Primož Gliha šaljivo nam je, ali opet tako istinito, dočarao što su postali Slovenci...

"Skijaši su postali nogometaši, s Slovenija nogometna nacija".

Foto: Profimedia Slovenija u nogometnom zanosu. Navijač Slovenije na Euru iz sveg glasa bodri svoju reprezentaciju protiv Danske.

To je autoru ovih redaka slavni bivši slovenski nogometaš, danas trener, slikovito dočarao, vrativši nas u povijest. Sat povijesti, pomalo i zemljopisa.

"Moramo u povijest, pričati o povijesti nogometa na ovim prostorima. Vi ste puno mlađi, ne znam da li znate, ali za vrijeme bivše Jugoslavije Slovenci su bili svrstani u skijaše. Zbog geografskog položaja i toga što su nam išli zimski sportovi. Slovenci kao nogometaši bili su, više-manje, u drugom planu, a sad smo postali nogometna nacija. Tamo neki skijaši, s brda i dolina, postali su nogometaši i to puno bolji nego skijaši. Povijest je pokazala da nije ono prije bilo točno, da smo itekako dobri u nogometu. Dva puta smo bili na SP-u, dva puta na Euru", objasnio je Primož Gliha koji žali za propuštenim protiv Danske, ali i navodi kako su i Slovenci i Danci mogli uzeti sva tri boda. Optimističan je Gliha za današnji sraz Slovenije i Srbije na Euru od 15.00. Bit će to susret 2. kola skupine C na Euru...

Čitava Slovenija nabrijana je na nogomet kao nikad...

"Neke se stvari mijenjaju, a u proteklih 50 godina promijenilo se puno toga i izdogađalo isto tako. U Jugoslaviji se odlučivalo nekad koji sportovi će u kojoj republici u Jugoslaviji biti primarni. Pošto smo mi Slovenci s brda i gora, ono, po šumama i gorama, Sloveniji kao socijalističkoj republici gurnuto je skijanje, zbog tradicije zimskih sportova. Ipak smo alpska zemlja, iako smo oduvijek bili dobri nogometaši. Sad se to itekako vidi", navodi Primož Gliha.

Slovenija, Srbija, Albanija, svi se u nogometu dižu na prostoru propale Jugoslavije.

"Samo se još jadni Crnogorci nogometno ne dižu. Crnogorci i Bosna i Hercegovina. Zamijenile su se neke uloge očito".

I Hrvatska je, nažalost, u padu što se tiče reprezentativnog nogometa, kako trenutno stvari stoje...

"Vidjeli smo što se Hrvatskoj dogodilo protiv Albanije i što se vašoj reprezentaciji događa na ovom Euru. Albanija, autsajder protiv Hrvatske, tako se nametnula i postavila je vašu nacionalnu momčad u posljednjih 5 minuta susreta u situaciju kao da Hrvatska nikad ništa nije napravila, kao da se ne radi o tako jakoj i uglednoj reprezentaciji, grupi ljudi, jakim igračima, odnosno kao da se radi o amaterima. Bez ljutnje Hrvati, ali stvarno je tako izgledalo. Albanija je u posljednjih pet minuta susreta izgledala kao reprezentacija koja ima tradiciju velikih rezultata i ugled, a ne Hrvatska."

Što se događa s hrvatskom nogometnom reprezentacijom?

"Događa se zub vremena, biološki sat. Morate shvatiti, koliko kod to bilo bolno, da svemu jednom dođe kraj i da nešto samo jedno određeno vrijeme traje. Sve ima svoj rok trajanja, pa tako igrači, momčad, generacija, selekcija, treneri isto tako... u prirodi je to tako. Ljudski zakon je da se sve jednom završi, a jedna slavna generacija hrvatske reprezentacije očito je došla do kraja, koliko kod to vama Hrvatima bilo bolno jer ste fanatični i jako volite svoju nogometnu reprezentaciju koja vas je naviknula na uspjehe. Međutim, današnji nogomet, moderni nogomet, je vrlo brz i dinamičan, previše zahtjevan. Morate znati da se danas sve brzo mijenja, pa tako i nogomet. Nogomet je posljedica promjena u životu, a čovjek da bi opstao, na promjene mora biti spreman i prilagodljiv."

Za kraj, Primož Gliha govori:

"Na ovom Euru bit će prvi onaj koji je sposoban prilagodit se na te promjene i pravilno reagirati. Svaki trener griješi, pa tako i ja i Zlatko Dalić. To je normalno. Sposobnost prilagođavanja, trener koji će to imati, momčad koja će znati odgovoriti tim zakonitostima današnjeg modernog nogometa, ta reprezentacija osvojit će Euro. Rezultat i pobjeda najviši je oblik autoriteta i priznanja. Samo te rezultat spašava na izborničkoj klupi ili na trenerskoj nekog kluba", zaključio je Primož Gliha.