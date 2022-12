Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić održao je u utorak ujutro pressicu nakon jučerašnje dramatične pobjede nad Japanom nakon lutrije jedanaesteraca. Na njoj je imao monolog o onima koji su mislili da su iznad reprezentacije Hrvatske.

'S nama su oni koji teže zajedništvu'

"Ti koji su tako mislili, koji su bili problematični, koji su mislili da su iznad Hrvatske, oni više nisu s nama. S nama su samo oni koji teže zajedništvu, obitelji, i na to se ponosim. Upravo to je jedno od razloga zašto smo tu gdje jesmo. Mogu biti ponosan i sretan, rekao sam im da su ušli u povijest. I oni sad imaju uspjeh, mi imamo iz Rusije", naglasio je izbornik Zlatko Dalić...

Priča je dublja, iza nje se krije dosta toga. No, obitelj, zajedništvo, to je ono čemu teže u stručnom stožeru hrvatske nogometne reprezentacije. Zajedništvu! Jer, jedino zajedništvom se može do rezultata...

'Hrvatska je jedna od najuređenijih reprezentacija'

"Znate, rekao sam to, ali Hrvatska je jedna od najuređenijih reprezentacija svijeta sigurno, po svemu. Po izjavama, ophođenju, fair playju, po ponašanju, po svemu... Kod nas nema iskakanja, nema problema, trzavica. Imamo mi neke svoje interne kaznice, još niti jedna nije napravljena. Svi sve poštuju i svi sve rade i ono što bi ja sad htio istaknuti, zahvaliti se igračima koji nisu igrali ni minute na SP-u. Njihov doprinos je uistinu ogroman. Jer, kad ti imaš u ekipi igrača koji ti ne igra, kad ti on grinta, kad ti on radi nekakve stvari koje nisu lijepe, onda to povuče dva-tri igrača - toga kod nas nema. To je ono što me oduševljava i na što sam ponosan", govori Zlatko Dalić i dodaje:

"Imam stožer koji radi vrhunske stvari i s kojim sam pogodio. Oni su s tim dečkima igrali dugo. Oni ih znaju najbolje. Oni znaju sve njihove tajne, probleme i mi to rješavamo u istoj minuti. Također, nalazimo se u izabranom društvu - ako sve bude po planu, četvrtfinaliste SP-a činit će Engleska, Nizozemska, Francuska, Portugal, Argentina, Španjolska, Brazil i Hrvatska. Ma dajte molim vas. Točka, točka, točka... Bilo kakvo pitanje je glupo pitanje - kako smo igrali i što smo igrali. Točka. Završili smo za sva vremena".