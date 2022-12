Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 16 sati igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na današnjoj je press konferenciji komentirao sutrašnji dvoboj, a za početak su novinari pitali Luku Modrića je li opušten uoči Brazila.

"Napravili smo jako veliku stvar ulaskom u četvrtfinale. Bez obzira na to, želimo još više. Znamo da nas čeka možda i najveća utakmica na turniru protiv jednog od favorita za osvajanje naslova, uvijek jest, ali po prikazanoj igri na ovom SP-u s pravom su u toj grupi. Moramo samo biti pravi, dati maksimum kao što smo dali u svakoj utakmici dosad. Maksimum mogućnosti, odigrati najbolju utakmicu i onda imamo šanse. Da se zadovoljavamo što smo tu, definitivno ne. Znamo da nas čeka utakmica protiv velikog suparnika, ali imamo svoju snagu, vjerujemo u nas i tako ćemo se postaviti na terenu."

'Nećemo raditi puno promjena'

Dalić je objasnio svoju izjavu o umjetničkom klizanju.

"Htio bih objasniti nešto o umjetničkom klizanju, da se ispričam ako se netko osjetio povrijeđenim. Nisam mislio ništa negativno, nego sam ga pohvalio jer je to težak sport gdje se ocjenjuje dojam, a u nogometu nije tako. Nisam mislio ništa lošega, čak sam i pohvalio. Isprika moja ako se netko osjetio povrijeđenim. Momčad? Nije bilo puno vremena za pripremu, prebrzo dolazi utakmica. Bitno je da se oporavimo od Japana. Znamo što možemo, nećemo raditi puno promjena. Napravili smo nešto fantastično za Hrvatsku s gotovo novom reprezentacijom, igramo protiv jednog od najvećih favorita, spremni smo, potrudit ćemo se i dati sve od sebe. Čeka nas jako teška utakmica, Brazil je favorit."

Utakmica s Brazilom u rangu finala s Francuskom

Rekao je i kako Borna Sosa trenira, da se oporavio i kako konkurira za sastav protiv Brazila, koji je favorit u toj utakmici. Objasnio je i svoj stav oko proslave golova kod Brazilaca.

"Oni imaju svoj način proslave i svoj način zabave i pokazuju svoj karakter. Je li to respektno, nebitno je, ja ne bih htio da moja reprezentacija tako slavi. Oni su takva nacija, plešu i lijepo to izgleda", objasnio je Dalić.

Dvanaesta utakmica na SP-u pod Dalićevim vodstvom. Kako uspoređujete ovu utakmicu s onih 11, koja joj je najsličnija?

"Finale protiv Francuske. Možda je i ovo najjači protivnik s kojim smo igrali na SP-ima. Od 11, deset smo ih prošli kako treba. Ali ova je došla prerano, među osam. Ali tako je to, nekad te ždrijeb malo pomazi, nekad ne. Hrvatska je jedina manja država koja je nakon uspjeha na jednom SP-u to ponovila, jedina u povijesti. To je sjajno, ali nećemo i ne želimo tu stati, probat ćemo dobiti."

Nova reprezentacija s 18 novih igrača

Novinari su pitali Dalića i je li ova momčad jača od one u Rusiji.

"Ovo je nova reprezentacija s 18 novih igrača, ne može se to uspoređivati. Tada smo imali sjajnu generaciju koja je deset godina igrala skupa, imala uspone i padove te kulminaciju u Rusiji. Ti igrači bili su u vrhunskim svjetskim klubovima, sad to nije tako. Ovo je fantastičan uspjeh, a sreća je što su ostali igrači koji su ostali iz Rusije, Luka, Perišić, Lovren, Vida… Imaju dečki još utakmica da se dokazuju, ali ovaj SP bit će im veliki motiv", rekao je Dalić, a s izbornikom se slaže i Modrić:

"Francuska je u tom rangu, samo što je ono bilo finale. To je ta veličina utakmice."

Koji je ključ sutrašnje utakmice?

"Nekoliko puta sam igrao s Brazilom, još ih nismo uspjeli pobijediti. Nadam se da će se ta tradicija promijeniti. Brazil na svakoj poziciji ima fenomenalne igrače, to su jedni od najboljih igrača na svijetu. Morat ćemo biti vrlo agresivni, trkački na pravom nivou, ne dati im da se razigraju. To će biti važno kad ne budemo imali loptu, agresivni, čvrsti i ne dati im da se razmašu", kazao je Modrić.

Ima li Modrić taktiku za pomlađivanje?

Jedan od novinara je pitao Modrića do kada će igrati i ima li neku taktiku za pomlađivanje.

"Ne mogu ti reći što će biti. Bit će vremena za razmišljanje o budućnosti. Sada je moj fokus na Brazilu i na reprezentaciji. Nemam neku taktiku za pomlađivanje, kao što je to bilo za rast. Ako ti imaš, slobodno se javi", našalio se Modrić.

Brazil je nikad veći favorit, je li to podcjenjivački?

"Statistikama se ne bavimo, fokusirani smo na nas. Normalno da svi daju Brazilu veće šanse kao i svim velikim momčadima kad igraju protiv nas, tipa Argentina, Brazil, Španjolska, uvijek ih favoriziraju. Ali puno puta bismo pokazali da ne pobjeđuju uvijek favoriti. Uopće nas to ne zabrinjava, poštujemo svaku reprezentaciju, ali i vjerujemo u nas i sposobni smo za sve", rekao je Modrić.

Novinari su Dalića pitali ima li plan za sprječavanje dugih lopti Brazilaca.

"Brazil je najbolja reprezentacija na ovom SP-u, najbrža i najenergičnija, s puno više raznovrsnosti nego druge reprezentacije, i od Raphinhe, Viniciusa i Neymara, koriste sve šablone. Ne znaš otkud dolazi opasnost. Ako se budemo raširili, imat ćemo velikih problema. Ali kad se lopta izgubi, rade visoki presing, a ulaze u problem ako je ne vrate u nekoliko sekundi. To hoćemo napraviti, ne smijemo ići jedan po jedan, nego djelovati kao reprezentacija i u svakom segmentu pomoći jedan drugome."