Jedan od najboljih svjetskih kondicijskih trenera Pero Kuterovac gostovao je u studiju Net.hr. Kuterovac je član stručnog stožera hrvatske vaterpolo reprezentacije, koja je prošle subote u Dohi na SP-u okitila zlatom.

Upravo je on najzaslužniji za performans vaterpolista u bazenu i 2022. kad su na EP-u u Splitu uzeli zlato, kao i ove godine u razmaku od mjesec i tri dana od postolja na EP-u do onog najvišeg na SP-u - zagrebačkog srebra i zlata u "pustinji".

Koja je tajna njegovog uspjeha u specifičnoj situaciji koja se nikad u vaterpolu nije dogodila, niti njemu što se tiče svog posla u ekipnom dijelu sporta? Kako na nešto novo odgovoriti? Najgore su situacije s kojima se još nisi susretao. Ili jesi u slučaju Pere Kuterovca. Naime, ranije u intervjuu, za vrijeme trajanja prvenstva tamo prošlog tjedna, otkrio nam je kako je tenis, za njega, najteži sport...

"Tenis vam je mašina za pravljenje socijalnih luđaka. Igrate, putujete, pobjeđujete, gubite, putujete, tako u krug 10-11 mjeseci, pod stresom... sami... taj tenis je stvarno užasno težak i ljudi koji uđu u to, su fantastični sportaši. Cijenim ih beskrajno ", kazao nam je Pero Kuterovac.

Objasnio nam je jučer zašto to misli i detaljnije ušao u meritum stvari. Kuterovac trenira i tenisače, pazi na njihov kondicijski dio, samim time i izvedbu. Upravo je u suradnji s Bornom Gojom, Bornom Ćorićem, Dujom Ajdukovićem, naučio tempirati formu sportaša kroz kratki period na duže vrijeme. Usavršio se u tom segmentu još više u tenisu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

To je primijenio sad u vaterpolskoj reprezentaciji Hrvatske, djelomično... točnije, iskustvo koje mu je dao tenis kao sport u kondicijskom dijelu trenerskog posla pomoglo mu je da pronađe dobitnu formulu koja je odvela naše vaterpoliste do svjetskog trona.

"S tenisačima je najzahtjevnije raditi. Oni imaju jedan takav ritam,u principu tri turnira, pa dva tjedna pauze. Neku regeneraciju, kratki blok trenažni. I onda opet tri turnira i to traje deset do jedanaest mjeseci. I tako all season. Samo dvanaesti mjesec im je off season. Sve drugo je trenažni i natjecateljski period. Uvijek se ljudi čude zbog te moje širine u ovom poslu. Pitaju se kako to uspjevam?", priča nam Pero Kuterovac i nastavlja:

"Jednostavno, ja sam trener zadužen za performans. Ovisnik sam o sportu, pratim sve i znam kondicijsku pripremu ispratiti u različitim sportovima. Upućen sam u sportove, pa mi se nije problem prebacivati iz sporta u sport. Specijaliziran sam za vodene sportove, istina, ali i za tenis, rukomet, vaterpolo, nogomet...to je moja kvaliteta koju imam, moj talent", objasnio nam je svoju tajnu uspjeha na SP-u Pero Kuterovac i odgovorio nam još bolje na pitanje - zašto je za njega tenis najteži sport na svijetu?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Prvo, moramo odvojiti individualni sport od ekipnog. To su dvije potpuno različite strukture. Po psihološkim karakteristikma. Ljudi koji se bave individualnim sportovima su potpuno drugačiji od onih koji se bave ekipnim. Sportaši iz pojedinačnih sportova su introverti. Teži za raditi. Tenis je najteži zato što ste sami. Većinu vremena, vi ste sami. Putujete, igrate, dobivate i gubite, putujete, igrate, pobjeđujete, gubite i to je jedan žrvanj koji vas lomi, lomi, lomi i nije čudo što imate takve jedne reakcije na terenu poput Đokovića, koje uopće nisu primjerene sportašu, realno. Ili, da imate u tenisu sportaša koji su bili TOP 10, pa su postali alkoholičari i narkomani. Psihološki su se razboljeli".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kuterovac je nastavio secirati tenis kao sport...

"Tenis je specifičan i cijenim te ljude koji se bave tenisom. To je bitka sa samim tobom, a to je najteže. Ovdje je to, u tenisu, izraženije nego u ostalim sportovima, jer svakog 1.1. krećeš od nule. Sve što si napravio, ne vrijedi ti ništa. Moraš igrati, braniti bodove. Ako ne osvajaš bodove padaš na rang listi. Ako se povrijediš, padaš na rang listi. Nemate neku podršku Saveza da vas malo poguraju financijski, jer to sve ipak jako puno košta. Ima tisuće varijabli koje vas lome. E sad, tko to može izdržati, taj ispliva. Govorim samo o glavi. Ekipni sport je ekipa, trener, normalnije je nego tenis gdje toga nema. To radi neke ožiljke koje vas koštaju, ali tako je to u tenisu. Borba, bitka, izabrali ste tenis".

To možete pogledati u videu gore od 06.36 do 12.55.

