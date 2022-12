Preživjeli smo još jednu dramu na SP-u. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Japan sa 3-1.

120 minuta bitke na travnjaku a onda - lutrija jedanaesteraca

Nakon 120 minuta bilo je 1-1, da bi prilikom izvođenja 11-eraca u junaka izrastao Dominik Livaković koji je obranio tri udarca Japanaca. Nakon ove utakmice Vatreni su dobili novi nadimak - Kraljevi produžetaka.

Matjaž Kek, aktualni izbornik Slovenije, javio nam se nakon drame na Al Janoubu, u kojoj smo pobjednika dobili nakon lutrije udaraca s bijele točke...

"Velike čestitke igračima, stručnom stožeru, svima u hrvatskom nogometu. Svjedočili smo još jednom velikom uspjehu hrvatske nogometne reprezentacije. Istina, nije Hrvatska igrala svoj najbolji nogomet, pokazala se u nekom najboljem, TOP svjetlu. Nisu se Hrvati uspjeli nametnuti kao što su neki možda i očekivali. S druge strane, Japan je pokazao da su zasluženo sad tu gdje jesu, da su zasluženo izborili noaut fazu SP-a. Odigrali su jako dobru utakmicu i danas. No, ta mentalna moć Hrvata, ta vjera igrača u sebe i jedni u druge, vjera u izbornika, uz Dominika Livakovića naravno, presudili su pobjednika. Hrvatska je prošla kroz jednu tešku, rovovsku bitku. Moram vam biti iskren i priznati kako sam nešto tako i očekivao".

Livaković je prema Sofascoreu dobio 8-1., Brozović je bio drugi sa 7.6. To su dva bajbolje ocjenjena Vatrena protiv Japana. No, svi koji su igrali dali su svoj doprinos. Naši su nogometaši pokazali veliko srce, ratnički duh i zahvaljujući iskustvom izborili nastup u osam najboljih na Mundijalu. Isto tako, Hrvati ne gube produžetke na SP-u. Dosad još nisu izgubili nakon dodatnih 30 minuta igre. Kako mentalno moraš biti jak, koliku mentalnu snagu, nasljeđe i odlučnost morate imati za takav jedan niz u kojoj psiha igra značajnu ulogu.

'Hrvatska se nije uspjela nametnuti posjedom, međutim...'

"Hrvatska se nije uspjela nametnuti posjedom, nije se uspjela nametnuti u tom segmentu igre, sa svojim najjačim oružjem, jer vezni red je u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji je najjači dio momčadi. Hrvatska je sigurno imala manji posjed nego Japanci. Kao da vaši nogometaši nisu očekivali sve to skupa što se izdogađalo u utakmici. Međutim, baš i zato, baš u takvoj jednoj situaciji, Hrvatska je još jednom pokazala da, i kad nije u najboljem izdanju, da zna sačuvati svoj gol. Hrvatska ima tradiciju biti kvalitetna i kad nije najbolja, ima izuzetno kvalitetnu tranziciju. Večeras se, to smo svi mogli vidjeti jasno, da hrvatska nogometna reprezentacija, uz sve individualne kvalitete koja vaša momčad ima, prije svega kad zatreba, a danas je to bilo potrebno, zna se izuzetno dobro momčadski braniti. Danas ste se Hrvati obranili muški, iako su i jedna i druga reprezentacija imali svoje situacije. U pravom momentu se ukazala i Perišićeva glava".

'Perišića se čekalo'

"Ivana Perišića se čekalo čitav SP. E vidite, to je ta moć u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, da imaju širinu i svaki put neko bljesne, Hrvatska ne ovisi samo o jednom nogometašu. Danas Luka, sutra netko drugi, onda opet netko treći iskoči. Danas je to bio Livaković. Pametna i zrela utakmica od strane Hrvata, Čestitke svima još jednom. Ovu utakmicu su odlučili igrači koji su ušli, ta hrvatska nogometna mladost koja se isprofilirala nakon SP-a i ona je odlučila. Ti nogometaši su stali s onim u čemu je Hrvatska bila najjača na SP-u u Rusiji - mentalnom snagom i moći, tj vjerom u suigrače. U takvim utakmica se vidi veličina i kvaliteta ekipe".