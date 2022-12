Svjetsko prvenstvo u Katru ulazi u završnu fazu. Nakon osmine finala jučer smo dobili prvi slobodni dan na Mundijalu, nogomet se ne igra ni danas, a svi čekamo sutrašnji spektakularni ogled Hrvatske protiv Brazila u borbi za poluzavršnicu turnira. Vatreni su, naime, opet ostvarili veliki uspjeh plasmanom u četvrtfinale...

Selecao je moćan, ali ima manu

Utakmica počinje sutra u 16 sati po našem vremenu, 18.00 po katarskom. Brazil je pokazao moć i mnoštvo pitanja, upitnika stoji iznad glavama svih koji vole i prate kockice. No, jedno se pitanje, nekako, samo od sebe, nameće i svijetli poput Betlehema - Kako zaustaviti Neymara 9. prosinca na stadionu Education City.

Premda je brazilska vrsta prepuna sjajnih igrača i opasnost vreba sa svih strana, svi se slažu kako je ključni igrač Neymar, koji momčadi donosi ono nešto više. Koliko napadač PSG-a uistinu znači za "Selecao" vidjelo se u susretima protiv Švicarske i Kameruna, kada im je nedostajalo iskre na sredini terena. No, njegovim povratkom probudio se i Brazil koji je jednu utakmicu na turniru i izgubio - protiv Kameruna 1-0 u 3. kolu grupne faze natjecanja.

"Svi mi znamo da Brazil ima sposobne igrače u napadu, da mogu rješiti utakmicu u bilo kojem trenutku igre. Pričati o Richarlisonu, Vilniciusu Junioru, Rafihni, Neymaru je bespotrebno, ali mislim da naši imaju šansu, ukoliko oduzmu loptu Brazilu. Mislim da oni taj dio igre ne podnose i smatram isto tako da bi to bilo logično riješenje. Hrvatska se može Brazilu nametnuti igrom u sredini, imamo takve igrače i onda to može puno dovesti u probleme ekipu Brazila. I Vilnicius i Rafinha teško se uključuju u defanzivu, ponekad ostaju Brazilci iza sa 6 igrača. To su neke stvari koje možemo iskoristiti", objašnjava nam ugledni nogometni stručnjak, donedavni izbornik Irana Dragan Skočić, te ulazi još više u dubinu problematika, u meritum stvari...

'Ne smijemo gubiti lopte kao protiv Japanaca'

"Treba voditi računa pritom o nekim stvarima, recimo konkretno izgubili su naši nogometaši puno lopti protiv Japana, možda zbog umora, možda i zbog presinga kojeg su Japanci radili. To se ovog puta ne smije događati. Brazilci imaju nogometaše koji u krvi odrađuju izvanredno polukontre, mogu nas kazniti u momentu. O tome bi se trebalo voditi računa. Jedna od najvažnijih stvari je ta kvalitativna prednost koju mi treneri zovemo - izoliranje igrača na boku. Ne smijemo nikako dozvoliti da naši obrambeni igrači Barišić, Juranović, ne znam sad tko će igrati, da oni budu jedan na jedan izolirani. To je velika prednost Brazila i trebalo bi napraviti mehanizam u kojem krilni, ili vezni ili stoper pomažu, već kako nalaže situacija, ali nikako sami jedan na jedan."

'Napravila se velika fama u Brazilu - s razlogom'

Dragan Skočić naglašava nam kako on, što se tiče nekakvih prognoza utakmice Brazila i Hrvatske, na nju gleda subjektivno...

"Volio bih da Hrvatska pobjeda i mislim da se napravila velika fama u Brazilu, s razlogom. Oni imaju izvanredne napadače prema naprijed, ali ako im Hrvatska uzme loptu, nedozvolimo igru, možemo napraviti puno dobrih stvari. Sve zavisi o našim igračima. Ako im se nametnemo, ne dozvolimo da nas pritisnu u njihovu zadnju trećinu, onda Hrvatska ima šanse. Međutim, nikako ne bih volio da se dogodi, ja to zovem efekt zrcala, što više gomilaš obrambenih igrača, oni gomilaju napadače. To im paše. Brazilci imaju jedan sustav 3-2-5 u kojem ide uz dva stopera uvijek jedan branič-bek, a jednog Danila dodaju Casemiru. I onda slože 5 igrača naprijed - Vilniciusa, Neymara, Richarlisona, Paquetu, Rafinhu - i onda je to jako teško. Treba biti oprezan, oni isto tako igraju dosta direktno, nisu kao Španjolska koja ima samo posjed. Brazil zna iznenaditi s dugom loptom i tu su vrlo opasni. Treba voditi računa i o prostorima iza leđa".

U Rusiji su zaustavili Messija

U sličnoj situaciji hrvatski nogometaši bili su i prije četiri i pol godine na Mundijalu u Rusiji, kada se s druge strane terena nalazio mađioničar Lionel Messi. Zlatko Dalić tada je pronašao rješenje. Na travnjaku je to izgledalo tako da ga Marcelo Brozović, nogometaš atomskih pluća, nije ispuštao iz vida. Ivan Rakitić je bio prvi osigurač Brozoviću i kroz cijelu utakmicu je imao Messija u svom vidnom polju, pratio i pravovremeno reagirao kad je on nešto pokušao. Kada se Messi ipak odvojio, pojavili su se Luka Modrić i svi ostali igrači koji su bili u blizinu i zatvarali mu prolaz, tako smanjivši mu i mogućnosti i tjeravši ga da se za svaki potez, dodavanje ili ideju dobro potrudi, da se izmori...

"Vatreni" su na taj način posve zaustavili jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Messi je na kraju sudjelovao u 31 akciji od ukupno 133 akcije Argentine, što je manje od 25 posto. U prosjeku je Messi tada sudjelovao u 55 posto akcija Argentine.

Treba li ta igra, odnosno ona igra iz Pariza u Ligi nacija protiv Francuske kad smo dobili 1-0, biti formula i putokaz kako s Brazilcima?

'Postoje indikatori u igri'

"Ne bih ja nikog markirao posebno. Postoje indikatori u igri, indikatori ponašanja neke aktivacije. Znači, kad se lopta vraća, kad ide u prostor, naši nogometaši bi tada trebali djelovati krupno i zatvarati prostore. Tako da za markiranjem nema nikakve potrebe. Prvenstveno im treba uzeti loptu, to je ono što njih boli. Ukoliko im uzmemo loptu, teško će Brazilci pronaći balans. I to je naša neka mogućnost", zaključio je Dragan Skočić.