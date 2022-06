Kad je Toni Popadić osvanuo na golu Hrvatske jučer u četvrtfinalu SP-a u Budimpešti protiv aktualnog dvostrukog uzastopnog olimpijskog pobjednika Srbije, slabiji, a vjerojatno i bolji pratitelji vaterpola sigurno su se iznenadili što na vratima nema Marka Bijača.

Vujasinović: 'Značajna odluka je bila uvrštavanje Popadića na gol'

I sam Vladimir Vujasinović, bivši poznati srpski reprezentativac, nakon utakmice i plasmana Barakuda u polufinale turnira kazao nam je kako Popadićevo uvrštavanje na gol bila značajna odluka Ivice Tucka.

"Kad igraš protiv Hrvatske očekuješ Bijača na golu. Pretpostavljam da je i naša reprezentacija očekivala Bijača na golu, bez obzira sve. No, Toni je pokazao sve ono što je pokazivao svih ovih godina unazad, da je izuzetan golman i da se može računati na njega".

Što nam je Vladimir Vujasinović još rekao i o čemu smo sve s njim razgovarali pročitajte - OVDJE.

Toni Popadić nova je hrvatska vaterpolska hobotnica koja je zaključala svoju mrežu protiv Delfina. U prvoj je četvrtini imao čak 6 obrana, poluvrijeme je završio s 9, a na kraju se zaustavio na 12 obrana i bio prvo ime hrvatske pobjede.

Frano Vićan (46), legendarni bivši golman, između ostalog i Juga, Primorja, kao i reprezentacije Hrvatske, bio je broj jedan 2007. na SP-u u Melbourneu, u smislu znamenke na kapici, ali i u smislu zasluga, pa nam je nekako bilo logično da ga jutros nazovemo i porazgovaramo o Popadiću, da nam upravo on otkrije neke cake i golmanske trikove koje karakteriziraju i Tonija i vratarsku poziciju. Ipak poznaje Tonija od kad je bio klinac, talentirani mladi vratar...

Fantastično otvorio utakmicu

Frano se, inače, osim tim svjetskim zlatom 2007., okitio s hrvatskom vaterpolskom vrstom i olimpijskim zlatom u Londonu 2012. a ima i dva europska srebra. U svakom slučaju jedan je od najboljih vratara koje smo imali i pravi sugovornik na ovu temu...

"Toni Popadić fantastično je otvorio utakmicu protiv Srbije i svojim obranama je Hrvatskoj donio sigurnost, a suparnika doveo u probleme. Mislim da je to bila i najveća razlika na utakmici, baš na toj vratarskoj poziciji gdje je stvarno briljirao. Imao je niz sjajnih obrana, pogotovo u prve dvije četvrtine, dok s druge strane je Mitrović bio ispod svog uobičajenog nivoa. Općenito, Srbija nije bila dobra u obrani, nije pokazala ono na što smo naviknuli od jedne takve reprezentacije", kazao nam je u uvodu Frano Vićan i nastavio:

"Nisam unutra pa ne znam sve, ali sigurno da izbornik Ivica Tucak, zajedno sa svojim pomoćnicima, najbolje znaju zašto su stavili na gol Popadića, a ne Bijača, tko je u kakvoj formi... Gledaju ih, prate, sigurno da postoji razlog. Na kraju krajeva, Toni je pokazao što zna. Ono što je kazao i izbornik, na to se ne treba gledati, barem ja nisam tako gledao kroz karijeru, jer svi smo mi tu za rezultat momčadi. Znate, prije se na to u vaterpolu gledalo ako se izbornik odluči za jednog, da je ovaj drugi praktički mrtav. Međutim, turnir je dug i potrebno je da svih 13 vaterpolista diše kao jedan. Evo, jučer je Pop to opravdao, što ne znači da do kraja turnira nećemo trebati usluge i Marka".

Učio od jakim imena

Što je to tako dobro i karakteristično u tom 27-godišnjem golmanu Juga? Osim što je već kao 15-godišnjak bio u bazenu i učio od velikih vratarskih imena poput našeg sugovornika na kraju krajeva, ali i Mara Balića, Gorana Volarevića, Marka Bijača, Mirka Nižića s kojima je trenirao i ponešto "ukrao" kao inspiraciju?

"Popu je malo duže trebalo da dobije priliku. On je tip vratara koji je jako dug, dosta je visok i dugačak. Općenito vratarima treba malo duže da sazriju, a takvoj vrsti vratara čini mi se i malo duže. Jer, u periodu života kad su mladi, kad su djeca, tako visokim i dugačkim golmanima malo je problem u tom periodu i koordinacija, kao i snagom. Treba moći izvući te ruke koje su sigurno u rasponu oko 210 cm. Međutim, on je izuzetno motiviran mladić. Jug je pametno napravio kad ga je na par sezona poslao u Španjolsku, pa je tamo branio čitavu jednu sezonu i odlaskom Marka Bijača u Pro Recco, dobio priliku u Jugu. Sigurno tri godine Pop brani na zavidnom nivou. Ove godine po meni je upravo on najzaslužniji za Jugov naslov prvaka Hrvatske, bio je konstantan u finalnoj seriji, a na kraju krajeva znamo da nas je upravo i njegova obrana peterca odvela na OI prošle godine".

Golmanska pozicija u bilo kojem momčadskom sportu, pa tako i u vaterpolu naposljetku, specifična je pozicija u kojoj je golman sam i njegove pogreške su zato nekako i najvidljivije. To je vrlo osjetljiva pozicija koja ima neke svoje posebne karakteristike. Naravno da vratar ovisi i o obrani. Sjetite se samo kad je neki vratar dobro branio, a da je obrana bila mlitava i jalova. Može skinuti par lopti, ali u kontinuitetu čitavu utakmicu, teško.

'Konstantnost je najveća odlika golmana'

"Po meni, prvenstveno najveća odlika vratara je konstantnost, pogotovo na velikim natjecanjima i gdje ima puno utakmica. Znači, konstantnost da tvoja momčad i izbornik znaju što mogu očekivati o tebe i po meni, moraš znati stvoriti neki odnos sa svojim suigračima. Dakle, da ih na neki način natjeraš da ginu i igraju svi obranu. Ovako to sa strane to možda izgleda banalno i svatko će reći 'pa normalno', međutim kad se stvori prava kemija, to se vidi i preko TV-a. Sigurno da s godinama i s iskustvom sve postaje lakše. Vratari obično od 27. pa nadalje se govori da ulaze u svoje najbolje godine, iako normalno da imamo primjera da su vratari vrhunsko branili i kad su bili mlađi. No, hajmo kazati da od 27. pa nadalje vratari u vaterpolu ulaze u svoje najbolje godine", objašnjava nam Frano Vićan koji je uvijek u profesionalnoj karijeri kao vratar težio konstantnom traženju perfekcije...

"Mislim da je to jako bitno da se sportaš zna analizirati. Normalno da grešaka ima i uvijek će ih biti, ali najvažnije je odvojiti malo vremena i razmisliti o dobrim i lošim stvarima, te krenuti dalje. Od ničeg ne treba raditi preveliki problem i dramu. Manje-više se sve to na vrhunskoj razini zna, svi su obučeni za posao koji obavljaju, da se tako izrazim. Vratar uvijek mora gledati da bude što bolji. Meni osobno najteže je bilo... A gledajte, to ovisi i o kojem dijelu moje karijere govorimo. Već pred kraj sve znaš, čim primiš gol znaš zbog čega si ga primio. Dok si mlađi, nisi imao pojma. Barem ja nisam znao."

'Sve sam dosta sam pratio, većina igrača ima jedan do dva šuta'

Koliko je video analitika i analitika općenito bitna u današnjem vaterpolu za golmane, za dobar postotak obrana protiv nekog suparnika?

"Ja sam vam to dosta sve pratio sam, danas postoje posebni programi gdje ti odmah sve izbaci o pojedinom igraču. Sigurno da je to dosta bitno, barem je meni bilo, jer stvarno veliki broj igrača ima jedan do dva šuta. Normalno da prave svjetske klase imaju pravi repertoar i dosta se toga na njima niti ne može primijeniti, ali 90% vaterpolista ima jedan do dva šuta i pokušavaš da to ne primiš, radije dobiješ gol iz neke druge pozicije, teže, neka se namuči da bi ti zabio gol. Dakle, tjeraš suparnika na težak šut, tjeraš ga da mu bude teško zabiti gol, da se svaki put namuči. Tjeraš ga, na kraju krajeva, na šut koji i nije jača strana, da ti suparnik čime više zabija teške pogotke", zaključio je Frano Vićan.