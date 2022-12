PREKRASNO / Kakav spektakl u Kataru: Pogledajte kako su hrvatski navijači poslali poruku Vatrenima, ovo je fantazija

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak igra ogled četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Vatrene čeka težak posao protiv Brazila koji igra sjajno tijekom cijelog prvenstva te su jedni od prvih favorita za naslov. Uoči susreta s Brazilcima u Kataru je osvanula poruka podrške za Vatrene i to na zgradama u Dohi. Tijekom večeri na golemim neboderima se zavrtjela poruka 'Kapetane povedi nas' i 'Sretno Hrvatska'. Čovjek koji stoji iza toga je Omar Šaćiragić, Hrvatu koji je od vlasnika zgrada dobio dozvolu za ovu poruku. "Ideja mi je pala na pamet prije desetak dana kada su stavili slike Pelea što je dodatno motiviralo reprezentaciju Brazila. Nakon toga sam došao na ideju da preko veleposlanika BiH dođemo do vlasnika zgrade. Do Pelea su se projicirale samo zastave povodom nacionalnih dana i onda sam imao sastanak s gospodinom. Bilo je povuci potegni, ali kad smo mu ispričali koliko nam to znači pristao je", ispričao je.