvezdu, a ostalo je povijest. Dvije juniorske i dvije seniorske utakmice odigrao je Vladimir za Hrvatsku u Njemačkoj prije tog odlaska u Beograd...

Vladimir Vujasinović je kao srpski vaterpolist osvojio čak 17 medalja, kombinirano na Olimpijskim igrama, SP-ima, EP-ima, Svjetskim ligama i Svjetskim kupovima, prema podacima s interneta. Od toga ima 7 zlatnih medalja (tri europske, jedno svjetsko i tri Svjetske lige). Znači, čovjek se naosvajao odličja. Nekoliko je puta bio i najbolji svjetski vaterpolist. Odigrao je 341 utakmicu za svoju zemlju i zabio 391 gol.

No, bez obzira na sve, Rijeka i Primorje nikad iz njega nisu otišli, ipak ga rodna gruda vuče na more. Uvijek govori kako rado dolazi u svoj rodni grad, ali često baš nema vremena za dolazak u Hrvatsku. Kad ima, onda ga iskoristi...

'Volim doći u Rijeku, ipak sam se u tom gradu rodio i odrastao'

"Trebao sam doći u Rijeku na godišnjicu mature, ali nešto mi je iskrsnulo. Maltene sam se već sve dogovorio i sve, ali nisam nažalost mogao doći. Žao mi je što nisam vidio društvo iz srednje škole, ali bit će prilike i za to. Volim ja Rijeku, u tom gradu sam se rodio, odrastao, počeo igrati vaterpolo... Tu mi je još i rodbina. Nisam čest gost, ipak su tu obveze, ali kad uspijem, doletim. Hvala Bogu da je tako", rekao nam je Vladimir Vujasinović koji nam je poput pravog sportaša, gospodina, dva puta tokom razgovora čestitao na pobjedi u četvrtfinalu SP-a:

"Što se tiče utakmice, vrlo je jednostavno objašnjenje, zato što su obje reprezentacije u istoj fazi stvaranja momčadi pred OI u Parizu 2024. Ima i u Srbiji i u Hrvatskoj dosta posla. I Savić i Tucak stvarno imaju puno posla, što se i pokazalo na turniru. Jedina razlika, po meni, da jednostavno put Srbije do četvrtfinala na turniru je bio loš što se tiče rasporeda u grupi i ulaska u četvrtfinale. Srbija je igrala protiv SAD-a u 1. kolu, to je bilo osam dana prije ove utakmice, a protiv Hrvatske jednostavno nisu bili spremni za ovu agresivnost koju je vaša reprezentacija pokazala. Realno, agresivnost viđenu u bazenu Hrvatska je stekla kroz jednu izuzetno tešku skupinu, bez obzira što možda na papiru nije bila teška. Nakon remija s Grcima, Hrvatska je igrala s Njemačkom protiv koje je imala onaj pad u igri, a protiv Japana je Hrvatska gubila poslije druge četvrtine, pa se vratila u život. Iako nisu bili kompletni, čini se to što su igrali bez mladog Burića da ih je dodatno motiviralo, dodatno su sabili redove. Često se događa da jednostavno budu spremniji i to se vidjelo na ovoj utakmici", objašnjava nam Vladimir Vujasinović i nastavlja:

'Hrvatska je bila agresivnija'

"Reprezentacija Hrvatske je bila agresivnija, ali ne zato jer su oni htjeli više pobjedu, nego je taj jedan tok SP-a doveo je do toga da Hrvatska bude puno agresivnija u bazenu. Samim time, golman Hrvatske Toni Popadić branio je puno bolje od našeg golmana i kad tome pridodamo dobru obranu, onda dolazimo do lakog zaključka da je sve to povezano s dobrom obranom Hrvata. Ne može jedno bez drugog. Još nisam vidio opuštenu obranu s odličnim golmanom. Agresivnost Hrvatske u obrani bila ključ pobjede nad Srbijom i plasmana u polufinale turnira, pogotovo u situaciji s igračem manje. Taktički je Hrvatska odigrala odlično s igračem manje. Zbog svega toga ste i pobijedili na kraju".

Vladimir Vujasinović je za Dušana Mandića, najboljeg vaterpolistu svijeta, kazao kako mu se dogodila obrana Hrvatske i kako zbog nje niti on, a niti ostali srpski vaterpolisti, nisu imali psihološki moment, dobar za početak četvrtfinala...

"Ti ne možeš na ovakav način kao što je to napravila Srbija otvoriti jedno četvrtfinale SP-a. No, želim naglasiti kako to nije krivica igrača niti stručnog stožera, nego jednostavno ta dva različita puta jedne i druge reprezentacije na ovom SP-u dovele su ih u taj raskorak i u jednom trenutku ti počneš igrati, međutim svatko tko je igrao na vrhunskom nivou, zna da je vrlo teško nadoknaditi psihološki zaostatak utakmice. I to je po meni bio ključ svega. Normalno, stručni stožer će sve analizirati, slijedi nakon SP-a Euro u vaterpolu. Mislim da će reprezentacija Srbije već na tom EP-u izgledati drugačije".

'U Srbiji se događa smjena generacije, bit će to bolje već u Splitu'

Vladimir Vujasinović nam priča i kako se toliko toga dobrog dogodilo od kad on zna za sebe u srpskom vaterpolu, kako je taj sport donosio njima puno veselja i uspjeha...

"Ma, od Jugoslavije pa nadalje, vaterpolo je oduvijek bio jak na ovim prostorima. Ne bih ja pričao o neuspjehu Srbije u Mađarskoj, nego bi radije pričao o jednoj smjeni generacije, jednoj lijepoj opomeni koju smo dobili od Hrvata. Treba biti svjestan nekih stvari koje su mogle biti bolje, ne treba sad tu nešto posebno mijenjati u reprezentaciji Srbije. Treba biti svjestan dobrog i lošeg, kao u sportu, tako i u životu. I krenuti dalje. Loše stvari se ispravljaju i ide se dalje. Nemojmo zaboraviti da je Srbija aktualni dvostruki uzastopni olimpijski prvak u vaterpolu i nikom ništa ne treba zamjeriti. Ono što treba je pustiti da se reprezentacija, formira, napravi na način na koji treba. Poznavajući ljude koje rade s tim mladim momcima, ja sam pun optimizma da će srpska vaterpolska reprezentacija izgledati puno bolje u budućnosti".

Vladimir Vujasinović secirao nam je novu mladu vaterpolsku reprezentaciju Hrvatske i iznio svoje viđenje eventualnog, mogućeg dosega izabranika Ivice Tucka na SP-u...

'Priželjkivao sam prema kosturu finale Mađarska - Srbija'

"Znate što, nešto ću vam sad iskreno reći... Dakle, ja sam prije turnira priželjkivao finale Mađarska - Srbija, po onom kosturu, kako je išao, ždrijebu... Ali, sad se stvarno može svašta dogoditi. Prvi favoriti SP-a za mene su bili Mađari, Španjolci i Grci, a svi ostali su tu negdje u tom drugom šeširu. Vidimo da su od ovih Grci među 4 najbolje reprezentacije turnira, Hrvati su isto unutra. Evo, ako se ostvari da prođu još Španjolci i Mađari, onda sam skoro pogodio, na pravom sam putu. Igrački su zreliji od ostalih reprezentacija, jer skoro ništa nisu mijenjali u odnosu na prošlu godinu", izjavio je Vladimir Vujasinović i nastavio:

"Što se tiče Hrvatske, s ovim sad što je ostvarila mislim da može uzeti medalju. To su sad dvije utakmice i otvorena priča. No, mislim da mogu biti zadovoljni ulaskom u polufinale. Hrvatska je napravila veliki posao. Ma da i Hrvatska ostane bez medalje, ovo vam je izuzetna uvertira za EP u Splitu. Značajna odluka Ivice Tucka je bilo uvrštavanje na gol Tonija Popadića, jer kad igraš protiv Hrvatske očekuješ Bijača na golu. Pretpostavljam da je i naša reprezentacija očekivala Bijača na golu, bez obzira sve. No, Toni je pokazao sve ono što je pokazivao svih ovih godina unazad, da je izuzetan golman i da se može računati na njega. Pohvalio bih kompaktnost Hrvatske, borbenost na svim nivoima".

'Poznajem dobro ove mlade igrače Hrvatske'

I za kraj nam je rekao:

"Podosta poznajem sve ove mlade igrače Hrvatske, još od kad sam vodio, bio trener mlađih kategorija u Srbiji, oni su igrali za mlađe selekcije Hrvatske. Nedostaje mi tu još koji igrač, ali vidio sam da su bili na tribinama. Mislim da se ne trebate brinuti za budućnost, odnosno rezultate".