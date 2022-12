Prije 8 i pol godina bio je uz Vatrene u Brazilu na SP-u. Sjedio je Goran Lacković, poznati nogometni stručnjak, na klupi Hrvatske kao pomoćnik tadašnjem izborniku Niki Kovaču. Hrvatska je izgubila s 3-1, povela autogolom Marcela. No, u toj utakmici vidjele su se konture i obrisi jedne velike generacije koja je 4 godine poslije u Rusiji igrala finale.

Velika generacija plus mladi lavovi

Danas, dio te velike generacije plus novi mladi lavovi i ostali jurišnici srušili su Brazil, najuspješniju nogometnu naciju na svijetu.

Brazil je u dosadašnji 11 polufinala pet puta otišao do kraja osvojivši svjetski naslov (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Dva puta je bio drugi (1950, 1998), dva puta treći (1938, 1978), a dva puta četvrti (1974, 2014).

Nije gotovo dok Hrvati ne kažu da je gotovo! Novi je slogan nogometa. Ma, komotno ga možemo koristiti. Kao nekoć za Nijemce...

No dobro, pustimo sad Nijemce, Hrvatska je u polufinalu SP-a. Kako to dobro zvuči, pomalo nestvarno. No, ipak poznato... Goran Lacković presretan je zbog epske pobjede Hrvatske nad Brazilom. Čitav svijet bruji o tome, u pravom smislu te riječi... Ovog puta u pravom...

'Pokazali smo da smo sam svjetski vrh'

"Proživljavao sam utakmicu, proživio sam ju i doživio kao i čitav hrvatski narod. Čestitke stožeru, igračima na odličnoj utakmici. Generalno, ovom smo utakmicom pokazali da smo sam svjetski vrh i da može otići do kraja. Kad slaviš nad Brazilom u ovom stanju trebaš reći da možeš biti svjetski prvak, bez bilo kakve sumnje. Taktički fenomenalno odigrana i odrađena utakmica", govori nam Goran Lacković i dodaje:

"Hrvatska je dobro držala obranu. Dobro, možda u nekim trenucima nismo bili dovoljno opasni, ali izdržali smo do kraja, do penala, vjerovali i eto, nagradilo nas je. Na kladionicama su se sad promijenile neke stvari. Naravno da trebamo ići utakmicu po utakmicu, ali kvalitetom, disciplinom, energijom i talentom, stručnim vodstvom, možemo biti svjetski prvaci. Ne kažem da ćemo biti, ali ne bi bilo nezasluženo da budemo".

Vratili smo se iz ovog veličanstvenog, posebnog trenutka malo u prošlost. Tada smo tugovali, ali i taj poraz nas je pomalo sve izgradio - i kao sportsku naciju - a posebno je karakterno izgradio naše nogometaše - tadašnje i buduće. Da se razumijemo, nije to bio sad neki tako dramatični poraz, ali Vatrenima je to bilo dobro iskustvo.

"Na brazilskom SP-u otvorili smo turnir upravo s Brazilom i, nažalost, izgubili 3-1. No, isto smo odigrali jako dobru utakmicu. No, tako blizu, a tako daleko je to bilo. Ipak su neke nijanse presudile da nismo uspjeli dobiti, odnosno izboriti pozitivan rezultat. No, neka je ova generacija čak malo slatko osvetila i taj poraz", ističe nam Goran Lacković.

'Ma, to su svjetski šampioni'

Sad kad je Hrvatska prošla Brazil i izborila polufinale, možemo li do kraja? Vatreni su mentalno najjači na svijetu...

"Gledajte, imate neke slike s ove utakmice koje mene vuku. To su - slika sljedeća - ono što sam taktički znao je da kad mi držimo loptu, oni to ne vole. Ne samo kad im se uzme nego kad im se drži lopta dugo i kad oni moraju trčati za njom. Isto, kad im se okreće strana. Oni to ne vole i onda u nekim trenucima stanu i uopće ne igraju fazu obrane, kao što su radili Vinicius Junior i Neymar."

I onda nam je ušao u dubinu i prilično slikovito opisao što simbolizira ovu reprezentaciju, što simbolizira Hrvatsku?

"Međutim, neke slike s terena - to su vam postizanje pogotka i slika Luke Modrića u dva navrata - 115 minuta kad smo izjednačili na 1-1 Luka je gurao je našu ekipu, gurao je igrače, da idu po pobjedu. Nije to dovoljno, idemo po pobjedu. Kad zabije penal u raspucavanju, Luka prvo sam sebi čestita i odmah se okreće prema Livakoviću 'mali pazi, Livi, ajde obrani'... Ma, svjetski šampioni. Imaju i zbog čega biti - zato što su žele tu pobjedu, gladni su. Oni nikad ne spuštaju glavu, ma i kad je situacija naizgled bezazlena, oni vjeruju. E, to je Hrvatska", zaključio je Goran Lacković.