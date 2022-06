Gledao je na brodu pobjedu Hrvatske protiv Srbije (14-12) i plasman u polufinale SP-a i došlo mu je da uskoči u vodu. Doslovno... Što zbog napetosti i oduševljenja koja je doživljavao i proživljavao tijekom utakmice, a što zbog velike želje da bude tu s dečkima, da se bori za svoju Hrvatsku za koju je uvijek davao sve od sebe.

'Svoje sam za reprezentaciju dao, ali uvijek sam na raspolaganju Hrvatskoj'

"Ma, meni dođe da uskočim kad gledam mlađe kategorije, a kamoli ne ovako i u jednoj ovakvoj utakmici, kad gledam Hrvatsku na SP-u. Ja sam svoje za reprezentaciju dao, bio sam tu kad je trebalo i uvijek sam na raspolaganju. Ali, ovo je jedna nova Hrvatska koja me oduševila", kazat će Nikša Dobud, jedan od najboljih centara u vaterpolu ikad, nekadašnji dugogodišnji kapetan Juga, ikona koja je donedavno bila praktički nezamislivi dio hrvatske vaterpolske reprezentacije.

Osvajač olimpijskog zlata s Hrvatskom 2012. u Londonu, zlata na EP-u u Zagrebu 2010., tri bronce na SP-ima, koji ukupno u karijeri s reprezentacijom ima 10 osvojenih medalja, jako dobro zna što su kreirali mladi momci Ivice Tucka.

Inače, Dobud ima i osvojenu Ligu prvaka 2006. kao i europski Superkup iste godine, a 2021. uzeo je s Pro Reccom Ligu prvaka i po drugi put u karijeri postao prvakom Europe. S Jugom i reprezentacijom Hrvatske osvojio je Nikša praktički sve, a sada osvaja i u kapici Jadrana, s kojim je osvojio Kup, toliko željeni i dugo čekani trofej splitskog kluba, prvi povijesni trofej u domaćim natjecanjima pod okriljem Hrvatskog vaterpolskog saveza, prvi nakon 30 godina suše za Jadran.

'Nisam bio optimist, ali momci su me demantirali'

Možda su jadranaši ostali malo dužni u finalu PH protiv Juga, pogotovo pred domaćom publikom, kao da su poletjeli s osvojenim Kupom. Kako bilo, i u 37. godini stasiti rođeni Dubrovčanin traje u bazenu i još ne misli stati, jer mu je preostalo još godinu dana ugovora. Nije više mladić, kaže nam Nikša, ali niti nema još nikakve zaključke glede završetka svoje velike karijere, odnosno budućnosti nakon isteka ugovora.

"Svaka čast momcima. Svima su začepili usta, pa tako možda čak i meni. Nisam ništa loše mislio, ali moram reći da nisam bio uvjeren u naš prolaz zbog svih oscilacija viđenih na turniru. Zbog crnih rupa protiv Japana i Njemačke moram priznati kako niti sam nisam bio optimist, ali su me momci, hvala Bogu na tome, demantirali i drago mi je zbog toga. Pokazali su jednu vrhunsku borbenost, agresivnost i zajedništvo koje je Hrvatska nekad imala", govori nam Nikša Dobud i ispravlja se, kazavši kako su zajedništvo imali i oni u reprezentaciji, ali kako u ovoj nacionalnoj vrsti ima dosta mladića kojima je ovo prvi ozbiljan turnir za Hrvatsku. I to stvara još jedan jači dojam. Ivica Tucak odlično je pripremio utakmicu, snimio suparnika i izrežirao zajedno sa svojim igračima pobjedu...

"Tim je ova pobjeda još veća, jer tu ima dosta novih igrača. Ono što isto tako želim i moram naglasiti je da smo jednom vrhunskom obranom i agresivnom igrom, strpljivošću u napadu, doveli Srbe u jednu veliku nervozu. Mislim da nam je najveći elan dao vratar Toni Popadić koji je u početku skinuo par teških lopti i tu smo dobili sigurnost. Na kraju smo napravili to što smo napravili. Ovo je jako dobar rezultat i jako bitan. Nismo još uzeli medalju, ali izbaciti Srbe iz konkurencije nikad nije bilo lako, pa tako ni ovaj put. Kažem, uživao sam gledati utakmicu. Svaka im čast, priča nam Nikša Dobud i naglašava:

'Momci su pokazali veliko srce i želju, svaka im čast'

"Slušajući komentare i prije, znate nije puno ljudi vjerovalo u reprezentaciju. Momci su pokazali veliko srce i želju i baš kažem, uživao sam gledajući. Ovo je TOP. Ovo je jedna nova Hrvatska koja je pokazala puno i mislim da su napravili strašno veliki rezultat izbacivši Srbiju iz konkurencije, možemo reći s turnira. Ne treba stati na ovom, ne treba niti doći u neku euforiju, ali treba se znati da je Hrvatska izbacila aktualnog olimpijskog pobjednika sa SP-a i ne treba bježati od toga."

Utakmice sa Srbijom uvijek su nešto posebno, više od obične utakmice, zbog svega što se događalo u prošlosti između nas i njih...

"Ma sigurno, uvijek je to više od samog sporta. Jedna velika želja s jedne i druge strane. Veliki pritisak isto tako. Odigrali su momci jednu zrelu utakmicu. Zaslužena pobjeda Hrvatske, lakša nego što je itko očekivao. Vrhunske uloge imali vratar Popadić, mislim da stvarno brani dobro. On je bio taj koji je zaslužan što smo u početku srušili tu barijeru Srbije i dao nam je sigurnost svojim obranama. Mali Lazić je bio fantastičan, Žuvela... Ma, svi igraju jako zrelo. Uz ove starije izgledalo je to jako dobro. Centri su isto tako odradili dobar posao. Pokazali su da ne igraju uvijek samo imena, nego da tko više želi pobjedu, da taj pobjeđuje. Ovaj put smo to bili mi."

'Možemo sve dobiti kad smo dobili Srbiju'

Može li Hrvatska uzeti medalju na SP-u?

"Ako smanjimo euforiju i nastavimo s ovakvim angažmanom i trudom kakav smo pokazali danas, možemo igrati sa svakim. To smo i pokazali, na kraju krajeva... No, ništa još nije napravljeno, ali vidim jednu pozitivnu atmosferu, dobar momčadski duh i veliku želju. Kad smo izbacili Srbiju, možemo bilo koga".