Hrvatska nogometna reprezentacija uspjela je srčanošću i rovovskom bitkom uloviti četvrtfinale SP-a. Trener Lokomotive Silvijo Čabraja javio nam se nakon utakmice i dao nam stručnu analizu putem video calla (google meeta).

Dominik Livaković junak je pobjede Hrvatske nad Japanom obranivši tri penala u lutriji jedanaesteraca. Neki su govorili i pisali kako Livi nije u formi. No, ovim obranama, junačkim djelima koje će zauvijek ostati upisana u nogometnu povijest naše reprezentacije na SP-ima, Livaković je pokazao kako je pravi nasljednik Danijela Subašića. Sjetimo se Rusije, Suba je skidao i Dancima i Rusima u tadašnjim lutrijama udaraca s bijele točke i Vatrene pogurao prema polufinalu, a naposljetku i finalu. Sad je Livi preuzeo njegovu ulogu. Nasljednik je nasljednik, vidjeli smo to protiv Japanaca...

"Gledao sam utakmicu s kumom Goranom Lackovićem, koji je bio u stožeru Nike Kovača u Brazilu 2014., tako da smo sve analizirali u detalje. U konačnici smo se veselili. Čitav hrvatski narod će večeras biti radostan. Koliko god je taj Japan djelovao, imao svoje šanse, pokušavali, kontinuirano smo bili bolji. Mirniji u pasu, sigurniji u svemu tome i vjerovao sam da ćemo na kraju proći i nakon produžetaka, 120 minuta, da ćemo zabiti gol. Vidi se ta razlika u kvaliteti i mislim da Hrvatska zasluženo ide dalje", rekao nam je Silvijo Čabraja i osvrnuo se na našu konstataciju, odnosno pitanje o Dalićevim izmjenama koje je napravio. Uveo je u nastavku Budimira umjesto Petkovića,nakon toga Pašalića umjesto Kramarića. Livaju je uveo u 106., u 98. mijenjao Modrića i Kovu za Majera i Vlašića. Jesu li i izmjene presudile pobjednika u ovoj utakmici?

"To je veličina našeg izbornika. U datom trenutku izvući Modrića i Kovačića, Budimira kojem je dao određenu šansu, 30-35 minute koliko je Budimir igrao, nije mu vjerojatno u njegovom razmišljanju odgovorio ili odradio tih svojih 35 minuta na jedan pošten način. Nakon toga je stavio u igru Marka Livaju. Znači, to definitivno govori da i izbornik ima zasluge za nastavak dobrog hrvatskog niza, sjetimo se Rusije i Lige nacija koja treba završiti nekom finalnom utakmicom, ili utakmicama jer je Final Four u pitanju. Vidi dobro, radi i prepoznaje dobre stvari. Nama je svima lakše gledati to iz fotelje i svi smo mi puno pametniji, ali u datom trenutku povući takve konce... Svaka čast Zlatku na tim odlukama. Vjerujte, u poziciji sam trenera, takve postavke donijet u datom trenutku jako su teške. Lagano je nama od kuće donositi odluke i mi smo svi uvijek pametni. Zlatko živi s tim igračima, on je s njima, on zna i vjeruje svojim igračima. Ima svoju viziju i zamisli. Mi smo čudo, stalno preisputujemo je li nešto dobro. A Rusija, Liga nacija, sad smo među osam na svijetu. Svi mi samo možemo stati i pljeskat tim ljudima. Ne znam zašto ih se podcjenjuje, zašto nas podcjenjuju? Bili smo drugi na svijetu, zašto mi sami sebe podcjenjujemo u konačnici? Vjerujem da Hrvatska može dobiti Brazil. Dominik Livaković? Znam što je on protiv mene obranio u posljednjih godinu i pol. On je ozbiljan golman i izuzetna osoba. Dinamo je s njim u velikom plusu. Svaka čast Dominiku, ali ne bi on mogao sam. To je doslovno uspjeh čitave ekipe, stručnog stožera i ljudi koji su uz njih. I u konačnici, taj jedan hrvatski naboj".

Što nam je Silvijo Čabraja još rekao i o što je analizirao i uvidio u ovoj utakmici Japana i Hrvatske pogledajte u videu gore.