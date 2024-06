Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je navečer, na Olimpijskom stadionu u Berlinu, u 1. kolu skupine B Europskog nogometnog prvenstva, doživjela debakl protiv mlade i brze Španjolske. La Roja je pobijedila Vatrene uvjerljivo s 3-0. Sva tri gola su pala u prvih 45 minuta. Goran Tomić, jedan od najboljih hrvatskih nogometnih trenera, odmah u startu razgovora za Net.hr smiruje strasti.

"Ne treba sad gaziti izbornika, stručni stožer, igrače, ne treba drvljem i kamenjem po dečkima. Razočarani jesmo, ali nije katastrofa niti smak svijeta. To je nogomet, takve se stvari događaju, iako nismo očekivali baš takav poraz", govori nam Goran Tomić možda dvije minute nakon završetka susreta.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

"Ušli smo mlako u utakmicu i doživjeli bolno prizemljenje. Hrvatska je ušla u utakmicu s previše respekta prema Španjolcima. Očekivali smo puno jači ulazak u utakmicu. Prepustili smo im posjed odmah. Španjolci su nas visokim presingom pritisnuli, uzeli posjed, bili bolji u tim drugim loptama. Kad smo se malo stablizirali, primili smo gol iz tranzicije. To nas je dosta poremetilo. Uzeo nam je i drugi gol dosta toga i rekao bi da nas je treći gol ugasio, ugasio je sve nade Hrvatskoj u utakmici. Prvih 45 minuta je bilo loše, za zaborav", priča Tomić.

Kako je Hrvatska igrala Goranu u nastavku susreta?

"Tako da su Španjolci rutinski utakmicu priveli kraju. Imali smo dvije šanse, ali smo generalno jako malo pokazali da bi se vratili. Nismo bili dovoljno agresivni tijekom cijele utakmice, mlaki smo bili u duelima. Nismo bili pravi, nije to bila Hrvatska na koju smo naviknuli. Prvenstveno nas je mlaki ulazak u utakmicu koštao poraza. Nedostajalo je Hrvatskoj žustrine i prave energije. Izgledali smo kao da je kraj turnira, a ne početak. Djelovali smo previše ispuhano. To mi je upalo u oči. Druga stvar, obrana nam nije izgledala uigrano. Neuigrano i raštimano je izgledala obrana. Moramo to popraviti".

Goran Tomić navodi:

"Ponavljam, nemojmo pljuvati izbornika i igrače. Loše smo otvorili Euro, ali imamo još šanse za dalje. To je turnir. Idemo protiv Albanije i Italije biti bolji i osigurati plasman dalje. Ova reprezentacija ima znanja i kvalitetu, ima hrabrost. Imali smo mi puno takvih situacija, pa smo se iz teških situacija izvukli. Moraju izbornik i stručni stožer dobro analizirati utakmicu, što je pošlo po zlu. Glavu gore, bit će bolje protiv Albanije. To je tako, to je nogomet."

Napomenuli smo Goranu Tomiću da je Argentina prije dvije godine na SP-u prvi sraz izgubila od Saudijske Arabije, pa su na kraju postali prvaci svijeta.

"Bravo, najbolji primjer. Bilo je puno tijekom povijesti reprezentacija koje su mlako, loše, uspavano ušle u turnir, pa su kasnije, kako je turnir odmicao, te su momčadi podizale formu i nivo igre. Argentina u Katru je najbolji primjer. Nisu padali u bed, nego su se skupili i još bolje zaigrali. Nije sramota izgubiti od Španjolske, ali u reprezentaciji moraju sve u detalje analizirati", zaključio je Goran Tomić.