Hrvatska se priprema za novi izazov na Euru i svi su svjesni da se neke stvari pod hitno moraju popraviti, odnosno da nešto treba mijenjati. Albanija je opasna i to će biti drugačiji susret nego protiv Španjolske. Međutim, Vatreni su sposobni preokrenuti situaciju u svoju korist i vjerujemo u takav rasplet.

Goran Lacković trener je u bahrenskoj nogometnoj reprezentaciji, bivši asistent Niki Kovaču na klupi Hrvatske na SP-u 2014. u Brazilu i poslije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, te bivši dugogodišnji profesor na Nogometnoj Akademiji.

Također, bivši je pomoćni trener u AS Monaco. Ne voli kad ga se oslovljava s profesor, titularno.

Ušao u meritum stvari

"Kad mi kažete profesor vidim nekog starijeg, a ja se, hvala Bogu, držim još dobro", u šali nam je rekao Goran Lacković i nasmijao nas. Analizirao nam je utakmicu, odgovaravši na sva naša pitanja.

Bio je pričljiv, detaljan i stručan u objašnjavanju situacija koje su se dogodile u igri hrvatske nogometne reprezentacije protiv Španjolske na Euru u Njemačkoj. Secirao je sve, svaki segment koji je bio ključan, te ušao u meritum stvari.

"Odmah na početku želim reći kako vjerujem u pobjedu Hrvatske protiv Albanije i Italije. Nadam se da ćemo proći dalje jer je Hrvatska kvalitetna i dobra, bez obzira na trenutno nacionalno stanje, svjest i razmišljanje o Vatrenima nakonoraza od Španjolske", navodi Goran Lacković i dodaje:

"Općenito je problem hrvatske nogometne reprezentacije taj što nismo ekipa koja igra onaj gegenpressing. To je u današnjem nogometu moderno. Gegenpressing je nogometna taktika u kojoj momčad, nakon gubitka posjeda lopte, odmah pokušava vratiti posjed umjesto da se ponovno grupira", objašnjava Goran Lacković i nastavlja:

"Način na koji igraju Njemačka, Italija, Španjolska i, vidjeli smo i Švicarska te Engleska. Znači, brza, promptna, dinamična reakcija odmah po izgubljenoj lopti. Znali smo protiv Španjolske nekad odigrati dobro, ali to sigurno nije karakteristika naše ekipe. Neimnovno u današnjem nogometu da kad izgubiš loptu, da je odmah ideš vratiti, da ju vratiš. Na taj način umaraš suparnika i kad je lopta kod tebe, lakše je."

Naglasio nam je i jasno prokazao gdje je griješila obrana, kakav problem imaju Vatreni u igri i što trebaju popraviti, da bi bili bolji već u srijedu od 15.00 u Hamburgu protiv Albanije?

Vidjeli smo koliko su Albanci nezgodni i pakleno opasni. Italija ih je dobila, istina, izdominirala, ali rezultatski tek s 2-1. Albanci su brzinski poveli i umalo pred kraj izjednačili. Na ovom prvenstvu igra se brzi i okomit nogomet, a Vatreni ne igraju niti brzo, niti okomito. Sve nešto u stranu i širinu, a na krilima smo spori. Kramarići i Majer nisu krilni nogometaši. Jedan je polušpica, drugi veznjak.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Je li ova Hrvatska prestaromodna u odnosu na, primjerice, Španjolsku, odnosno igra li Španjolska premoderno za našu reprezentaciju?

"Teško je govoriti o modernom nogometu i modernim zahtjevima. Naravno, vrhunski trener i vrhunske ekipe postavili su neke visoke ljestvice koje, eto, pokušavaju svi slijediti. Dakle, što se tiče utakmice, tužni smo zbog poraza i 3-0 gol razlike. Žao nam je i to što Petković ono iz penala nije zabio, odnosno što se njegov pogodak poništio jer je Perišić nogom bio unutra. To je, onako, generalno, neke stvari", kazao je Goran Lacković i naglasio da, dokle god mi imamo našu veznu liniju koja će dominirati, a koja nam je donijela i najveće uspjehe i koja je, po njegovom skromnom mišljenju još uvijek jedna od najboljih veznih linija na svijetu, mi ćemo imati igru. Luka - Brozović - Kovačić praktički određuju kojim ćemo ritmom i stilom igrati.

'Neke stvari moraju se promijeniti'

"Tu se možda krije nešto u onom pitanju. Neke stvari se moraju promijeniti. Jednostavno, Hrvatska igra na način s nekakvim dugačkim posjedom koji ćesto nije progresivan, koji često ide u širinu, u stranu. Nedostaju nam možda i igrači koje bi mi pokušavali naprijed malo više u nekim vertikalnim ili okomitim stvarima. Očito je da nakon ova dva dana Eura u nogometu to bilo vidljivo u reprezentaciji Njemačke, Italije i Španjolske, pa i Švicarske. Oni su sa sitnim okomitim pasevima probijali suparničke linije. To je bilo evidentno, a mi to nismo vidjeli u igri hrvatske nogometne reprezentacije, da se ne lažemo", govori Lacković.

Uzdali smo se u obranu i toj savršenoj singerici protiv Portugala u obliku tandema Šutalo - Pongračić, međutim ostalo je samo na tome. Obrana je apostrofirana kao glavni krivac i uzrok ovog poraza. Trpila je pozicijska igra, a nedopustiv je pogodak, odnosno način na koji smo dobili treći gol, nakon kornera i ubacivanja. Da igrač primi loptu iza obrane i matira golmana, takva reakcija obrane je nedopustiva i stvar je odgovornosti i pristupa.

Način igranja i kako smo primali golove

"Jedan od najvećih razloga poraza je, ne krivnja zadnje linije, nego način igranja i kako smo primali golove. Treba reći i ovo - imam neko iskustvo iz reprezentacije. Igrači u reprezentaciji moraju sazriti zajedno kao jedna cjelina, kao jedna ekipa, a ipak je ovo sad neka nova zadnja linija. I Stanišić koji je bio - nije bio standardan. Ista stvar važi i za Šutala. Pongračić pogotovo. Ajde, Gvardiol je tu standardniji. Sve su to kvalitetni nogometaši. Kod Josipa Šutala koji je izuzetno kvalitetan nogometaš, te neke stvari vidjeli i kroz igru u Ajaxu. Isto ta neka njegova pozicijska ponašanja u nekim situacijama koje se događaju. Gvardiol je jedan od naših glavnih igrača i kad se sve to zbroji i oduzme, ipak nije bilo dovoljno da protiv Španjolske obrana Hrvatske bude granitna, pokretna, nepredvidiva, da Šutalo i Ponračić budu igrači koji stvaraju višak."

Foto: Screenshot - Sofascore Poredak u skupini B nakon odigranog 1. kola.

Prvi i treći gol nogometni treneri zovu, taj segment nazivaju - ponašanje obrambenog igrača na tzv. otvorenu loptu suparnika. Otvorena lopta znači da lopta nije blokirana. U takvoj situaciji treba brzo zatvoriti okomicu ili najopasnije prilaze golu u putu. Kod prvog pogotka Španjolske, Ruiz je imao otvorenu loptu i tu smo trebali skupiti sredinu. Nažalost, Šutalo je otišao za igračem, Pongračić se nije na vrijeme skupio i lopta je prošla kroz centralu, Ruiz ju je znalački plasirao. Znači, to je segment ponašanja, odnosno kako se treba ponašati na tu loptu.

Prvi je princip, objašnjava nam dalje Goran Lacković, spriječit mogući okomit prolaz ili najbližu liniju dodavanja do našeg gola.

'Obrana nije bila na nivou'

"Mi to nismo radili i ne znam iz kojeg razloga je Stanišić zakasnio kod toga. Šutalo je krivo rezonirao i išao zatvarati pogrešno lijevo dodavanje. Nije rezonirao i zatvorio ono što je naj najbitnije i krucijalno, a to je taj mogući okomit pas koji se dogodio. Međutim, i Pongračić je tu. Svi su kasno reagirali. Što se tiče trećeg gola, kod kornera, nedopustiva je koncentracija zadnje linije. Vidi se da Yamal ubacuje loptu i hrvatska obrana ne reagira. Pongračić je zaspao i neko iza njega, a vidjelo se da slijedi ubacivanje, da slijedi centaršut. Zaspala je obrana, a nije smijela u jednoj takvoj situaciji". To su neka ponašanja koja govore o (ne)zrelosti naše zadnje linije. "

Hrvatska obrana prilikom trećeg gola bila je uspavana, neaktivna. Pongračiću se igrač zavukao iza leđa. Carvajal. Takvo što treba pratiti. Gledali smo Ligu prvaka i što se dogodilo. To je čovjek koji nema visinu, ali koji odlično napada prostor i loptu.

'Na ubačaj Yamala naša obrana nije reagirala'

"Na ubačaj Yamala naša obrana nije reagirala. Ne branimo. Gledamo loptu i što nam se događa iza leđa. Ne branimo gol. Ali pazite, sve je to proces koji moramo proći. Imamo novu obranu".

Jesu li nas Španjolci toliko iznenadili visokim presingom da smo bili tako nemoćni u prvih 15 minuta ili je to stvar odgovornosti i pristupa?

"Španjolska vezna linija je pokretljivija nego naša. Mi nemamo odgovor za ekipe koje znaju visoko pritisnuti, pa se postavlja pitanje je li bolje ispucati dugu loptu i braniti se ili izlaziti s njom. Cilj je da naša lopta dođe do naše vezne linije koja je dobra, koja dobro reagira pod presingom i onda je suparnik u opasnosti. Španjolci su to znali. Nisu dozvolili da lopta dođe do naše trojke - znači do Luke, Matea i Marcela. Međutim, za primjetiti je, znači, da je Hrvatska kasnije napravila isto Španjolskoj. Niti oni nisu mogli izaći s loptom 10-15 minuta van. Na kraju smo mi bili ti s većim posjedom, ali pitanje tog posjeda je li on visoko progresivan, imate li više vertikalnih lopti itd."

Svaka utakmica je priča za sebe

Nažalost, nismo imali odgovor, ali španjolska vezna linija je puno pokretljivija, brža nego naša koja je magija, ali sporija magija nego La Rojina. Magija na magiju - pobjeđuje brža. I krila su nam spora. Ni tu nije bilo magije ni hitrosti.

"Ovo je već odgovor i priprema za ono što ćete me pitati i za utakmicu protiv Albanije. Logična ideja naše reprezentacije je bila kako smo igrali protiv Portugala, kad nam je to uspjelo. Znači, svaka nova utakmica je nova priča. Španjolci su nas analizirali dobro nakon te utakmice i uočili jako dobro da smo generalno igrali na krilima s igračima koji nisu krila. Ideja je sigurni bila da Majer kao vezni igrač, plemenit vezni, da s desnog krila obrnutom nogom, znači, ulazi u sredinu, stvara još neki određeni višak u veznoj liniji i u međuprostoru. Isto kao što je bila ideja na lijevoj strani. Kramarić se u toj ideji nekako na početku pojavljuje kao krilo, ali da onda ulazi više unutra. Pa čak više u box, odnosno šesnaesterac. Kao pomoć Budimiru, a Kramin šesnaesterac, odnosno igra u njemu i oko i je primarno. To je njegova kvaliteta, a ne krilna pozicija. I onda da na taj način omogućavamo ulazak iz drugog plana Stanišića i Gvardiola.

Španjolci su to prilično dobro osujetili. Ulaskom Majera u sredinu, promjenom smjera, nismo dobili puno zbog spomenute njihove pokretne vezne linije.

"Budimir je onda često ostajao sam. Nismo imali krila, a pokazalo se i da će nam to trebati protiv Albanije, da moramo imati drugi način igre, a to je način kad imamo Perišića, tj tipično krilo, kad ima autoput liniju, da se navlači igra kroz sredinu i da se onda igraju bočne pozicije. Trebat će razmišljati i o drugom krilu. Sigurno je bila ideja da oboje krilnih igrača ulazi unutra, međutim Nico Williams i Yamal su se više nametnuli našim bekovima, nego oni njima. I Gvardiolu i Stanišiću u obrani. Bez obzira na sve navedeno, a pričamo, evo, skoro 20 minuta, iskreno vjerujem i mislim da Hrvatska u srijedu može uzeti bodove Albaniji, pa nakon toga i Italiji. Hrvatska je ipak Hrvatska, bez obzira na sve", zaključio je Goran Lacković.