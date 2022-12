Hrvatska nogometna reprezentacija, po drugi put zaredom na SP-u, plasirala se u polufinale turnira. Čitava nacija je u transu, svi koji vole Hrvatsku noćas će slaviti. Naši junaci, kraljevi mentalne snage, treći put u svojoj povijesti izborili su plasman u polufinale Svjetskog prvenstva, dok je Brazil šesti put poražen u četvrtfinalu. Nakon 1998. i 2018. godine hrvatska nogometna reprezentacija je treći put u svojoj povijesti izborila plasman među četiri najbolje momčadi na svijetu.

Od Francuske 1998. do Katra 2022.

Prvi put nam je to uspjelo u Francuskoj 1998. godine pobjedom protiv Njemačke u četvrtfinalu sa 3-0. U jednoj od najsjajnijih pobjeda u povijesti naše reprezentacije golove su zabili Robert Jarni (45), Goran Vlaović (80) i Davor Šuker (85). Hrvatska je potom poražena u polufinalu od Francuske (1-2), ali je u susretu za broncu porazila Nizozemsku (2-1).

Na novo četvrtfinale čekali smo 20 godina, sve do World Cupa u Rusiji 2018. godine. U četvrtfinalu ruskog mundijala čekao nas je domaćin, a odabranici Zlatka Dalića slavili su 4-3 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 2-2 nakon 120 minuta igre.

Kopić nam se javio dobro raspoložen, pun smijeha, veselja i u dresu naših junaka

"Vatreni" su potom u polufinalu nakon produžetka porazili Englesku (2-1), a u finalu izgubili od Francuske (2-4). Treće četvrtfinale donijelo je ogled protiv peterostrukog svjetskog prvaka Brazila i Hrvatske. Da, čudesni podvig zemlje koje zbog situacije u zemlji, ekonomske i gospodarske, broji nešto manje od 4 milijuna ljudi. No, sigurni smo kako Hrvati diljem svijeta slave ovu epsku pobjedu, epski podvig.

Željko Kopić, ugledni hrvatski nogometni trener, javio nam se putem google meeta i analizirao utakmicu za Net.hr. Kopić je, kao i svi, iznimno (pre(sretan zbog viđenog danas na Education Cityju, doživljenog, drame koja je ponovno prošla naša nogometna izabrana vrsta. Inače, odmah su nam u kadar upale zavjese od Željkove supruge. Kopić je na sebi imao dres u kojem Hrvatska nastupa u Katru i u kojem je odigrala sve utakmice dosad. Sve je bilo nekako posebno, drugačije. Željko, inače lik uvijek spreman na zafrkanciju (kad se radi, baš i ne, onda je itekako ozbiljan), ovog puta vrištao je od smijeha u pojedinim trenucima razgovora s nama...

'Svi smo super raspoloženi, imamo pravo na to u ovom trenutku'

"Ja sam mislio da ćeš dres pohvaliti, a ne zavjese. Svi imamo pravo na super raspoloženje naravno, svima velike čestitke. No, imamo još dvije utakmice na turniru. Toliko je emocije prisutno u dresu, u tom grbu... Imamo kvalitetu u svim linijama i mentalnu snagu, mentalitet da kad je teško da se ide do kraja. To je nešto što te izvlači da možeš vjerovati u dobro. Taj duh koji imamo radi razliku i to je zalog za optimizam."

Kopić je pohvalio sve, a posebno pripremu utakmice. No, ne samo to...

"Ponosan na sve. Jučer sam s prijateljem pričao, Juranović je iz Dubrave, kaže mi prijatelj Beks da je Jura odrastao kod nas u Teksasu (kultni dio Dubrave). To su nekakve priče koje ne možeš objasniti. Jura je sve zaslužio, preponosan sam na njega i na sve ostale, svi su junaci i nikog ne treba isticati, ali treba neke stvari spomenuti".

Brazilci su si pomalo pucali sami u nogu...

"Oni definitivno nisu bili pripremljeni, nisu očekivali jednu takvu borbu Hrvatske i pristup. Vidjelo se da su van balansa. Neymar im je sigurno donio kvalitetu, ali nisu to očekivali od Hrvatske.