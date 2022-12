Poznati hrvatski nogometni stručnjak Igor Pamić nije skrivao oduševljenje velikom pobjedom Hrvatske nad Japanom jučer na SP-u u Katru, nakon drame i lutrije jedanaesteraca, te plasmana u četvrtfinale turnira. Hladan kao špricer, britkog jezika, Pamić je jedan od najboljih sugovornika kojeg novinar može imati. Kod njega nema da će on nešto zapakiravati u celofan, nuditi i plasirati neke politički korektne odgovore, nego će reći onako kako i je. Pa, kome pravo, a kome krivo... Mnogima bude krivo, mnogima ne sjedaju njegove izjave, ali čovjek kaže kako misli i kako, u principu, stoje stvari. I ovog puta nam je prokomentirao Hrvatsku, a iskustvo koje ima dolazi iz njegovog trenerskog opusa koji progovara iz njega svaki put kad pričamo o nogometu...

'Dok Dalić može hodati, neka bude izbornik'

"Jednostavno, to iskustvo, ta neka rutina, pa čak i kad su penali u pitanju, to je presudilo u utakmici Japana i Hrvatske. To je nešto nevjerojatno čemu smo svjedočili, to moramo svi prihvatiti da su stvari takve kakve jesu. Hrvatska samo mora pobjeđivati, pustimo dramu, samo pobjede i bit ćemo sretni. To je nevjerojatno uistinu sve oko Hrvatske. Znate, ja sam vam jednom svom prijatelju iz HNS-a rekao, jednoj osobi koja je u IO HNS-a, rekao - Dok Dalić može hodati na štakama, neka bude izbornik Hrvatske. Mi ćemo uvijek pobijediti", govori nam Igor Pamić i nastavlja:

"Ključno u pobjedi Hrvatske je bio naš sjajni vratar - Dominik Livaković. Japan je mogao dobiti utakmicu i prije nego mi. Hrvatska je odigrala dobro, znali smo da će biti teško. Vrlo smo teško dolazili tamo gdje smo htjeli. Čudne izmjene, moram to kazati, bit ću možda malo i bezobrazan u ovom trenutku slavlja, ali vidio sam čudne Dalićeve izmjene. No, Livaković je donio Hrvatskoj četvrtfinale SP-a."

'Ne znamo zašto je Dalić mijenjao Luku u 98. To znaju samo njih dvoje'

Pamić nam, nadalje, govori kako je sve drugo nebitnoa, to je u suštini najbitnije. "Neka se narod veseli, slavimo svi plasman Hrvatske među osam najboljih na svijetu"...

"Ne znamo zašto je Dalić mijenjao Luku u 98. To znaju samo njih dvoje. Tko zna, možda je bila neka ozljeda u pitanju, možda umor... Ne smijemo o tome polemizirati i diskutirati dok ne doznamo što je. Ako je Luka bio zdrav, onda mi je njegova izmjena bila čudna. No, rekao sam i ponovit ću: Dalić dok god je živ, ako je ikako moguće, neka bude izbornik Hrvatske u nogometu. Mi ćemo uvijek doći s njim daleko".