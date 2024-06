Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je na startu Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Što je u subotu na Olimpijskom stadionu u Berlinu, pred više od 50 000 hrvatskih navijača, krenulo po zlu protiv Španjolske, zašto smo tako teško izgubili, je li uopće bilo pozitivnih stvari u igri Hrvatske, te što pod hitno Vatreni moraju popraviti u igri? Na ta i sva ostala pitanja Marijo Tot nam je dao odgovor.

"Rekao sam prije par dana, nakon naše pobjede protiv Portugala, rekao da su prijateljske utakmice jedna stvar, a stvarne utakmice za bodove druga stvar. Rekao sma tada da bi Hrvatska dodatno trebala popraviti segment kolektivne obrane. To protiv Španjolaca nije dobro izgledalo i vrlo smo lako primali golove i to preko mjesta na terenu gdje se to nije smjelo dogoditi. U početku nas je Španjolska iznenadila visokim presingom na naše stopere i vezne igrače i time su nam potpuno anulirali otvaranje iz prve trećin eterena, gdje smo mi morali preskakati igru i vrlo su lako dolazili do jednostavnih lopti iz kojih su nam pravili probleme".

Što nam je Marijo Tot sve rekao i koje segmente je analizirao, pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Dani Olmo prokomentirao je utakmicu Španjolske i Hrvatske.

