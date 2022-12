UŽIVO

8.05 Dalić je odabrao sastav. Jedina dilema je bila koji će igrač početi na desnom krilu, no ,sudeći prema posljednjem treningu, hrvatski izbornik je prelomio i na toj poziciji odlučio prednost dati Nikoli Vlašiću. Više o mogućem početnom sastavu Vatrenih protiv Brazila pročitajte OVDJE.

Mogući sastav Hrvatske (4-3-3): Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić - Vlašić (Pašalić), Kramarić, Perišić

7.55 Hrvatska i Brazil su do sada igrali četiri puta. Vatreni nisu niti jednom pobijedili, jednom je završilo tri neodlučeno, a "Karioke" su dslavile tri puta.

7.50 HNS je sinoć na društvenim mrežama objavio snimku posljednjih priprema tza dvoboj s Brazilcima.

7.40 U četvrtak navečer, noć prije utakmice, osvanula je poruka podrške za Vatrene i to na zgradama u Dohi. Na golemim neboderima se zavrtjela poruka 'Kapetane povedi nas' i 'Sretno Hrvatska'. Čovjek koji stoji iza toga je Omar Šaćiragić, Hrvat koji je od vlasnika zgrada dobio dozvolu za ovu poruku.

7.30 Pobjednik utakmice Hrvatska - Brazil u polufinalu će igrati protiv boljeg iz okršaja Argentine i Nizozemske. Ta se utakmica igra isto u petak, ali počinje četiri sata kasnije, od 20.

Igramo protiv najvećeg favorita, spremni smo, trudit ćemo se, čeka nas jako teška utakmica, a Brazil je favorit, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na službenoj novinarskoj konferenciji u Dohi uoči četvrtfinalnog ogleda protiv Brazila.

Hrvatska će treći put u svojoj povijesti igrati u četvrtfinalu World Cupa, a u dosadašnja dva nastupa je slavila. "Vatreni" su u Francuskoj 1998. deklasirali Njemačku 3-0, dok su na posljednjem World Cupu porazili Rusiju boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Dalić je ponovio kako je Brazil najmoćnija i najbolja momčad na ovom Svjetskom prvenstvu, ali i kako "Vatreni" imamu svoju priliku.

"Prvo se želim ispričati zbog moje izjave o umjetničkom klizanju ako sam nekoga povrijedio. Nisam mislio ništa loše, nego sam ga pohvalio jer je to težak sport gdje se ocjenjuje dojam, a u nogometu nije tako. Moj isprika ako se netko osjetio povrijeđenim," kazao je Dalić u uvodnu novinarske konferencije uoči ogleda s Brazilom.

"Nije bilo puno vremena za pripremu, prebrzo dolaze utakmice, Sosa je trenirao, konkurirat će za utakmicu. Nećemo raditi puno promjena. Ulaskom u četvrtfinale napravili smo veliki uspjeh. Igramo protiv najvećeg favorita, spremni smo, trudit ćemo se, čeka nas jako teška utakmica, a Brazil je favorit," dodao je izbornik.

Pod Dalićevim vodstvom hrvatska vrsta je na svjetskim prvenstvima odigrala 11 utakmica i upisala samo jedna poraz, od Francuske u finalu prije četiri godine. Upravo je finale s "Tricolorima" Dalić usporedio sa sutrašnjim ogledom.

"Možda će ovo biti za nas najzahtjevnija utakmica, kao i finale u Francuskoj, najteži protivnik do sada. Došla je možda prerano, ali nekada te ždrijeb pomazi, a nekada ne. Mislim da je Hrvatska jedina od malih zemalja koja je nakon uspjeha na jednom SP-u to ponovila i na drugom. To je sjajno, ali nećemo i ne želimo tu stati, probat ćemo dobiti."

Još jednom je istaknuo brazilsku snagu.

"Brazil je najbolja, najbrža, najenergičnija momčad na ovom prvenstvu s puno više raznovrsnosti, opasnost dolazi sa svih strana. Moramo biti oprezni, koriste sve šablone. Ako ćemo se previše raširiti imat ćemo problema, Rade visoki presing, moramo se dobro postaviti, ne smijem ispadati iz bloka, moramo djelovati kao momčad."

'Nema većeg motiva od ovoga'

Hrvatski strateg je naglasio kako nema većeg motiva od igranja protiv Brazila na svjetskom prvesntvu.

"Ne treba veći motiv nego igrati četvrtfinale protiv Brazila. Dečki su sigurno kao klinci sanjali o takvim utakmicama. Nemamo što izgubiti, moramo se suprotstaviti kako najbolje znamo. Hrvatska je napravila sjajan uspjeh, ali želimo i više. Bilo bi bolje da je Brazil protivnik u finalu."

Rasplesani Brazilci

Dalić je također morao odgovarati na pitanja što misli o brazilskom plesu nakon postignutog gola.

"Oni imaju svoj način proslave i zabave. Pokazuju svoju narav i karakter, to je njihovo pravo. Ne bih volio da moja ekipa tako slavi, ali to je karakter, takvi su i to je lijepo."

Naglasio je kako je teško uspoređivati ovu ekipu s onom iz Rusije jer je 18 novih igrača u sastavu.

"Ovo je nova reprezentacija sa 18 igrača, to se ne može uspoređivati. Tadašnja generacija je igrala 10 godina zajedno, imali su uspona i padova, a kulminacija je bila Rusija. Ovo je nova gerencija, ovo što smo ostvarili je sjano."

Kako protiv Neymara?

Dalić je istaknuo kako će pokušati zaustaviti Neymara na način na koji su "Vatreni" zaustavili Messija prije četiri godine.

"To su možda i slične utakmce, jedino je protiv Argentine bila u skupini, a ovo je na ispadanje. Sličan recept moramo primijeniti, suziti prostor Neymaru, ali on ima veću podršku suigrača nego što je imao Messi prije četiri godine."

Dalić i njegov stožer analizirali su igru peterostrukih svjetskih prvaka, dodavši kako je Srbija igrala dobro sat vremena.

"Gledali smo tu utakmicu, Srbija je igrala odlično sat vremena i dobro parirala, dobro se otvarala. Upala je u zamku i postala nervozna kad su došle situacije koje im nisu išle u korist. Nakon gola Brazila, Srbija je pala i ušla u njihov ritam. Ne smijemo upasti u nervozu, moramo biti disciplinirani, vratiti se u formaciju i naš blok, čuvati loptu," poručio je.