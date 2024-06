Hrvatska nakon dva dvoboja na Euru, protiv Španjolske i Albanije, ima samo jedan bod. Nakon što smo izgubili 3-0 protiv Furije u Berlinu, u Hamburgu smo odigrali 2-2 s Albancima.

Još ništa nije izgubljeno, no jasno je kako će nam trebati pobjeda protiv Italije u Leipzigu u ponedjeljak od 21 sat.

Jutro nakon remija protiv Albanije medijimase od obratio izbornik Zlatko Dalić koji se za početak ispričao fotoreporterima jer ih je komentarom uvrijedio ranije.

"Naučio sam na kritike, puno više nego na pohvale, iako je u mojih sedam godina bilo puno više dobrih stvari nego loših. To je realnost, kako god završi, bit će moja odgovornost. Kritike prihvaćam, uvijek kažem kada se traži krivac 'ja sam taj'. Isto tako, kada osvajamo medalje, znam da je moja uloga tu nikakva i da sam ja tu slučajno, ali s tim se mogu nositi. Meni dragi bog daje koliko mogu nositi", započeo je Dalić pa komentirao igrače koji su donijeli energiju u nastavku utakmice:

"Jesu, donijeli su energiju, potrgali se da donesu rezultat u našu korist. Napravit ćemo sve da se pripremimo za Italiju".

Najviše se spominju izdanja Marcela Brozovića.

"Marcelo je velikan hrvatskog nogometa, uvijek daje maksimum. Poslije Portugala nismo tako govorili, tad je bio sjajan. Sad je činjenica da ne funkcioniramo kao ekipa, onda ni on nije najbolji. Nikad nismo ovoliko lakih lopti izgubili u veznom redu, pa Broz sve spašava. Nije samo do Broza. Moja ideja je da imamo posjed lopte preko ta tri vezna, da se otvaramo s tri igrača. Brozović možda je u lošijoj formi, ali utakmica protiv Portugal je bila dobra, Španjolska kakva je. Puno je grešaka ispred njega, ispadne da on nešto ne pokrije. Ne možemo samo o pojedincu. Saudijska liga takva kakva je, imao je tamo dobru sezonu. Kanteova utakmica za Francusku je dokaz da ta liga nije bezveze."

Hrvatskoj je pred ispadanje s Eura.

"Bili smo na rubu ispadanja i u Kataru i na prošlom Euru. Pobjeda nam znači prolaz, poraz nas izbacuje. Moramo prihvatiti odgovornost i popraviti svoje greške. U Rusiji smo u grupi primili jedan gol samo, a ovog puta pet. Nakon Portugala smo svi govorili da je to, to. To moramo promijeniti i svjesni smo toga. Za nas je ovo nokaut faza."

Jedna smo od tri momčadi koja nema igrača sa žutim kartonom.

"To je sigurno pokazatelj da nismo dovoljno agresivni i da nismo blizu igrača. Protiv Albanije primimo gol nakon centaršuta koji moramo blokirati. Nismo dobri u tom dijelu igre, puno puštamo. Fali agresije i to zasad nismo uspjeli postaviti. Svi golovi koje smo primili bili su olako. Zadnji gol protiv Albanije iz polukontre primimo."

Dobio je izbornik i pitanje kako komentira izjave da bira igrače prema starim navikama.

"Nisam to čuo. Ponašam se svih ovih godina kao izbornik i igraju oni koji zaslužuju. Biram sa stožerom što mislim da je najbolje. Naravno da neki imaju zasluge, ali igraju oni koji mislim da su najbolji. Ovdje su oni koji zaslužuju biti ovdje. To se vjerojatno odnosi na starije igrače i ja ću biti uz njih dok god sam živ, ali igraju oni koji zaslužuju."

Postavlja se pitanje jesmo li slabo fizički pripremljeni.

"Mi smo druga reprezentacija po pretrčanim kliometrima nakon prvog kruga. Ali nismo blizu. U Portugalu smo svi stajali blizu, sad smo preširoko i predaleko, ne idemo u zajednički presing, tu se pogubimo. To je dokaz zadnji gol protiv Albanije. Ostali smo tri na tri, nismo blizu, daleko smo."

Protiv Albanije izbornik je htio uvesti Pjacu i Baturinu, no odustao je od toga.

"Htjeli smo s Pjacom dobiti lijevu stranu i dobiti na prodornosti. Kad smo dali drugi gol, promijenili smo ideju. Znali smo da Perišić ne može do kraja utakmice igrati u tom ritmu i to je bio razlog."

Perišić?

"On pokušava, radi sve u smjeru da se vrati, ali nije lako nakon devet mjeseci. On da je koliko može."

Za kraj je izbornik otkrio zašto je Petković dobio prednost ispred Budimira.

"Znali smo da ćemo imati posjed, tu nam je onda Bruno važniji igrač. Zna iznuditi prekršaj, koncepcija nam je bila da lopta dođe do Brune, pa igrači ulaze u prazan prostor. To je bila naša ideja, da ćemo tako pokušati. Stajali su u zoni, mi smo računali na pasove i proboje. To smo htjeli dobiti s Brunom, zato smo se odlučili za njega. Nije Ante izgubio svoje mjesto."